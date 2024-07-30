Война на БлВостоке стала неотвратимой, - С.Багдасаров

21:00 31.07.2024

Багдасаров рассказал о будущем Израиля после убийства Исмаила Хании

"Никто не хочет этой войны, но все к ней подталкивают""



Убийство главы ХАМАС Исмаила Хании, произошедшее в Иране 31 июля, стало очередным тревожным сигналом, способным обострить конфликт на всех фронтах Израиля. Этот шаг был воспринят как оглушительная пощечина Ирану, открыв двери для непредсказуемых последствий. Что стоит за этим решением, и какие изменения могут произойти в регионе в ближайшее время? Не стала ли жизнь Исмаила Хании разменной монетой в политических играх? На эти вопросы "МК" ответил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.



- Семен Аркадиевич, к чему может привести убийство Хании? Это повлияет на динамику конфликта между Израилем и палестинскими группировками?



- Да, повлияет. Во-первых, прекратятся любые переговоры по заложникам и по возможности прекращения боевых действий. Во-вторых, атаки на Израиль и так идут каждый день со стороны палестинских группировок, то есть ХАМАС. Также помним, что в секторе Газа идет партизанская война. Возможно, что-нибудь произойдет неординарное в этом плане.



Более интересный вопрос по Ирану. Ему нанесена мощнейшая пощечина в канун инаугурации президента. Одного из гостей, которого пригласили на инаугурацию, убивают в Тегеране. Этот удар хуже, чем когда был нанесен удар по посольству Ирана в Дамаске. Вообще, Израилю стоит готовится к удару от Ирана.



- А какой тогда возможен сценарий развития ситуации?



- Недавно Израиль нанес удар по Бейруту, где находился один из высокопоставленных командиров "Хезболлы". Его не удалось ликвидировать. Кстати, он отвечает за ракетную программу - куратор проекта по созданию высокоточных ракет. Значит, "Хезболла" должна ответить.



И вот теперь Ирану, как главенствующей фигуре в этих движениях, тоже нанесен удар. Значит, должны быть следующие шаги со стороны Тегерана. Понимаете, все подталкивает ситуацию к большой войне на Ближнем Востоке.



Нетаньяху, возможно, не хочет ждать, когда Трамп станет или не станет президентом, чтобы получить одобрение оттуда.



Как мы видим, пока Соединенные Штаты категорически против этой войны, и делается все возможное, чтобы ее не допустить. Американцы, да и иранцы, тоже не хотят этой войны. Но, как мы видим, все идет к этой самой большой войне.



- Появилась версия, что убийство Исмаила Хании может быть элементом торга между Ираном и Израилем...



- Это все теории заговора. Действительно, такое событие собирает вокруг себя конспирологов, которые несут разный бред. Надо разбираться в ситуации.



Ольга Федорова