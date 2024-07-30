|Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео
21:02 31.07.2024
Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности, сообщает Zakon.kz.
Об этом 31 июля Zakon.kz сообщили в МВД Казахстана.
"По размещенному видео с участием начальника Департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование. В регион направлен начальник Департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД", – рассказали в ведомстве.
Также в МВД добавили, что на период проведения служебного расследования Баймурзин отстранен от занимаемой должности.
Отметим, что в Казнете распространяется видео, на котором предположительно глава ДП Жамбылской области, общаясь со своими подчиненными, бьет кулаком по столу и выражается нецензурными словами.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В ДП Мангистауской области сообщили о служебном расследовании, которое проведут в отношении полицейских, которые во время расправы над женщиной бездействовали.
Диана Абдуллаева