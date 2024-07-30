Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео

21:02 31.07.2024

Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности, сообщает Zakon.kz.



Об этом 31 июля Zakon.kz сообщили в МВД Казахстана.



"По размещенному видео с участием начальника Департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование. В регион направлен начальник Департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД", – рассказали в ведомстве.



Также в МВД добавили, что на период проведения служебного расследования Баймурзин отстранен от занимаемой должности.



Отметим, что в Казнете распространяется видео, на котором предположительно глава ДП Жамбылской области, общаясь со своими подчиненными, бьет кулаком по столу и выражается нецензурными словами.



