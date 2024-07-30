Удар по Ирану, который не останется без ответа: Израиль просит большой войны

21:08 31.07.2024 Владимир Хомяков



В результате ракетной атаки Израиля убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Возможно, эту акцию израильских спецслужб можно было бы отнести к "борьбе с терроризмом", если бы она не была совершена в Тегеране, куда Хания прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, который, как известно, выступает за нормализацию отношений Ирана с Западом. И это притом что и касательно гибели предыдущего президента Ирана, относительно участия в ней Израиля имелись серьезные подозрения.



Дело не в том, заслужил ли политический лидер ХАМАС прилетевшую в него израильскую ракету. А в том, что убивать своих противников на чужой суверенной территории стало "фирменным почерком" Израиля, а это по всем канонам называется "терроризм".



Тем более сделано это на территории Ирана, отношения Тель-Авива с которым и так балансируют на грани войны. Уж не была ли ликвидация Исмаила Хании намеренным созданием casus belli для развязывания большой войны на Ближнем Востоке?



Если завтра война…



Версию эту подтверждает и международная реакция на событие. Разумеется, ХАМАС в лице замглавы своего политбюро Мусы Абу Марзука заявил, что "убийство Хании не останется без ответа" и нет оснований этому не верить. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал действия Израиля "трусливым актом", а МИД Ирана заявил, что убийство Хании "укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением".



МИД России назвал неприемлемым убийство Хании и заявил, что случившееся негативно отразится на переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа (еще как отразится - может, для того все и делалось!).



Израиль убил главного переговорщика от ХАМАС по Газе. Догадайтесь - почему?



Ожидаемой была реакция Израиля: его министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании "правильным способом очистить мир от этой грязи". Наконец, МИД Турции осудил "подлое убийство" Хании и считает, что Израиль стремится расширить "войну в Газе на регион".



И это тот случай, когда с турками трудно не согласиться: судя по всему, имеет место согласованный план США и Израиля по развязыванию войны на Ближнем Востоке с вовлечением в нее Ирана и Ливана.



Об этом говорит и случившееся почти одновременно с убийством Исмаила Хании покушение и на одного из лидеров проиранской "Хезболлы". Во вторник вечером израильский беспилотник выпустил четыре ракеты по жилому дому на юге Бейрута. Погибли четыре человека, включая двух детей, более 70 ранены.



Израиль по итогам этой операции сообщил о смерти главного военного советника и заместителя главы "Хезболлы" Фуада Шукра. "Хезболла" в ответ уже распространила плакат с надписью на арабском и иврите "Ответ будет сильнее, чем ты думаешь" и ракетой на фоне Тель-Авива. И ответ наверняка будет, просто у мусульман до похорон жертв мстить не принято.



Формальным поводом для эскалации со стороны Израиля, судя по всему, стал прилет некой ракеты, якобы выпущенной "Хезболлой" по друзскому поселению Мадждаль-Шамс на оккупированной Израилем части сирийских Голанских высот. Удар пришелся по футбольному полю, где проходил матч детских команд, и жертвами его стали 12 детей местных друзов (ни один из которых не был подданным Израиля).



Они уже на северной границе и ждут команды "фас"



Тем не менее информационно тема "атаки на детей" была в Израиле отыграна по полной, что резко контрастировало с полным равнодушием израильской публики к убийству ЦАХАЛ в тысячу раз большего (!) количества палестинских детей в Газе.



"Хезболла", кстати, свою причастность отрицала: удар ракетами она наносила по израильской базе, расположенной в трех километрах от Мадждаль-Шамса. Тем не менее ЦАХАЛ уже нанес ракетно-артиллерийские удары по ряду объектов "Хезболлы" в Ливане.



Иран, понятно, ответит. ХАМАС и "Хезболла" - тоже. И в итоге большая война становится более чем вероятной. Как считает эксперт по военно-политическим вопросам д.п.н. Михаил Александров:



Нетаньяху понимает, что при нынешней тактике взаимных ударов Израиль "не тянет". Поэтому надо эскалировать ситуацию и втянуть в нее напрямую США. Не через поставки оружия, а непосредственно - вплоть до нанесения ядерного удара по Ирану. Эрдоган прав был, когда сравнил Нетаньяху с Гитлером: тот так же зачищает Израиль от палестинского населения, как Гитлер зачищал Европу от евреев. Иран - главное ему в этом препятствие, поэтому ликвидировать Иран руками США - единственный шанс Израиля сохранить свое доминирование и "право" беспредельничать в Ближневосточном регионе.



Заметим, что именно Исмаил Хания, будучи в ХАМАС не военным, а политическим деятелем, был "ключевым собеседником" для египетских и катарских посредников на переговорах по достижению договоренностей об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. И даже политический аналитик CNN Барак Равид признает:



Его убийство окажет значительное влияние на эти переговоры.



Это еще мягко сказано: смерть Хании заводит этот процесс в тупик. И исходя из формулы "ищи, кому выгодно", выгодно это, прежде всего, Нетаньяху: никаких переговоров, никаких причин для прекращения огня в Газе и "окончательного решения палестинского вопроса". И для развязывания масштабной войны, естественно.



"Хезболла" - это вам далеко не партизаны ХАМАС.



Кстати, на фоне реализации стольких интересов авторство ракетного обстрела стадиона в нееврейском, но находящемся на оккупированной Израилем территории, Мадждаль-Шамсе, и убийство 12 нееврейских детей вполне может быть и израильским. Ибо "цель оправдывает средства".



Вспомним хотя бы атаку израильских ВВС в 1967 году на американский (!) военный корабль "Либерти", который, несмотря на огромный американский флаг, якобы приняли за египетское судно, пусть и в четыре раза меньшее по размерам.



Инцидент с гибелью 34 американских моряков тогда замяли, ибо это была совместная игра США и Израиля: корабль планировалось утопить, свалив это на Египет и получив повод для американского вмешательства в войну. Так что и сегодня ничего исключать нельзя.



Американский интерес тоже присутствует



Не стоит, однако, думать, что в большой войне на Ближнем Востоке заинтересован один Нетаньяху и его подельники и что убийство Хании не являлось чисто израильской самодеятельностью. Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах открыто об этом заявил:



Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения "зеленого света" от США.



Так что серьезные интересанты масштабной бойни в регионе имеются и в США. Например, она очень подняла бы шансы кандидата от Демпартии на предстоящих президентских выборах. Камала Харрис уже заявляла:



Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, каковой является "Хезболла".



Если война вдали от США поможет избранию, то почему нет?!



То есть карт-бланш от Демпартии США на развязывание большой войны на Ближнем Востоке получен, и поддержка обещана. Тем более что будет хороший повод заявить, что Иран, "Хезболла", хуситы и ХАМАС - это одна и та же "ось зла" (что позволит вовлечь в войну авианосную группу американцев), и начать войну против них.



Ну, и выборы, конечно же. Наши военные эксперты уже говорили, что реальным шансом Харрис победить Трампа может быть развязывание большой войны, и сегодня это делается.



ХАМАС и "Хезболла" непременно ответят Израилю на его террористические вылазки (нельзя исключать даже ликвидацию уже "отработанного" Нетаньяху), Израиль ломанется в Ливан побеждать "Хезболлу". Иран за нее вступится, и тогда его нефтянку можно будет бомбить американцам - если и не с использованием ТЯО, как желательно Израилю, то чем-то очень серьезным, чтобы ее не было вовсе. А то - ишь ты! - Китаю нефть поставляют!



При этом с началом большой войны на Ближнем Востоке именно вице-президент Камала Харрис ввиду недееспособности "спящего Джо" становится Верховным главнокомандующим, отбивает у Трампа имидж "главного друга Израиля" (и поддержку еврейской общины в США), приобретает симпатии силовиков и всех "друзей Израиля" в США и во всем мире.



Про Газу, кстати, тогда никто уже и не вспомнит, что позволит Израилю окончательно ее от палестинцев зачистить, а кроме того - отжать у них находящееся у ее берегов изрядное газовое месторождение.



Что с того?



Самый же мерзкий цинизм ситуации заключается в том, что "казус белли" в лице 12 убитых неизвестно чьей ракетой неизраильских детей даст возможность "забыть" про 12 тысяч палестинских детей, убитых ЦАХАЛ в Газе.



Главным инфоповодом для всех западных СМИ станет война за якобы "спасение несчастного Израиля", о нацистской сущности которого, геноциде (чтобы не сказать "холокосте") палестинцев и тем более о предлагавшемся создании в соответствии с давним решением ООН палестинского государства можно будет забыть надолго. И провести, как то надо Демпартии, президентские выборы в США, заранее объявив всех противников Харрис "пособниками террористов". Источник - Царьград

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