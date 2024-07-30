Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной

21:11 31.07.2024

В гонке нейросетей китайцы обходят американцев



Дмитрий Капустин



Китай ищет альтернативные подходы к разработке искусственного интеллекта, чтобы обойти американские санкции. США пытаются задушить китайских производителей чипов, которые жизненно необходимы для работы нейросетей. Однако, как пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), эти торговые ограничения уже не работают.



Например, китайский стартап Moore Threads создал графические процессоры, на которых работают гигантские центры обработки данных KUAE с искусственным интеллектом. Благодаря ноу-хау количество процессоров, подключаемых к одному вычислительному кластеру, может превысить 100 тысяч.



Стартап Moore Threads рванул за 4 года, обогнав американцев



Китайские чипы для искусственного интеллекта пока что уступают по производительности американским (лидером является компания Nvidia, основаннная Дженсеном Хуангом из Тайнаня).



Именно так и работают санкции: американцы запретили импорт в Китай аппаратуры для производства более скоростных чипов.



Чтобы читателю было наглядно видно: каждый китайский сервер KUAE имеет пропускную способность в 768 гигабайт в секунду. Компания Moore Threads, созданная всего в 2020 году выходцем из китайского подразделения Nvidia, теперь один из столпов телекома в Китае.



Фирма уже подписала соглашения со всеми крупнейшими государственными операторами связи (China Mobile и China Unicom), а также с China Energy Engineering Corporation и Gulin Huajue Big Data Technology. Специально для них Moore Threads будет строить вычислительные кластеры.



Использование технологии суперкомпьютеров, в которой Китай за последние десятилетия достиг впечатляющего прорыва, может ослабит мертвую хватку введенных США санкций, говорит Чжан Юньцюань, исследователь Института вычислительных технологий при Китайской академии наук. Ученого цитирует государственное издание Global Times.



Китайские суперкомпьютеры скоро заменят человека



Суперкомпьютер отличается от обычного тем, что содержит тысячи вычислительных узлов, которые работают вместе для выполнения конкретных задач.



Например, для прогнозирования погоды или управления электросетями и дорожным трафиком в городах.



Суперкомпьютеры играют решающую роль для замены энергоемких вычислительных кластеров в центрах обработки данных, в которых обычно используется от 10 до 100 тысяч графических процессоров.



Суперкомпьютеры, нацеленные на обучения большим языковым моделям, - это технология, лежащая в основе таких нейросетей, как ChatGPT. И сейчас перед Китаем стоит амбициозная задача - создать лучшую в мире вычислительную платформу для обучения нейросетей и разработки приложений искусственного интеллекта.



Причем китайцы как сами разрабатывают собственные чипы (они станут заменой запрещенным чипам от Nvidia, которые производятся на Тайване), так и придумывают альтернативные технологии.



Китайцы помещают больше графических процессоров в единый вычислительный кластер, соединяя их через высокоскоростную шину. И такой сервер по мощности уже не уступает тем, что производят американцы.



Крупные китайские технологические компании, такие как Tencent Holdings, проводят оптимизацию в своей цифровой инфраструктуре. Они ускоряют сетевые коммуникации и повышения эффективность обучения нейросетей. Грубо говоря, чтобы их нейросети были не производительнее, а хитрее. Например, сеть Xingmai HPC, созданная Tencent для собственных нужд, может поддерживать один вычислительный кластер с более чем 100 тысячами графических процессоров.



Цифровая экономика Китая потребляет гигаватты электроэнергии



Все больше китайских предприятий используют центры обработки данных - это гигантские объекты с тщательно регулируемой температурой и микросредой. В них размещаются серверы большой емкости и системы хранения данных. Такие дата-центры нужны, чтобы размещать вычислительную инфраструктуру.



Китайский рынок растет так стремительно, что американская Nvidia не хочет его терять.



Сейчас компания работает над версией своих новых флагманских чипов искусственного интеллекта специально для китайского рынка, которая удовлетворяла бы условиям экспортного контроля США. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.



- Создание нейросетей не достигается простым добавлением большего количества чипов, - цитирует Global Times академика Китайской академии наук Ченя Руншенга.



- Они должны научиться, подобно человеческому мозгу, снижать потребление энергии при одновременном повышении своей эффективности.



Китай - крупнейший рынок центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские дата-центры потребляют мощность в 4 ГВт - это столько же, сколько за год производит Усть-Ильмская ГЭС.



Академик Чень говорит, что китайские ученые сейчас работают над изучением принципов, лежащих в основе искусственного интеллекта. Нейросети, созданные в Китае, основаны на моделях и алгоритмах, разработанных США



- Если же мы сможем добиться прогресса в фундаментальной теории [искусственного интеллекта], тогда мы добьемся новаторских и подлинных инноваций, - сказал Чэнь.