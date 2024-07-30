 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.07.2024
21:11  Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной
21:08  Удар по Ирану, который не останется без ответа: Израиль просит большой войны
21:06  Профессор Катасонов: Дефицит рабочей силы в России - миф. Кто и для чего его раздувает
21:02  Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео
21:00  Война на БлВостоке стала неотвратимой, - С.Багдасаров
20:42  Журналисты телеканала Al-Jazeera аль-Гуль и аль-Рифи погибли в результате израильского удара в Газе
20:36  Украина получила первую партию американских истребителей F-16

20:26  Над Донецком сбит российский Ми-8: есть погибшие и раненые
17:57  ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет
16:22  Нурлан Дарданов освобожден от должности полпреда президента в Таласской области
11:18  Власти Кыргызстана официально запретили вебкам-бизнес
10:59  Как поругались Венгрия и Польша. Союзничество сменилось конкуренцией, - А.Кузмак
10:39  КазВласти наконец решились упразднить старую Академию наук
10:38  Вышла в свет книга М.Делягина "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"
10:30  Европу точно взорвут - вопрос, кто это сделает раньше, - Дм.Родионов
09:45  Немец пришел, или План побега из гедонизма в патриотизм, - Дм.Выдрин
09:39  Фронт трещит. РосАрмия по плану выгоняет укров с Донбасса, - Кшиштоф Подгурский
09:38  Русский язык в системе образования Таджикистана
09:36  На пороге большой войны: кто сдал американцам главаря наркокартеля Синалоа
09:32  В Риме обнаружен "Тайный сад" императора Калигулы
09:26  Юсуп Кабулжанов стал генконсулом Узбекистана во Владивостоке
09:13  "МОК еще помучается". Три предсказания про Олимпиаду сбываются дословно. Французы запросились в Россию
09:10  Выстрелы в Трампа: 100 процентный заговор
09:09  "Израиль остался позади"? Камала Харрис делает неоднозначные заявления в адрес Тель-Авива
09:08  На два фронта: Нетаньяху поучаствовал в президентской гонке США
08:58  Антиисламские погромы в британском Саутпорте. После убийства девочек в танц-клубе
08:57  "Нашу молодежь застали врасплох". Муфтий Таджикистана о теракте в "Крокусе"
08:48  Израиль за сутки ликвидировал главу политбюро ХАМАС Хания (в Тегеране) и замглаву политбюро Хезболлы Шукра (в Ливане)
08:45  США озаботились сухопутным маршрутом из Центральной Азии в обход РФ
07:51  Париж-2024: Французского тренера по гребле Берже арестовали за нападение на полицейских
01:06  Двухлетняя служба мигрантов в Росармии чревата возвращением дедовщины, - В.Мухин
00:35  Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ
00:24  МОК перестал интересоваться спортом, полностью погрузившись в политику, - МК
00:13  Каракас. Путчистов загнали в аргентинское посольство
00:10  В Тайване неожиданно решили развенчать культ "отца нации" - генералиссимуса Чан Кайши
00:04  Китай и Европа покупают все больше российского газа, - О.Самофалова
Вторник, 30.07.2024
22:17  Назначена новая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане - японка Акико Фудзии
22:14  Израиль нанес удар по Бейруту
15:42  "Спящие расчехлились": Олимпийский шабаш сдернул маски в России
15:37  "Точка невозврата". Что начинается на Ближнем Востоке
15:33  США не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем на поле боя
15:32  Сквозь горы и долины. Какими маршрутами можно передвигаться по Центральной Азии
15:29  Спасателей МЧС отказались пустить на ферросплавный завод в Караганде после выброса пламени
15:28  К.Малофеев: Мир Трампа - это американское условие, это "Минск-3"...
15:24  Израиль рассматривает возможность масштабной операции против Ливана
15:20  Экс-министр экономики Куантыров назначен замМИД Казахстана
15:19  Что будет если Россия проиграет? - А.Дугин
14:59  На территории Британии создается халифат исламистов, - В.Прохватилов
12:46  В Каракасе - майдан и массовые беспорядки
11:21  Политолог Азбергенов возглавил "НК "QazExpoCongress" и другие кадровые подвижки в РК
11:00  Таджикизация топонимики. В Таджикистане изменены названия более 170 местностей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной
21:11 31.07.2024

В гонке нейросетей китайцы обходят американцев

Дмитрий Капустин

Китай ищет альтернативные подходы к разработке искусственного интеллекта, чтобы обойти американские санкции. США пытаются задушить китайских производителей чипов, которые жизненно необходимы для работы нейросетей. Однако, как пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), эти торговые ограничения уже не работают.

Например, китайский стартап Moore Threads создал графические процессоры, на которых работают гигантские центры обработки данных KUAE с искусственным интеллектом. Благодаря ноу-хау количество процессоров, подключаемых к одному вычислительному кластеру, может превысить 100 тысяч.

Стартап Moore Threads рванул за 4 года, обогнав американцев

Китайские чипы для искусственного интеллекта пока что уступают по производительности американским (лидером является компания Nvidia, основаннная Дженсеном Хуангом из Тайнаня).

Именно так и работают санкции: американцы запретили импорт в Китай аппаратуры для производства более скоростных чипов.

Чтобы читателю было наглядно видно: каждый китайский сервер KUAE имеет пропускную способность в 768 гигабайт в секунду. Компания Moore Threads, созданная всего в 2020 году выходцем из китайского подразделения Nvidia, теперь один из столпов телекома в Китае.

Фирма уже подписала соглашения со всеми крупнейшими государственными операторами связи (China Mobile и China Unicom), а также с China Energy Engineering Corporation и Gulin Huajue Big Data Technology. Специально для них Moore Threads будет строить вычислительные кластеры.

Использование технологии суперкомпьютеров, в которой Китай за последние десятилетия достиг впечатляющего прорыва, может ослабит мертвую хватку введенных США санкций, говорит Чжан Юньцюань, исследователь Института вычислительных технологий при Китайской академии наук. Ученого цитирует государственное издание Global Times.

Китайские суперкомпьютеры скоро заменят человека

Суперкомпьютер отличается от обычного тем, что содержит тысячи вычислительных узлов, которые работают вместе для выполнения конкретных задач.

Например, для прогнозирования погоды или управления электросетями и дорожным трафиком в городах.

Суперкомпьютеры играют решающую роль для замены энергоемких вычислительных кластеров в центрах обработки данных, в которых обычно используется от 10 до 100 тысяч графических процессоров.

Суперкомпьютеры, нацеленные на обучения большим языковым моделям, - это технология, лежащая в основе таких нейросетей, как ChatGPT. И сейчас перед Китаем стоит амбициозная задача - создать лучшую в мире вычислительную платформу для обучения нейросетей и разработки приложений искусственного интеллекта.

Причем китайцы как сами разрабатывают собственные чипы (они станут заменой запрещенным чипам от Nvidia, которые производятся на Тайване), так и придумывают альтернативные технологии.

Китайцы помещают больше графических процессоров в единый вычислительный кластер, соединяя их через высокоскоростную шину. И такой сервер по мощности уже не уступает тем, что производят американцы.

Крупные китайские технологические компании, такие как Tencent Holdings, проводят оптимизацию в своей цифровой инфраструктуре. Они ускоряют сетевые коммуникации и повышения эффективность обучения нейросетей. Грубо говоря, чтобы их нейросети были не производительнее, а хитрее. Например, сеть Xingmai HPC, созданная Tencent для собственных нужд, может поддерживать один вычислительный кластер с более чем 100 тысячами графических процессоров.

Цифровая экономика Китая потребляет гигаватты электроэнергии

Все больше китайских предприятий используют центры обработки данных - это гигантские объекты с тщательно регулируемой температурой и микросредой. В них размещаются серверы большой емкости и системы хранения данных. Такие дата-центры нужны, чтобы размещать вычислительную инфраструктуру.

Китайский рынок растет так стремительно, что американская Nvidia не хочет его терять.

Сейчас компания работает над версией своих новых флагманских чипов искусственного интеллекта специально для китайского рынка, которая удовлетворяла бы условиям экспортного контроля США. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

- Создание нейросетей не достигается простым добавлением большего количества чипов, - цитирует Global Times академика Китайской академии наук Ченя Руншенга.

- Они должны научиться, подобно человеческому мозгу, снижать потребление энергии при одновременном повышении своей эффективности.

Китай - крупнейший рынок центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские дата-центры потребляют мощность в 4 ГВт - это столько же, сколько за год производит Усть-Ильмская ГЭС.

Академик Чень говорит, что китайские ученые сейчас работают над изучением принципов, лежащих в основе искусственного интеллекта. Нейросети, созданные в Китае, основаны на моделях и алгоритмах, разработанных США

- Если же мы сможем добиться прогресса в фундаментальной теории [искусственного интеллекта], тогда мы добьемся новаторских и подлинных инноваций, - сказал Чэнь.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722449460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Правительства поручил акиматам увеличить в населенных пунктах количество пешеходных переходов со светофорным регулированием
- Олжас Бектенов поручил усилить профилактическую работу по предотвращению лесных пожаров и обозначил ключевые задачи для обеспечения безопасности
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
- По факту нападения на государственного инспектора Департамента по управлению земельными ресурсами г. Алматы
- Сотрудники акимата г.Тараз незаконно отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения
- Представление Антикора по делу "Ертіс Орманы" рассмотрено в Минэкологии
- В суде подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  