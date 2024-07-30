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Расово-религиозные погромы в Саутпорте. Британский Кабмин растерялся
00:35 01.08.2024

Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета Стармера Лейбористы столкнулось с первым кризисом после прихода к власти

Массовые беспорядки в английском Саутпорте, последовавшие после гибели трех детей в результате нападения на танцевальную студию, станут серьезным вызовом для нового лейбористского правительства. Подробнее - в материале РБК

В ночь на 31 июля Саутпорт, прибрежный город к северу от Ливерпуля, был охвачен массовыми беспорядками, в результате которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Служба скорой помощи Северо-Западной Англии сообщила, что как минимум 27 из них были доставлены в больницу. Восемь полицейских, в которых толпа бросала камни и бутылки, получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, сотрясение мозга.

В графстве Мерсисайд, в который входит Саутпорт, с целью минимизировать риск распространения насилия на 24 часа введен особый режим. Он позволяет сотрудникам правоохранительных органов беспрепятственно проводить обыски, а также изымать любые предметы, включая транспортные средства, которые могут быть использованы для нарушения порядка.

Из-за чего начались беспорядки

Причиной волнений стало нападение на местную детскую танцевальную студию 29 июля, где в это время проходили классы йоги и танца, так что она была полна детей. Нападавший, 17-летний юноша, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам - девятилетней Элис Дасилва Агиар, шестилетней Биби Кинг и семилетней Элси Дот Станкомб. Еще пятеро детей с ранениями сейчас находятся в критическом состоянии, у трех раны менее серьезные. Тяжело ранена также преподаватель йоги, которая пыталась защитить детей.

По информации полиции, арестованный в подозрении на убийство - уроженец Кардиффа, который проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Органы правопорядка не раскрывают личность и происхождение подростка. Соседи рассказали Би-би-си, что семья подозреваемого "переехала в Великобританию из Руанды".

На вечер 30 июля была назначена памятная церемония, посвященной жертвам нападения. Cотни людей начали собираться возле культурного центра Atkinson, чтобы почтить память погибших детей, тогда как к ним от стихийного мемориала у танцевальной студии, расположенной на Харт-стрит, двинулись более радикально настроенные горожане, жаждавшие справедливого отмщения. Как отмечает The Guardian, многие из них выкрикивали исламофобские лозунги. Вскоре демонстрация переросла в беспорядки: ее участники напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. Полиция графства Мерсисайд была вынуждена вызвать подкрепление из Северного Уэльса, Ланкашира, Большого Манчестера и Чешира.

Полиция считает, что за актами насилия стоит ультраправое движение "Лига английской обороны", деятельность которого направлена против ислама и мусульман. По мнению органов правопорядка, протестующие поддались сообщениям в социальных сетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. "Мы уже говорили, что арестованный родился в Великобритании, и домыслы сейчас никому не идут на пользу", - заявил помощник начальника полиции Алекс Госс.

Утром 31 июля Мусульманский совет Британии (MCB) почтил память трех убитых девочек, а затем осудил "шокирующие сцены бунтовщиков крайне правых взглядов, буйствоваших возле мечети". В MCB назвали это исламофобской реакцией, которую спровоцировала распространяемая в интернете ложная информация.

"Во время большой трагедии, утраты и траура мы должны твердо противостоять циничным силам ненависти и раскола. Это не отражает многообразие нашей Британии и жителей Саутпорта", - заявила генеральный секретарь MCB Зара Мохаммед.

Станут ли беспорядки вызовом для лейбористов
Британский премьер Кир Стармер заявил на своей странице в соцсети X, что участники беспорядков в Саутпорте "почувствуют всю силу закона". Глава кабинета лейбористов отметил, что зачинщики прибегли к насилию и бандитизму "во время бдения в память о жертвах" и "оскорбили скорбящих". "Жители Саутпорта потрясены тем ужасом, который они пережили вчера. Они заслуживают нашей поддержки и уважения", - написал Стармер.

Ранее глава МВД Иветт Купер призвала игнорировать распространяемые в интернете слухи, назвав спекуляции "бесполезными". Беспорядки 30 июля министр назвала позором. "Это ужасно, что полицейские в Саутпорте подвергаются нападениям со стороны бандитов на улицах, которые не уважают скорбящих", - отметила министр.

Позиция лейбористов по миграционной повестке кардинально отличается от политики консерваторов, которые в этом году со второй попытки провели противоречивый закон, разрешающий властям депортировать нелегалов в Руанду. В апреле он был окончательно одобрен парламентом, и премьер Риши Сунак пообещал, что первые высылки начнутся уже через 10–12 недель.

На всеобщих выборах в Великобритании, которые прошли 4 июля, победу одержали лейбористы, заполучившие абсолютное большинство в 412 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Консерваторы, правившие страной 14 лет, ушли в оппозицию. Премьер-министром страны был назначен лидер Лейбористской партии 61-летний Кир Стармер.

Пришедшие к власти лейбористы действие закона приостановили. В ходе своей первой пресс-конференции на Даунинг-стрит, 10, прошедшей 6 июля, Стармер заявил, что остановит реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. "Проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию [потока нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш]", - пояснил он. "Я не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта", - добавил новый премьер (цитата по ТАСС).

В Великобритании проблема нелегальной миграции особенно обострилась после выхода страны из ЕС. С июня 2022 года по июнь 2023 года чистая миграция в королевство составила 622 тыс. человек - более чем вдвое выше среднего показателя прежних лет в 250 тыс., согласно опубликованному The Telegraph отчету Национальной статистической службы (ONS).

Еще будучи лидером оппозиции, Стармер обещал уделить этому вопросу особое внимание, когда придет к власти. В июле лейбористское правительство отложило до 2025 года принятие двух законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией - речь в них идет о запрете нанимать иностранных сотрудников компаниям, не выплачивающих своему персоналу минимальную зарплату, а также об ограничении доступа к визовой программе для работодателей, не нанимающих достаточное количество британского персонала. В то же время лейбористы намерены создать новую службу пограничного контроля, которая поможет бороться с неконтролируемой миграцией, в частности отслеживать контрабандистов, перевозящих людей на лодках через Ла-Манш, и предавать их суду.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Шеин заявил РБК, что обострившаяся ситуация в Саутпорте несет риски для рейтинга лейбористов, которые могут достаточно быстро потерять электоральные очки. "До сих пор непонятно, были ли действия подозреваемого мотивированы агрессией к англичанам или христианам, и, согласно официальным заявлениям, доказывающих это фактов нет. Однако для общественности это роли не играет, и она может подтолкнуть новое лейбористское руководство проводить более жесткую политику в отношении неконтролируемой миграции и адаптации мигрантов", - отмечает эксперт.

Шеин напоминает, что 14% британцев проголосовало на всеобщих выборах за правую Партию реформ, в основе программы которой - миграционная повестка. И, по его мнению, после протестов в Саутпорте вероятна мобилизация всего правого фланга в Великобритании, что опять же окажет давление на правительство. В результате, считает эксперт, лейбористы оказываются в незавидной ситуации. "С одной стороны, они не могут повторить миграционный курс Сунака. С другой - они не хотят повторять политику открытых дверей времен Тони Блэра (1997-2007 гг.), когда в Британию хлынули мигранты. В то же время, серьезная часть их электората - это как раз мусульманские общины, а также другие этнические и религиозные меньшинства Британии, и неосторожная политика в области миграции может отпугнуть эти группы. Так что, на мой взгляд, стоит ожидать максимального затягивания следствия. Хотя лейбористам в любом случае придется представить общественности новые очертания своего миграционного курса", - заключает Шеин.

Мария Васильева

Источник - РБК
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