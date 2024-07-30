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В США придумали, как победить всех
01:34 01.08.2024

Виктория Никифорова

Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален. "Во первых строках" прямо утверждается, что Соединенные Штаты "в одиночку не могут противостоять ни России, ни Китаю и не могут выиграть в войне против них".

Это неприятная, конечно, новость для американофилов, потому что они взращены на мифе о мировом гегемоне, который прилетит, если что, на вертолете, быстренько оккупирует любую страну и поставит к стенке местных "авторитариев". Теперь выяснилось, что нет, не прилетит.

Члены комиссии, среди которых есть представители разведки, спецслужб, дипломатии, а также целый генерал в отставке, прославившийся умением резать правду-матку о положении дел на фронте, откровенно пишут о том, что в военном плане США далеко отстали от России и Китая и это отставание растет с каждым годом: "Американские военные не имеют ни возможности, ни способности [...] для того, чтобы сдержать (врага) или победить в битве".

С болью признается, что впервые за последние десятилетия Град на холме оказался перед лицом равных противников. Из-за этого приходится срочно менять стратегическую концепцию. А что же случилось с предыдущей?

Несмотря на все завывания о "защите демократии", настоящей военной концепцией США со времен краха СССР была доктрина Вулфовица, мы о ней в свое время писали. Эта совершенно людоедская теория указывает Вашингтону громить военным путем любую страну, которая осмелится развиваться опережающим темпом.

Этой концепции следовали как по нотам. Успешно развивается Ирак? Вторгаемся в Ирак и вешаем лидера страны. Процветает огромная многонациональная Югославия? Бомбим Югославию. Приподнялась Ливия, становящаяся самой успешной страной в Африке? Бах - и "мы, оглядываясь, видим лишь руины".

Важное уточнение - все эти процветавшие, успешные страны были очень слабы в военном отношении. Американская армия уничтожала их, не боясь ответа. Заодно зачищались правительства и элиты, недостаточно лояльные американской гегемонии, и преподносился жестокий урок остальным вассалам: только рыпнитесь - и вот что с вами будет.

Но пока американцы расправлялись таким образом с заведомо слабыми противниками, тихо и скромно наращивали свою военную и экономическую мощь Китай, Россия, Иран, КНДР. Согласно старой концепции, их надо было бы "вбомбить в каменный век" еще в 90-е.

Но случилось так, как случилось. Доктрина Вулфовица - она создавалась в эпоху безусловного расцвета США и подразумевала отсутствие равных противников - больше не работает.

Некоторое время просуществовала доктрина "двух войн", предполагавшая, что Соединенные Штаты могут вести одновременно два конфликта. Однако Украина и Ближний Восток показали, что теперь и этого не могут. ВСУ бесславно отступают, а на Ближнем Востоке вовсю орудуют проиранские группировки и местные партизаны, загнавшие американских солдат по военным базам и атакующие американские военные корабли.

Комиссия по стратегии нацобороны предлагает американцам новую концепцию тотальной войны - "применение силы на многих театрах военных действий". Имеется в виду, что продолжительное военное противостояние с такими врагами, как Россия и Китай, развернется и на земле, и в воздухе, и в космосе, и в киберпространстве, и в общественной сфере. География этих войн тоже будет обширна, потому что у России и Китая есть союзники в разных регионах мира. И на всех фронтах американцы должны быть готовы "отразить угрозу".

Меры, которые назрели и перезрели: реиндустриализация Америки, срочное развитие оборонной промышленности и стремительное внедрение инноваций, поддержка частного бизнеса в военпроме, наращивание и отработка взаимодействия разных родов войск, расширение набора в армию и даже мобилизация граждан.

Планов громадье, но где взять на это деньги? Авторы доклада подмечают, что "американская общественность даже не представляет, с чем ей придется столкнуться в случае войны - с отключением электричества, дефицитом воды, еды, отсутствием всех привычных товаров и услуг, а также той цены, которую нужно заплатить за то, чтобы к этой войне подготовиться".

Действительно, в Штатах обожают снимать фильмы и сериалы про ядерный постапокалипсис, однако характерно, что выжившие там существуют с удивительным комфортом - и электричество почему-то работает, и еды вдоволь, и из холодильника всегда можно достать лед, положить в стакан с дорогим виски и задумчиво стоять у неразбитого окна, любуясь закатом над руинами Нью-Йорка. Суровая реальность выглядит, однако, совсем не так.

Комиссия предлагает американцам вернуться к временам холодной войны, когда военный бюджет США доходил до 16,9 процента от ВВП (в 2025 году он составит около трех процентов). В те времена налоги на прибыли в Штатах доходили до 70 процентов, налоги на доходы корпораций - до 50. Значит, и сегодня нужно поднять налоги и в разы увеличить расходы на "оборону".

В общем, перед нами развернутая стратегия мобилизации американского общества с затягиванием поясов и "пушками вместо масла". Это открытая подготовка к полномасштабной мировой войне, причем противники США тоже названы открыто.

Есть большие сомнения, что экономика Штатов выдержит реформы, которые требует комиссия. Зашкаливающий госдолг, инфляция, стремительно растущее число бедноты (оно практически удвоилось с 2021 года) - все это реальные проблемы.

Сегодня Россия и Китай выигрывают у США экономику - это очень важный театр военных действий. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. В Соединенных Штатах таких семей миллионы. Готовы ли они еще больше ужиматься в расходах, чтобы спонсировать свою армию? Или военное промпроизводство обеспечит их рабочими местами и простимулирует экономику как во время Второй мировой?

Однако опыт предыдущих американских интервенций продемонстрировал их страшную убыточность для страны. В песках Афганистана потерялся то ли один, то ли два триллиона долларов. Разжигание конфликта на Тайване принесло убытков на пять триллионов. Инвестиции в Украину тоже оказались невозвратными. Все эти деньги вынимаются из карманов обычных американских налогоплательщиков и ничего не приносят им взамен. Войны перестали быть выгодными. Как у Рузвельта - не получилось.

В любом случае новая концепция военной стратегии США - это серьезный вызов, и относиться к нему легкомысленно просто невозможно. У России и Китая есть все возможности, чтобы выработать достойный ответ американцам. И прислать этот ответ по назначению.

Источник - РИА Новости
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