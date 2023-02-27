Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства, - Р.Ищенко

08:26 01.08.2024 31.07.2024



Ростислав Ищенко авторы



Дорабатывающий последние месяцы в качестве президента США Джозеф Робинет Байден-младший внезапно решил внести существенные изменения в конституцию США.

Во-первых, он считает необходимым ограничить срок пребывания судьи Верховного суда США в должности сроком в 18 лет.

Во-вторых, ввести для Верховного суда этический кодекс.

В-третьих, отменить иммунитет экс-президента США от обвинения за действия совершенные им во время пребывания в должности.



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Часть российских комментаторов почему-то решила, что таким образом демократы собираются посадить Трампа, чтобы не дать ему вступить в должность президента. Но это не так. Даже если все предложения Байдена будут приняты, это произойдет уже после вступления Трампа в должность, а действующий президент США обладает отдельным иммунитетом от уголовного преследования, который преодолевается только при помощи импичмента. То есть, президент должен быть вначале отстранен от должности и перестать быть президентом, и только после этого его можно посадить.

Наконец, ничто не мешает посадить Трампа прямо сейчас. Суд признал его виновным по всем предъявленным ему 34-м пунктам обвинений, как минимум часть из которых (причем основные) касаются событий, произошедших до избрания Трампа президентом.

Формально Трамп является осужденным преступником и судья давно мог вынести ему приговор, который вступил бы в законную силу после процедуры обжалования. Процедуру можно попытаться затянуть, но нельзя длить вечно, а после вынесения приговора (в мае текущего года) у демократов оставалось более пяти месяцев на то, чтобы попытаться довести Трампа до тюрьмы.

Они потеряли интерес к этому делу и процесс посадки Трампа практически остановился после вынесения Верховным судом решения, гласившего, что конституция не запрещает осужденному преступнику баллотироваться в президенты.

Демократы осознали, что посадив Трампа они придадут его избирательной кампании дополнительный импульс, мобилизуют его сторонников и могут лишь ухудшить положение своего кандидата. Кроме того создавалась юридическая коллизия:

1. Каким образом проводить инаугурацию осужденного и отбывающего срок преступника?

2. Как он будет распоряжаться ядерным чемоданчиком?

3. Должна ли секретная служба охранять его от тюремной администрации, которая, по идее не может иметь свободный доступ к действующему президенту?

4. Как он будет принимать глав иностранных государств и сам совершать визиты?

5. Имеет ли право избранный президентом осужденный преступник сам себя помиловать?

6. Можно ли прервать срок отбывания наказания для исполнения обязанностей президента, с тем, чтобы после вновь отправить преступника в тюрьму?

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Политолог

Возникли бы и другие вопросы, так как законодатели, создававшие систему власти США, никак не предполагали, что президентом может быть избран осужденный преступник, соответственно, этот вопрос никак не отрегулирован законами – просто отсутствует конституционный запрет на баллотировку и избрание осужденного преступника президентом США.



В конце концов, юристы Демократической партии пришли к выводу, что самым простым выходом для Трампа и самым плохим для демократов, будет его решение отказаться от должности в виду невозможности исполнения президентских полномочий, после чего президентом стал бы вице-президент, который и помиловал бы Трампа, разрешив все юридические коллизии. При этом демократы провидчески предположили, что вице-президент может оказаться для них хуже, чем сам Трамп.



В нынешней же ситуации, когда приговор не вынесен, но Трамп признан виновным, демократы имеют рычаг давления на него. Через четыре года Трамп (если будет избран) отбудет свой второй президентский срок, после чего его можно отправить в тюрьму, с учетом возраста, практически пожизненно. И не факт, что в этой новой реальности, в которой Трамп окажется не только экс-президентом, но и экс-политиком, республиканцы (даже если сохранят контроль над Белым домом) захотят тратить свой политический ресурс на его помилование и спасение от тюрьмы. Известно же, что "Боливар не вынесет двоих".



Так к чему же стремится Байден? Вернее, с учетом того, что он до последнего сопротивлялся данной реформе и выступил с ней только сейчас, когда фактически потерял власть, контролируемую ныне даже не его окружением а группой лидеров демократической партии и ее генеральных спонсоров, чего пытаются добиться этой реформой "глубинные" демократы?



Начнем с того, что реформа практически не имеет шансов на реализацию. Для принятия закона, меняющего срок пребывания в должности судьи Верховного суда необходимо собрать большинство в обеих палатах Конгресса, причем в сенате необходимо получить 60 голосов, при том, что демократы неуверенно контролируют 51 мандат. Поправка, ограничивающая президентский иммунитет должна собрать 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса.



В условиях жесткого предвыборного противостояния практически нет шансов, что республиканцев удастся убедить поддержать эти изменения. Байдена посадить они все равно не смогут. Обвинения-то ему предъявить легко, но ему же любой врач выдаст справку о недееспособности.

Ограничение президентского иммунитета – лишь верхний слой данной реформы, призванный привлечь внимание массы избирателей и дать возможность обвинить голосующих против реформы республиканцев в том, что они отмазывают от ответственности преступника-Трампа. Поэтому-то Байден в своей статье в Вашингтон Пост, в которой сообщает о своем намерении, под занавес каденции, инициировать реформу Верховного суда, делает упор на то, что ее целью является равенство всех перед законом.



На самом деле смысл реформы, когда демократы предлагали ее в самом начале правления Байдена, заключался в том, что в случае ее принятия срок в 18 лет пребывания в должности истек бы сразу у трех судей Верховного суда, назначенных республиканцами (один – Бушем-старшим и два – Бушем-младшим). То есть, демократы имели бы возможность в течение срока байденовских полномочий переназначить этих трех судей и получить уверенный контроль над Верховным судом.



Роль дополнительного рычага-контроля должен был сыграть "этический кодекс" суда. Не случайно все проамериканские организации во всех странах очень любят принимать разного рода "этические кодексы" (журналиста, "депутата", правоохранителя) и т.д. Это способ квази законодательно (в обход конституционной процедуры) ограничить деятельность соответствующих общественных и политических структур в интересах определенной политической группировки.



Тем не менее, при всех бонусах, которые вроде бы давала реформа демократам, среди них не было единства по вопросу о ее проведении, в частности, как уже было сказано, сопротивлялся Байден, а значит концентрировавшаяся вокруг него группа влиятельных демократов с более консервативными, чем у отъявленных леваков (вроде Харрис) взглядами.



Их опасения можно понять. Американская система создавалась отцами-основателями и затем совершенствовалась таким образом, чтобы обеспечить полную независимость различных ветвей власти друг от друга. Реформа же предполагает снижение веса президента и Верховного суда в пользу Конгресса, получающего дополнительные рычаги давления на теряющего значительную долю иммунитета президента и на судей Верховного суда, которые после реформы также не будут гарантированы от уголовного преследования, которое сейчас им обеспечивает пожизненное пребывание в должности.

В тот момент, когда она задумывалась (4 года назад) реформа играла в пользу демократов, контролировавших Белый дом, Конгресс и имевших возможность (в результате реформы) установить свой контроль над Верховным судом. Сейчас уже все не так однозначно и республиканцы, имеющие неплохие шансы получить на ближайших выборах контроль над Белым Домом и обеими палатами Конгресса, могут использовать реформу в своих интересах.



Таким образом, внезапную тягу Байдена к реформе следует рассматривать как тактический ход, призванный лишь несколько улучшить позиции демократического кандидата на выборах, но никак не изменить ситуацию кардинально. Предполагается, что республиканцы, чей электорат настроен на консервативные ценности и выступает против реформы Верховного суда, вынуждены будут проголосовать против реформы, несмотря на то, что на данном этапе могли бы использовать ее для укрепления своих позиций.



Дополнительным аргументом является тот факт, что реформа предполагает немедленное переназначение трех назначенных республиканскими президентами судей Верховного суда. Хоть к моменту вступления решения в силу республиканцы уже могут иметь своего президента и просто назначить трех новых своих судей, они должны будут учитывать, что в период от поддержки ими реформы, до своего переназначения, трое республиканских судей могут сменить лояльность, а в процессе традиционно грязных американских президентских выборов, где решения Верховного суда зачастую играют решающую роль, это немаловажно.



Таким образом расчет делается на то, что демократы раздуют шум вокруг "очень полезной" реформы, "уравнивающей всех" перед законом. Республиканцы, борясь за сохранение конституционной стабильности и баланса разделенных властей заблокируют ее принятие, что создаст демократам выигрышный информационный повод для предвыборной агитации. Вполне возможно, что таким образом демократы даже готовят Харрис удобную выигрышную тему для дискуссии с Трампом на теледебатах.



Только и всего. А посадят Трампа в том случае, если он проиграет выборы. И никакая реформа для этого не понадобится.

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