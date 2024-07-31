Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США? - Е.Кондакова

08:30 01.08.2024 31.07.2024



Евгения Кондакова



Избирательная кампания в Америке принимает совершенно новый оборот: совсем недавно преимущество было на стороне кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а теперь, согласно отдельным опросам, он отстает от ворвавшейся в битву за Овальный кабинет вице-президента США Камалы Харрис.



Взлет Камалы



Еще месяц назад демократы были в отчаянии и уже смирялись с проигрышем на предстоящих выборах,. Но после замены действующего главы государства Джо Байдена на вице-президента США Камалу Харрис у них появилась надежда на то, что им удастся не допустить возвращения к власти 45-го президента-республиканца.

Дональд Трамп еще до объявления Байдена о выходе из гонки говорил, что его штаб готовится к тому, что его соперницей станет Харрис, и утверждал, что победить ее будет гораздо легче. Однако кандидат в вице-президенты от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс в день рокировки демократов на закрытой встрече с донорами Республиканской партии признал, что вести кампанию против Харрис будет сложнее.



"Всех нас немного поразил этот политический удар исподтишка. Плохая новость состоит в том, что у Камалы Харрис нет такого багажа, как у Джо Байдена, поскольку, что бы ни говорили, Камала значительно моложе. И Камала Харрис, очевидно, борется не в той же манере, что Джо Байден", - заявил он.

На публике же республиканцы продолжают делать вид, что ничего серьезного не произошло, и не признают, что для партии после выхода Байдена из гонки ситуация осложнилась. Сам Вэнс 22 июля говорил журналистам, что не видит никакой разницы между борьбой с Харрис и Байденом.



А тем временем Харрис удалось достаточно быстро сплотить вокруг себя Демократическую партию, включая тех, кто называл ее не лучшим кандидатом. Сдался даже 44-й президент США Барак Обама, который, по информации американских СМИ, сыграл наравне с бывшим председателем Палаты представителей Нэнси Пелоси ключевую роль в уходе Байдена, но пришел в бешенство от новости о том, что его сменит Камала. Он был последним из наиболее влиятельных демократов, кто поддержал запуск кампании вице-президента.

Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США



Глубинному государству нужна именно Харрис. Оно направит все усилия, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м

Всего за неделю Харрис собрала пожертвований больше, чем Байден за весь первый квартал 2024 года ($200 млн), причем 2/3 поступлений пришло от тех, кто впервые перевел средства демократам. А после официального утверждения кандидатом в президенты от Демократической партии она получит право использовать деньги, собранные совместно с нынешним президентом в ходе его избирательной кампании.



Камале, в отличие от шефа, также удалось привлечь на свою сторону представителей групп традиционного электората демократов, которые отвернулись от нынешнего американского лидера. Если сравнить результаты опросов от 3 июля для Байдена и от 25 июля для Харрис, то уровень поддержки среди молодежи (от 18 до 29 лет), в последнее время начавшей тяготеть к Трампу, составит 40% против 56%, а среди латиноамериканцев – 41% против 57%.

Кроме того, вырос рейтинг потенциального кандидата от Демократической партии среди независимых избирателей: с 37% у Байдена до 45% у Харрис.



Харрис уходит в отрыв

Более того, отдельные опросы, проведенные 22-24 и 26-28 июля, показывают превосходство Камалы над Трампом, пусть и минимальное.

Например, согласно исследованию Bloomberg News/Morning Consult, результаты которого опубликовали 31 июля, Харрис обходит бывшего президента в совокупности в семи ключевых штатах, которые могут решить исход президентских выборов - 48% против 47%, хотя Трамп обгонял Байдена на закате его предвыборной кампании в среднем на 2%. Отдельно по штатам картина такова:

-в Неваде, Аризоне и Висконсине у Харрис преимущество 2%;

-в Мичигане Харрис превосходит Трампа аж на 11% (53% против 42%);

-в Пенсильвании и Северной Каролине Трамп опережает соперницу на 4% и 2% соответственно;

-в Джорджии политики идут вровень.

Как отмечают эксперты, эти цифры свидетельствуют о наличии у Харрис шансов собрать коалицию избирателей, которая дважды привела к победе на выборах единственного темнокожего президента Барака Обаму, а также "очертить более четкий путь к победе, чем это делал президент Байден".



Как Трамп, так и Харрис сейчас пытаются заручиться поддержкой арабской диаспоры, прежде всего в Мичигане и Миннесоте, где мусульмане выступали против переизбрания Байдена. Демократы оказались меж двух огней: пропалестинскими избирателями и израильскими лоббистами.

Вице-президент США предпочла пропустить выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Конгрессе и провела с ним переговоры отдельно от Байдена. Трамп с ним тоже встречался, принимал в своей резиденции Мар-а-Лаго. В мае бывшего президента поддерживали 57% американских мусульман.

Так или иначе, на общефедеральном уровне пока по-прежнему лидирует Трамп, пусть и с преимуществом всего 2% (48,1% против 46,1%), что укладывается в рамки статистической погрешности.



Медовый месяц Камалы

Период взлета Харрис, без пяти минут кандидата в президенты от Демократической партии, окрестили медовым месяцем. Теперь СМИ и эксперты гадают, как скоро он закончится, и закончится ли.

"Исходя из того, что я наблюдаю, Харрис оказалась куда сильнее и калиброваннее, чем говорили. Сегодня она выходит из-за кулис, и, думаю, будет достаточно квалифицировано вести себя на дебатах. Уверен, что у Трампа шансов на победу с такой соперницей просто нет", - заявил американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру.



Эксперт отмечает, что команду Трампа застигли врасплох: раньше ее члены обвиняли Байдена в старости и негодности, а сейчас 78-летний кандидат от республиканцев сам оказался в таком положении на фоне 59-летней Харрис, и теперь его помощники не знают, как вырулить из сложной ситуации.

Кстати, за Камалу собирается голосовать даже племянник Трампа Фред (сын его покойного брата), но при этом он обещал прийти на церемонию инаугурации, если дядя переизберется на второй срок.



Камала Харрис – новый кандидат от американского истеблишмента после фактического отречения Джозефа Байдена – встретилась с прибывшим в США израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который посетил Америку в разгар кризиса в верхушке Демократической партии

Теперь Трампа обвиняют в увиливании от предвыборных дебатов. Но в интервью телеканалу Fox News он заявил, что не возражает против дебатов с Харрис в любом виде и готов дать обещание провести их.

"Трамп называет соперницу левой, либеральной, негодной и так далее, но рейтинг Камалы Харрис среди молодежи от 18 до 34 лет, например, вырос на 5%. Это очень много!", - отмечает Вайнер.

Штаб 45-го президента тем временем работает над формированием мнения американцев о Камале. Республиканцы, по словам Вэнса, сказанным на той закрытой встрече с донорами партии, попытаются изобразить конкурентку в привязке к ее прошлой позиции, например, по противодействию гидроразрыву пластов.

Демократический же штаб делает акцент на прокурорском опыте Харрис, не сильно упоминая итоги работы на посту вице-президента. А республиканцы как раз хотят донести до электората мысль о том, что она тоже несет ответственность за провалы нынешней администрации.



"Чтобы Харрис что-то представляла собой для американского народа, ее прошлое приходится обелять. Но, думаю, мы все ее видели. Она на удивление невыразительна, придерживается невероятно либеральных позиций и не имеет никаких достижений. По сути, она в ответе за всю политику администрации Байдена-Харрис: и за ситуацию на границе, и за инфляцию - за все это она ратовала каждый день на протяжении последних трех с половиной лет. Так что едва ли у них что-то получится", - заявил в интервью Fox News губернатор штата Флорида Рон Десантис, участвовавший в праймериз республиканцев.



Ответственной за провалы Белого дома в экономике и миграции в той же мере, что и Байдена, Харрис считают 68% американцев.

Однако Вайнер отмечает, что Харрис не могла решать миграционный вопрос, который ей якобы поручил курировать Байден, без президента и Конгресса. В роли вице-президента она никуда не лезла и ответственности на себя не брала.

Прорыв Харрис всего за десять дней избирательной кампании, конечно, впечатляет. Но до выборов еще три месяца, и говорить что-то сейчас однозначно нельзя. Как минимум впереди дебаты кандидатов, на мнение части избирателей они могут оказать реальное влияние.



Да и вспомним первые президентские выборы Трампа: опросы давали более высокие шансы на победу в 2016 году бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, но в конечном итоге она проиграла (справедливости ради стоит напомнить, что большинство граждан отдало предпочтение именно ей, но по количеству голосов выборщиков победу присудили миллиардеру-республиканцу).



Дональд Трамп как представитель глубинного государства может привести Украину к быстрой и радикальной смене власти. Но если победит Камала Харрис, США и всему миру придет конец

Так что интрига вернулась в американскую предвыборную гонку, от чего становится только интереснее наблюдать за схваткой двух лагерей.



Существует немало систем для прогнозирования исхода президентских выборов в США, но одной из наиболее точных себя зарекомендовала формула "13 ключей к Белому дому", разработанная в 1981 году профессором Алланом Лихтманом и известным математиком Владимиром Кейлисом-Бороком, в основе которой лежат 13 вопросов: если минимум на шесть ответ "да", победит партия власти, и наоборот – при шести и более "нет" ей придется уступить Белый дом.

На днях Лихтман поделился предварительным прогнозом: "Харрис побеждает. Восемь "да" и пять "нет" - подчеркнув, что окончательный прогноз опубликует после августовского съезда Демократической партии, на котором она официально назовет своего кандидата.



Какую роль в исходе голосования сыграет украинская диаспора двух колеблющихся штатов, читайте в материале Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США Источник - Украина.Ру

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