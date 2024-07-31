В Ашхабад прилетел Байрактар. Попыток оседлать газовую тему становится все больше, - Сердар Айтаков

08:35 01.08.2024

Об авторе: Сердар Айтаков – эксперт по Центральной Азии.



Во вторник, 30 июля, в Туркменистан с рабочим визитом прилетел министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, где провел переговоры с министром энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаровым, председателем госкорпорации "Туркменгеология" Гурбангельды Гарлыевым и руководителем государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым. В среду запланирована встреча Байрактара с другими профильными чиновниками Туркменистана, а также ожидается, что его примет президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



Предваряя свой визит, Байрактар заявил турецким СМИ о том, что едет в Туркменистан договариваться о поставках туркменского газа через Иран и Азербайджан в Турцию: "Туркменистан может первоначально экспортировать в Турцию 1,5–2,0 млрд куб. м природного газа в год". При этом он сослался на существующие договоренности об этом, заключенные между Турцией и Туркменистаном.



Действительно, в марте этого года, во время визита национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию, было подписано два декларативных документа между сторонами (см. "НГ" от 24.03.24), которые и определили будущие договорные рамки, но не более. А вот дальше начинаются вопросы, на которые, возможно, будет найден ответ после визита Байрактара в Ашхабад. А может быть, и нет.



"С азербайджанской стороной проблем нет, и уже в июне BOTAS подписал транзитное соглашение с SOCAR". Речь идет о подписании соглашения о сотрудничестве по поставкам туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию между государственной компанией Азербайджана SOCAR и турецкой компанией BOTAS 4 июня 2024 года.



Что касается еще одного транзитного государства, то Байрактар уже не был так категоричен: "Надеюсь, Иран также проявит необходимую конструктивную позицию с тем, чтобы туркменский газ смог бы начать поступать в Турцию в следующем году".



Следует отдельно отметить, что туркменский газ по маршруту Туркменистан–Иран–Азербайджан и далее в Турцию и Европу фактически поступал последние несколько лет согласно трехстороннему соглашению Туркменистан–Иран–Азербайджан и был нужен последнему, чтобы закрыть дефицит газа для исполнения контрактных обязательств перед европейскими покупателями. Объемы составляли примерно те же 1,5–1,8 млрд куб. м, о которых говорит сейчас Байрактар, только газ становился при покупке не туркменским, а азербайджанским, и всех это устраивало. После ввода новых добывающих мощностей на месторождении "Шах-Дениз", Азербайджану туркменский газ стал попросту не нужен, избыточен, так как существующие транспортирующие мощности в Европу загружаются собственно азербайджанским газом.



Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высказывался на тему транзита туркменского газа через территорию Азербайджана и призывал туркменские власти или самим вкладываться в Транскаспийский газопровод и параллельную существующему азербайджанскому газопроводу TANAP трубу, или искать на эти проекты заемные средства, указывая еще раз на то, что Азербайджан планирует увеличивать собственную добычу газа и поставки его в Европу. При этом остаются в тени переговоры об использовании азербайджанского TANAP для поставок российского газа в Европу, что пока отрицается азербайджанской стороной, но эта тема постоянно висит в воздухе.



Тем не менее Байрактар настойчив. "Нет необходимости в дополнительных крупных инвестициях в инфраструктуру", – сказал он в интервью телекомпании A Haber, подразумевая, что, просто возобновив ранее действующую без участия Турции SWAP-схему, можно сделать политическое заявление о начале поставок туркменского газа в Турцию, просто подписав несколько дополнительных листов бумаги.



Однако именно в день переговоров Байрактара с президентом Туркменистана 31 июля азербайджанское агентство Trend со ссылкой на "эксклюзивно информированный источник" (так в тексте) публикует информацию, что "Европа в 2024 году получит 13 млрд куб. м азербайджанского газа, приблизительно на 8% больше, чем в 2023 году", тем самым давая понять туркмено-турецким переговорщикам в Ашхабаде, что свободных объемов для прокачки туркменского газа у Азербайджана не будет.



А азербайджанское агентство Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAS сообщило, что "из-за запланированных работ по техническому обслуживанию и ремонту на газопроводной системе (для экспорта газа с месторождения. – С.А.) "Шах-Дениз" подача природного газа в национальную газораспределительную сеть Турции… будет невозможна в течение пяти газовых дней – с 31 июля по 5 августа". Бывает всякое, технические работы необходимы, и приостановка подачи газа в данном случае может быть просто совпадением, но то же азербайджанское агентство Report 31 июля, в день ашхабадских переговоров, публикует развернутое интервью с управляющим директором Трансадриатического газопровода (TAP) TAP AG Лукой Скиепатти, в котором говорится, что компания TAP AG приступила к расширению газопровода по доставке азербайджанского газа в европейские страны, что позволит увеличить ежегодную доставку потребителям на 1,2 млрд куб. м газа с 2026 года. Собственные инвестиции TAP AG на первом этапе составят 132 млн долл. Напомним, что трубопровод TAP является "европейским" продолжением азербайджанского же трубопровода TANAP, куда прибывший в Ашхабад Байрактар хотел закачать туркменский газ.



Складывается впечатление, что у Азербайджана появились другие планы или новые требования по участию в турецком проекте по закупкам туркменского газа. Во всяком случае, азербайджанская сторона всячески продемонстрировала, что в настоящий момент туркменскому газу нет места в азербайджанской трубе.



Возможно, Турция пойдет по пути Венгрии и Австрии, которые тоже подписали политические договоры декларативного характера по закупкам газа из Туркменистана, оставив практическую реализацию коммерческим структурам. Видимо, для этого и прилетал Байрактар в Ашхабад – просто поговорить.



На момент сдачи материала в печать информации о результатах переговоров не было.