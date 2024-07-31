 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок
09:17 01.08.2024

Африканец рассказал, как оказывал интимные услуги главе МИД Германии Бербок
Tекст: Алексей Дегтярев

Выходец из Африки по имени Кингсли заявил, что последние несколько лет работал в сфере секс-услуг, одним из его клиентов якобы была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщают СМИ.
Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была "министр из Германии". Ее имени он не раскрыл, передает "Лента.ру".

Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.

Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.

Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.

Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.

Источник - Взгляд
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