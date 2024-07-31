Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок

09:17 01.08.2024

Африканец рассказал, как оказывал интимные услуги главе МИД Германии Бербок

Tекст: Алексей Дегтярев



Выходец из Африки по имени Кингсли заявил, что последние несколько лет работал в сфере секс-услуг, одним из его клиентов якобы была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщают СМИ.

Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была "министр из Германии". Ее имени он не раскрыл, передает "Лента.ру".



Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.



Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.



Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.



Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.