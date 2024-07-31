NYT: Аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю

09:30 01.08.2024

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал атаковать Израиль. Об этом 31 июля сообщала газета New York Times (NYT) со ссылкой на трех иранских источников.



В публикации уточняется, что приказ был отдан на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром сразу после того, как стало известно о смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.



Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.



В апреле Иран совершил массированную атаку на Израиль, запустив в его сторону сотни ракет и дронов после гибели офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ходе израильского удара по Дамаску. NYT отмечает, что тогда о своем ответе Тегеран объявил заранее, и большинство воздушных целей было перехвачено.



Как именно будет действовать Тегеран сейчас, пока неясно. Со слов источников, иранские военные командиры рассматривают возможность еще одной комбинированной атаки беспилотников и ракет на военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы, но постараются избегать ударов по гражданским целям. Иран может привлечь союзные силы в Йемене, Сирии и Ираке.



За Хаменеи - последнее слово во всех государственных вопросах, он же является главнокомандующим вооруженными силами. По словам собеседников NYT, он поручил КСИР и армии подготовиться к возможному расширению конфликта на Ближнем Востоке, в том числе вероятным ударам Израиля и США по Ирану.

Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране ранее в этот день. Удар был нанесен по резиденции главы политбюро ХАМАС после участия его в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Причины произошедшего расследуются, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выразил соболезнования народу Палестины, а сам Пезешкиан пообещал, что убийцы главы политбюро пожалеют о сделанном.



В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас осудил убийство Хании, в то время как министр Израиля по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху назвал произошедшее "правильным способом очистить мир от грязи".



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.