Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США, - Малек Дудаков

09:39 01.08.2024

МАЛЕК ДУДАКОВ

31 июля 2024



США накрывает очередной виток судебных войн. Администрация Джо Байдена, уже превратившегося в хромую утку, выступила со своей последней масштабной инициативой, которую можно реализовать до выборов.



Это проведение самой крупной судебной реформы в США как минимум за последние 100 лет. Борьба за контроль над судебной ветвью власти грозит дестабилизировать ситуацию в Америке в самый канун выборов и турбулентный период транзита власти.



Политизация американских судов наблюдается уже давно. Судьи не находятся в вакууме: они - представители того же самого американского общества, которое завязло в расколе и жутко поляризовано.



К тому же судей федерального уровня выбирает Белый дом и утверждает Сенат. Обе партии - республиканцы и демократы - активно упражняются в том, чтобы назначать как можно больше лояльных им судей, пока есть такая возможность.



В истории США были периоды, когда в судебной системе доминировали прогрессивные судьи - так, например, было в эпоху 1960-х годов.



Однако со времен Рональда Рейгана и затем Джорджа Буша-старшего маятник качнулся в другую сторону. Консервативные судьи стали превалировать как в Верховном суде, главном судебном органе США, так и во многих апелляционных судах уровнем пониже.



Особенно сильно этот правый поворот стал проявляться в эпоху президентства Дональда Трампа. Он пробыл на посту главы государства всего лишь четыре года, но за это время сумел назначить сразу трех судей Верховного суда из девяти.



Ну и заодно сотни федеральных судей, близких к Трампу по взглядам и имеющих консервативные убеждения, появились в нижестоящих инстанциях.



Следствием этого стала целая череда побед республиканцев на судебных фронтах.



В 2022 году Верховный суд отменил знаковое решение "Роу против Уэйда" от 1973 г., которое легализовало аборты по всей стране. Теперь отдельные штаты вновь получили право ограничивать аборты или даже вовсе их запрещать. Республиканцы работали на этом поприще целых 50 лет и в итоге смогли добиться пересмотра законов по абортам.



В 2023 году Верховный суд принял решение о неконституционности практик так называемой "позитивной дискриминации" при приеме в университеты. Фактически она позволяла выбирать абитуриентов по цвету кожи или полу. То есть устанавливались расово-гендерные квоты, а те, кто под них не подходил, подвергались дискриминации.



Несколько лет абитуриенты азиатского происхождения судились с Гарвардом, требуя компенсаций за все случаи дискриминации. В ходе суда выяснилось, что в Гарварде абитуриент-азиат при прочих равных имеет 25% шанс на поступление, белый - 35%, испаноязычный - 75%, а чернокожий - 95%. Все ради поддержки "угнетенных меньшинств".



Поэтому многие придумывали себе фиктивные корни, лишь бы попасть в нужные квоты. С 2023 года это официально запретили.



В дальнейшем Верховный суд покусился и на полномочия правительства США. Он отменил решение "Шеврон" от 1984 года, которое позволяло американским чиновникам самим интерпретировать, как им регулировать работу бизнеса. Республиканцы уже надеются этим воспользоваться, чтобы устроить масштабное дерегулирование экономики США, если победят на скорых выборах.



Не обошлось и без участия Верховного суда в предвыборных войнах. Он закрепил за президентом США право на частичный иммунитет от преследования.



Это позволило юристам Дональда Трампа де-факто заморозить все ключевые судебные иски в его адрес. Они будут требовать аннулировать эти иски, прения в судах займут годы. И итоговые вердикты будут объявлены сильно позже предстоящих ноябрьских выборов.



Если республиканцы чествуют решения Верховного суда, то демократы, наоборот, негодуют. Они давно запустили кампанию по дискредитации консервативных судей, досталось уже минимум двум из них.



Кларенса Томаса уличили в том, что он получал подарки от крупных республиканских спонсоров и летал на их частных самолетах.



Другого судью, Сэмюэля Алито обвинили в том, что он поддерживал беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года. В этот день над домом Алито был вывешен перевернутый флаг США - символ тех, кто требовал пересмотра итогов выборов.



И спустя три года Верховный суд начал отменять вердикты нижестоящих инстанций, по которым сотни сторонников Трампа угодили в тюрьмы за те протесты.



Демократы и Белый дом активно добивались отставки обоих судей, но безрезультатно. Пост в Верховном суде является де-факто пожизненным - многие там сидят вплоть до смерти или глубокой старости. Процедура импичмента судей существует, но она труднореализуема.



Поэтому, к печали демократов, они никак не могут повлиять на то, что из девяти нынешних членов Верховного суда шестеро являются республиканцами.



Еще в период первого года президентства Байдена шли разговоры о том, чтобы попытаться наводнить суд новичками. Мол, старых мы не снимем, но хотя бы добавим 5-7 либеральных судей, чтобы нивелировать преимущество правых.



Такие поползновения были и у Рузвельта в середине 1930-х годов, когда судьи-консерваторы тормозили его реформы в рамках "Нового курса". Но и тогда, и сейчас эти затеи ни к чему не привели.



Сейчас же Белый дом официально предложил другую реформу. Он хочет ограничить срок работы членов Верховного суда 18 годами. Ну и заодно наделить каждого президента правом назначать новых судей раз в два года.



Причем команда Байдена еще и замыслила отдельную поправку к конституции США, которая должна ограничить право президента на иммунитет.



Странно наблюдать появление таких масштабных конституционных инициатив в тот момент, когда Байдену осталось всего лишь четыре месяца на посту. Но это очевидно станет частью программы Демпартии на 2025 год, если президентом станет Камала Харрис, а демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса.



Изменить конституцию США у них не получится - процесс принятия поправок крайне трудоемок, и в условиях нынешнего раскола Америки реализовать это нереально.



А вот попытаться перелопатить Верховный суд демократы действительно могут. Ведь тот получил сейчас огромную власть на фоне того, как политическая система в Вашингтоне пошла вразнос.



Провести крупную большую реформу в Конгрессе практически невозможно, поэтому партии и вынуждены использовать все возможности, чтобы назначать побольше своих судей. А те уже будут принимать нужные решения.



Причем, если говорить именно о Верховном суде, эти решения будут превалировать над любым законом Конгресса или указом президента.



США - далеко не первая страна, где судебная власть становится чрезмерно влиятельной в условиях кризиса политического строя. То же самое происходит в Британии или Германии. Прямо сейчас судебные войны полыхают в Израиле и Польше.



Выборы в США могут спровоцировать крушение мировой либеральной системы

Везде, где раскол в обществе ломает привычную политическую систему, суды превращаются в последнего арбитра, через которого только и можно проводить нужные решения.



Последствием судебных войн в США стало то, что доверие к Верховному суду обвалилось до рекордно низкого уровня. Лишь около четверти американцев продолжают доверять своему главному судебному органу.



А впереди у него еще новый вызов - заслушивать иски об оспаривании итогов выборов от лица проигравшей стороны. Какое бы решение судьи ни приняли, оно вызовет негодование половины Америки.



А если отдельные штаты откажутся признавать вердикты Верховного суда, это грозит поставить страну на грань раскола или даже гражданской войны.