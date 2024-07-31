Тегеран-24. Ликвидация главы политбюро "Хамаса" в столице Ирана взрывает Ближний Восток, - Къ

10:24 01.08.2024 Ликвидация израильскими спецслужбами в Тегеране главы политбюро "Хамаса" Исмаила Хании угрожает взорвать Ближний Восток. Устранение политического лидера палестинского движения, который был его публичным лицом и неоднократно бывал во многих мировых столицах, в том числе в Москве, стало самым радикальным шагом Израиля, ведущего войну сразу на несколько фронтов. Обезглавив "Хамас" и послав символическое предупреждение руководству Ирана сразу после вступления в должность нового президента Исламской Республики, Израиль одновременно направил сигнал и базирующейся в Ливане шиитской группировке "Хезболла", с которой еврейское государство находится в острой фазе конфликта. Каким окажется ответ Ирана и его прокси-сил, в среду еще не было ясно. Но Тегеран, получивший от Израиля пощечину, не может себе позволить повести себя так, как будто ничего не случилось.



Эксперты сходятся во мнении, что убийство лидера "Хамаса" Исмаила Хании в центре Тегерана стало такой пощечиной иранским властям, что они просто не могут не ответить Израилю



На инаугурацию - за смертью

В противостоянии Израиля с его главными врагами на Ближнем Востоке произошло событие, выходящее за рамки привычного обмена ударами: в среду утром в здании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана был убит глава политбюро радикального палестинского движения "Хамас" Исмаил Хания.



Участвуя накануне в торжественной церемонии инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана, которая проходила в присутствии высокопоставленных гостей более чем из 80 стран, он не знал, что жить ему оставалось считаные часы. Официально вступивший в должность новоизбранный президент Ирана и верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи оказались едва ли не последними собеседниками главы политбюро "Хамаса".



Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", Исмаил Хания был убит "в постели" в результате прямого попадания ракеты в дом, где он проводил свою последнюю ночь.



Источники "Ъ" в Тегеране обращают внимание на то, что убийство Исмаила Хании было совершено без громких взрывов, которые обычно происходят при авиаударах. Какое именно средство поразило резиденцию лидера "Хамаса" - авиабомба, управляемая ракета или беспилотник, в среду оставалось неясным: разные источники давали свои версии. При этом атака на лидера "Хамаса" застала врасплох иранских силовиков, которые не смогли обеспечить его безопасность.



В распространенном по горячим следам первом кратком комментарии КСИР, главной силовой структуры Ирана, не назывались виновные и лишь сообщалось о гибели Исмаила Хании и его телохранителя, а также указывалось на то, что "причина случившегося расследуется и будет объявлена в ближайшее время".



Однако вскоре после этого в Тегеране назвали виновного, возложив ответственность за убийство Исмаила Хании на Израиль.



Сделали это одновременно первое и второе лицо в иранской власти. Назвав Исмаила Ханию "храбрым лидером палестинских моджахедов", аятолла Али Хаменеи пообещал "суровое наказание" за его гибель. "Этим действием преступный сионистский режим создал повод для сурового наказания, и мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики Иран",- говорится в заявлении верховного лидера, распространенном его пресс-службой.



Чем известен Исмаил Хания

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Схожее заявление сделал и президент Пезешкиан. Напрямую Израиль он не упомянул, но использовал применительно к убийцам лидера "Хамаса" формулировку "захватчики-террористы". "Сегодня Иран оплакивает мученика Исмаила Ханию. Связь между двумя народами, Ирана и Палестины, будет сильнее, чем раньше, сопротивление и защита угнетенных - яростнее, чем когда-либо. Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и заставит захватчиков-террористов пожалеть о своем трусливом поступке",- написал Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети Х.



В связи с убийством лидера "Хамаса" над мечетью Джамкарана, находящейся в 6 км от священного города Кум, в среду был поднят красный "флаг мести". До этого красный флаг поднимали там 3 января 2020 года после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и 5 января этого года после взрывов на кладбище в Кербеле, где находится его могила (жертвами теракта в годовщину гибели генерала стали десятки человек). Красные флаги - это символ несправедливого убийства и пролитой крови (традиция возникла в память об убийстве в VII веке внука пророка Мухаммеда имама Хусейна). Также это воспринимается шиитами как призыв отомстить за погибшего.



Как заверил "Ъ" израильский эксперт по Ирану Владимир Месамед, Исламская Республика не может не отомстить за убийство Исмаила Хании.



Вопрос лишь в том, будут иранцы бить сами или же задействуют для возмездия подконтрольные им силы в Ираке, Ливане и Йемене. "Они в любом случае теперь обязаны отомстить, потому что это очень серьезная оплеуха иранским спецслужбам и, в частности, КСИР",- подчеркнул эксперт.



Мировые СМИ о смерти лидера "Хамаса"

В свою очередь, старший научный сотрудник аналитического центра Century International (Нью-Йорк) Арон Лунд предположил, что "Хамас" вряд ли сыграет в этом серьезную роль: группировка уже максимально задействовала все свои ресурсы во время боев в Газе, поэтому не сможет "дать значимый ответ Израилю". "Конечно, хамасовцы могут выпустить несколько ракет и назвать это ответом. Теоретически они могут попытаться нанести ответный удар по израильским политикам или по израильским интересам за пределами региона. Но это будет отходом от прошлого поведения и может создать для группировки политические проблемы",- заявил "Ъ" Арон Лунд.



Бейрут, Тегеран и далее везде

Убийство Исмаила Хании стало второй за неполные два дня громкой акцией израильских силовиков, предпринятой за пределами страны. Это произошло после состоявшегося в Тель-Авиве в воскресенье вечером заседания военно-политического совета под председательством премьер-министра Нетаньяху. На заседании, продолжавшемся три часа, обсуждались конкретные шаги израильской стороны по усилению силового давления на "Хамас" в секторе Газа, а также ответ на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс, ответственность за который была возложена на "Хезболлу". Судя по всему, на воскресном заседании и были спланированы операции этой недели, вызвавшие резонанс на Ближнем Востоке и во всем мире.



Во вторник израильские военные сообщили о ликвидации военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра: он погиб в результате авиаудара по Бейруту. А затем последовала вторая акция - против Исмаила Хании.



При этом комментарии израильской стороны касательно двух акций были принципиально различными. "На руках Фуада Шукра кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь наших людей имеет цену и что для наших вооруженных сил не существует недосягаемых мест",- прокомментировал первую операцию министр обороны Израиля Йоав Галант. А вот за атаку на Тегеран израильская сторона так и не взяла на себя ответственность: в пресс-службе Армии обороны Израиля от официальных комментариев отказывались. Впрочем, члены израильского правительства и лидеры мнений не скрывали удовлетворения силовой акцией в Тегеране.



"Смерть Хании делает мир немного лучше, это правильный способ очистить мир от этой грязи",- написал, например, в соцсети Х министр по делам наследия Амихай Элияху.



Активно комментировали произошедшее и за пределами региона. Так, реакция Вашингтона оказалась весьма сдержанной. "Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этой точки зрения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии",- заявил министр обороны Ллойд Остин.



Между тем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил агентству IRNA, что объединение "занимает принципиальную позицию: отвергает незаконные расправы и поддерживает верховенство права, в том числе в области международного уголовного правосудия".



Каким СМИ описывали Исмаила Ханию при жизни

В Москве также решительно осудили убийство Исмаила Хании и призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. "Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между "Хамасом" и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа",- заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. Дипломат призвал не допустить "драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе". Кроме того, по его словам, Москва осуждает удар Израиля по Бейруту, который "представляет собой грубое нарушение суверенитета Ливана и базовых норм международного права".



Как погибали оппоненты Израиля



В среду вечером стало известно, что Россия как действующий председатель Совбеза ООН одобрила заявку Ирана на проведение экстренного заседания этого органа. Оно состоялось в ночь на четверг по московскому времени. Тегеран, как дали понять иранские власти в письме председателю Совбеза, собирался добиваться от международного сообщества принятия санкций против Израиля и "других мер, направленных на предотвращение дальнейшей агрессии".



Сергей Строкань, Эльнар Байназаров Источник - Коммерсант

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