Халед Машаль вновь возглавил ХАМАС

10:31 01.08.2024

Халед Машаль был назначен накануне, 31 июля, новым лидером ХАМАС, заменив Исмаила Ханию, который был убит в Тегеране, сообщила сегодня, 1 августа, газета Jerusalem Post.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа Халиль аль-Хайя, который базируется в Катаре и возглавлял переговорщиков ХАМАС на непрямых переговорах с Израилем по сделке с заложниками, также рассматривался руководством, поскольку он является фаворитом Ирана и его союзников в регионе, отмечает издание.



Машаль стал известен во всем мире в 1997 году после того, как израильские агенты ввели ему яд во время неудачной попытки покушения на его жизнь на улице перед его офисом в столице Иордании Аммане.



68-летний Машаль стал политическим лидером ХАМАС в изгнании за год до того, как Израиль попытался его ликвидировать, и этот пост позволил ему представлять палестинскую исламистскую группировку на встречах с иностранными правительствами по всему миру, не сталкиваясь с жесткими израильскими ограничениями на поездки, которые коснулись других должностных лиц ХАМАС.



Отношения Машаля с Ираном были напряженными из-за его прошлой поддержки восстания мусульман-суннитов против президента Сирии Башара Асада в 2011 году.



В возрасте 15 лет он присоединился к "Братьям-мусульманам"*, которые сыграли важную роль в формировании ХАМАС в конце 1980-х годов во время "Первой интифады".



Машаль стал школьным учителем, прежде чем в течение многих лет лоббировать интересы ХАМАС из-за рубежа. Он отвечал за международный сбор средств в Иордании.



Когда Иордания закрыла бюро ХАМАС в Аммане в 2001 году, он переехал в Сирию. Машаль руководил ХАМАС из изгнания в Дамаске с 2004 года до января 2012 года, когда он покинул сирийскую столицу из-за жестоких репрессий президента Асада против суннитов, участвовавших в восстании против него. Сейчас Машаль живет в Дохе и Каире.



Трения между Машалем и базирующимся в Газе руководством ХАМАС возникли из-за его попыток способствовать примирению с президентом Махмудом Аббасом, который возглавляет Палестинскую администрацию.



Затем Машаль объявил, что хочет уйти с поста лидера из-за такой напряженности, и в 2017 году его сменил его заместитель в Газе Исмаил Хания.