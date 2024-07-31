 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.08.2024
11:14  В дом экс-депутата РосДумы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон - жив, гаденыш
11:04  А не откочевать ли кыргызам в Украину? Может заживем... - Канат Кожоев
10:51  Мнение вырожденцев не интересно, - Андрей Школьников
10:37  Александр Дугин: Запад и его прокси чувствуют полную безнаказанность
10:34  Михаил Кильдяшов: За грядущим хамом обязательно придет грядущий Ной
10:31  Халед Машаль вновь возглавил ХАМАС
10:24  Тегеран-24. Ликвидация главы политбюро "Хамаса" в столице Ирана взрывает Ближний Восток, - Къ

09:39  Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США, - Малек Дудаков
09:30  NYT: Аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
09:25  Франция конвертировала свою культуру в похабство, - Сергей Худиев
09:22  Новый страшноватый мир, - Борис Акимов
09:17  Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок
08:35  В Ашхабад прилетел Байрактар. Попыток оседлать газовую тему становится все больше, - Сердар Айтаков
08:30  Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США? - Е.Кондакова
08:26  Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства, - Р.Ищенко
08:03  Токаев назначил заведующих двумя "цифровыми" отделами Администрации президента - Сейткулова и Сандалова
01:34  В США придумали, как победить всех
00:58  Тегеран хочет предотвратить второй срок Трампа, - И.Субботин
00:35  Расово-религиозные погромы в Саутпорте. Британский Кабмин растерялся
Среда, 31.07.2024
21:11  Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной
21:08  Удар по Ирану, который не останется без ответа: Израиль просит большой войны, - В.Хомяков
21:06  Профессор Катасонов: Дефицит рабочей силы в России - миф. Кто и для чего его раздувает
21:02  Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео матерного совещания
21:00  Война на БлВостоке стала неотвратимой, - С.Багдасаров
20:42  Журналисты телеканала Al-Jazeera аль-Гуль и аль-Рифи погибли в результате израильского удара в Газе
20:36  Украина получила первую партию американских истребителей F-16
20:26  Над Донецком сбит российский Ми-8: есть погибшие и раненые
17:57  ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет
16:22  Нурлан Дарданов освобожден от должности полпреда президента в Таласской области
11:18  Власти Кыргызстана официально запретили вебкам-бизнес
10:59  Как поругались Венгрия и Польша. Союзничество сменилось конкуренцией, - А.Кузмак
10:39  КазВласти наконец решились упразднить старую Академию наук
10:38  Вышла в свет книга М.Делягина "Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса"
10:30  Европу точно взорвут - вопрос, кто это сделает раньше, - Дм.Родионов
09:45  Немец пришел, или План побега из гедонизма в патриотизм, - Дм.Выдрин
09:39  Фронт трещит. РосАрмия по плану выгоняет укров с Донбасса, - Кшиштоф Подгурский
09:38  Русский язык в системе образования Таджикистана
09:36  На пороге большой войны: кто сдал американцам главаря наркокартеля Синалоа
09:32  В Риме обнаружен "Тайный сад" императора Калигулы
09:26  Юсуп Кабулжанов стал генконсулом Узбекистана во Владивостоке
09:13  "МОК еще помучается". Три предсказания про Олимпиаду сбываются дословно. Французы запросились в Россию
09:10  Выстрелы в Трампа: 100 процентный заговор
09:09  "Израиль остался позади"? Камала Харрис делает неоднозначные заявления в адрес Тель-Авива
09:08  На два фронта: Нетаньяху поучаствовал в президентской гонке США
08:58  Антиисламские погромы в британском Саутпорте. После убийства девочек в танц-клубе
08:57  "Нашу молодежь застали врасплох". Муфтий Таджикистана о теракте в "Крокусе"
08:48  Израиль за сутки ликвидировал главу политбюро ХАМАС Хания (в Тегеране) и замглаву политбюро Хезболлы Шукра (в Ливане)
08:45  США озаботились сухопутным маршрутом из Центральной Азии в обход РФ
07:51  Париж-2024: Французского тренера по гребле Берже арестовали за нападение на полицейских
01:06  Двухлетняя служба мигрантов в Росармии чревата возвращением дедовщины, - В.Мухин
00:35  Байден решил громко хлопнуть дверью. Пакостный старик, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Михаил Кильдяшов: За грядущим хамом обязательно придет грядущий Ной
10:34 01.08.2024

Михаил Кильдяшов -31 июля 2024,

В 1906 году Дмитрий Мережковский опубликовал статью "Грядущий хам", где печалился о судьбе Европы, о судьбе многострадальной русской интеллигенции, говорил, что вся Россия охвачена мещанством и что это мещанство достигло крайней степени - хамства. Мережковский даже выделил три "лица" этого хамства: самодержавное государство, церковь, народ, который с особым презрением назван в статье "босяком".

Удивительно, что примерно в это же время Александр Блок восторгался промышленным рывком России: "А уж там, за рекой полноводной, / Где пригнулись к земле ковыли, / Тянет гарью горючей, свободной, / Слышны гуды в далекой дали…" В это же время Николай Гумилев оправился в Абиссинскую экспедицию, чтобы привезти из нее для петербургского Музея антропологии и этнографии экспонаты - свидетельства о таинственном континенте, что повис "исполинской грушей" на "дереве древнем Евразии". В это же самое время Павел Флоренский подступился к своему труду "Столп и утверждение Истины", где убедит читателя, что без Бога всякое рациональное знание ничтожно.

Восторг, порыв, духовная сосредоточенность - у одних, и раздраженность, желчность, порицание - у другого. То ли смотрели в разные стороны, то ли искали разное, то ли сами люди были настолько разного естества. А ведь все жили в относительно едином творческом пространстве.

1914 год решительно разделил, разграничил это пространство. Не по эстетическим и философским течениям, а по нравственным убеждениям. И прежде посещавшие одни и те же вечера и салоны, печатавшиеся в журналах на соседних страницах оказались по разные стороны идейного фронта.

Третий месяц шла Первая мировая война. В Большой аудитории Политехнического музея в Москве приготовились выступать виднейшие умы своего времени: князь Евгений Трубецкой, Вячеслав Иванов, Григорий Рачинский, Сергей Булгаков, Владимир Эрн. Сотни людей сосредоточенно слушали, что думают философы о начавшейся войне. Философы воспевали русское оружие, говорили о великом русском воине, об ангеле народа Русского, что пробудился в солдате, призывали всех молиться за победу Отечества.

Тогда интеллигенция решительно раскололась на патриотов и либералов. Зинаида Гиппиус, жена Мережковского, после державного выступления философов в Политехническом музее воскликнула: "Они осатанели!" И в этом негодовании слышалось: "Какое святое воинство! Какой пробудившийся ангел! Пусть все рухнет! Пусть Россия погибнет, лишь бы мы в своей неприязни к ней оказались правы!" Так, те, кому всюду мерещился грядущий хам, сами оказались его воплощением.

С тех пор на протяжении целого века подобный хам постоянно вторгается в наш дом. И, может быть, как никогда глумлив он был накануне СВО. Хам смеялся над Россией, как нерадивый сын над спящим Ноем, постоянно твердил: "У тебя нет ничего своего! Нет своих ценностей, своей культуры, своей истории - ты наг и пьян!"

Но пришло время - и Ной пробудился, отрезвился, превозмог хулу и предательство и начал строить ковчег. Сегодня наша страна - это коллективный грядущий Ной, чье предназначение - спасти все жизнетворное, умножающее силы и укрепляющее душу.

Строители и насельники ковчега, одолевающие бури житейского моря, еще в пути обретают завет единения человека и Бога - радугу. Разглядеть ее способен лишь тот, кто не разучился смотреть в небо. Радуга путеводна. Для зоркого ока она никогда не меркнет. В ней нет черного цвета. Хам опускает глаза во прах, видит мрак - и всюду распространяет черное. Ной зрит в небо - и разливает небесные краски в земном.

В начале XVI века, когда Дионисий расписал Ферапонтов монастырь, древнерусский язык пополнился словом "голубой", обозначающим небесный цвет. Цвет, будто принесенный на землю Святым Духом, что сошел в виде "голубя". Иконописец явил миру то, что прежде было неуловимо для глаза и невнятно для ума. Ставший тайнозрителем поведал об открывшейся тайне всем. Он в соприкосновении цветов Божественной радуги, в зыбком слиянии ее лучей угадал цвет своего времени, а через него - цвет вечности.

Каждая эпоха прозревает новые цвета и оттенки. Наши нынешние воины, что начали свой боевой путь в феврале, в самое, казалось бы, бесцветное время года, свидетельствуют о том, как посреди "грохочущей слякоти" им часто открывалось золотое и огненное: трудно изъяснимое, оно тоже спускалось с высоты, спускалось победным столпом света. Самое дорогое золото и самые драгоценные камни, самые пестрые луга и картины самых искусных художников не знают подобных цветов. Им пока нет названия, но язык обязательно найдет слово для такого откровения.

Язык окончательно одолеет хама, расскажет о Ное, который строит ковчег и ищет имена для новых красок жизни. Они ясны, ярки, могучи. Ими уже озаряются народ, государство и церковь.

Источник - Изборский клуб
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722497640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Правительства поручил акиматам увеличить в населенных пунктах количество пешеходных переходов со светофорным регулированием
- Олжас Бектенов поручил усилить профилактическую работу по предотвращению лесных пожаров и обозначил ключевые задачи для обеспечения безопасности
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
- По факту нападения на государственного инспектора Департамента по управлению земельными ресурсами г. Алматы
- Сотрудники акимата г.Тараз незаконно отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения
- Представление Антикора по делу "Ертіс Орманы" рассмотрено в Минэкологии
- В суде подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  