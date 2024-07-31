Александр Дугин: Запад и его прокси чувствуют полную безнаказанность

10:37 01.08.2024

Александр Дугин -31 июля 2024,



В Тегеране (!) убит глава политического бюро ХАМАС Хания. Беспрецедентно. Израиль перенес фронт террористической борьбы внутрь Ирана.



В Бейруте ракетный удар по гражданским лицам.



Про тотальный геноцид палестинцев в Газе и говорить не приходится.



Это очень напоминает действия украинской нацистской хунты. И в обоих случаях - общий куратор, спонсор и хозяин.



Запад ведет борьбу с человечеством. Запад атакует. Человечество сопротивляется. Пока все именно так. Важно переломить тренд, чтобы было наоборот.



В "Большой Игре" на Первом канале Дмитрий Саймс постоянно сетует на то, что пока Запад вообще не получает никаких чувствительных ударов в ответ на свою агрессию, террор и прямое издевательство над человечеством. Важно, конечно, не поддаваться на провокации. Но если вас цинично уничтожают у всех на глазах, а вы упорно "не поддаетесь и не поддаетесь на провокации", то это выглядит уже как-то странно. Будто вы сами поощряете маньяков продолжать делать с вами тоже самое.



Такое впечатление, что даже сейчас элиты стран, находящихся в прямой конфронтации с Западом, сохраняют надежду на примирение с ним и продолжают воздерживаться от симметричных мер. Тем самым Запад и его прокси только звереют и становятся все более жестокими и бесцеремонными, чувствуя полную безнаказанность и действуя свободно на территории тех, с кем борются. Мы же заворожены границами, линиями и правилами, на которые противникам давно наплевать.



Нет, действуя так, мы отнюдь не закладываем основы нового миропорядка и не поддерживаем существующий. Чтобы участвовать в верстке нового мира, надо прежде победить. У слабых и проигравших нет права на роль в определении параметров будущего. Запад вовсю воюет с нами, но требует от нас, чтобы мы этого не замечали. И мы подчиняемся. Это не просто не достойно, это неразумно.