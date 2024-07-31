Мнение вырожденцев не интересно, - Андрей Школьников

10:51 01.08.2024

мы единственные и настоящие наследники европейских цивилизаций

Андрей Школьников



Пару дней назад, проходя по Чистым прудам в Москве, наблюдал некую инсталляцию с претензией на современное искусство (видно не все фестивали этого разогнали), в виде непонятных висящих пакетов, ленточек и прочего мусора. Склизкая эстетика гниения, помойки и мерзости, с явной необходимостью обследования "художника" на предмет шизофренической симптоматики и делирия. Может я ничего не понимаю в современном "искусстве", но тут работа не культуролога и критика, а клинического психолога, а то и психиатра. Собственно, все современное "искусство" делится на два направления – клинические проявления, как следствие психических расстройств, и подражание им в коммерческих и конъюнктурных интересах.



Про смерть мирового спортивного движения говорилось много, но произошедшая в Париже сатанинская месса окончательно и четко провела границу "они" и "мы". Совсем не удивительно, что Ватикан и Стамбульский патриархат оказались с той стороны истории. Очень хорошо, что Россия не имеет к этому отношения, ну а остальным странам не-Запада придется долго отмываться и замаливать свое участие. Если есть смертный грех и приговор для цивилизации, то это был именно он.



Лет 5-10 назад у большей части наших соотечественников сохранялся пиетет перед Европой и США, иллюзии их мощи, незначительности любых кризисных явлений, хотя гниение было давно видно и очевидно. В начале 2022 г. началась война России с Западом, для многих она была шоком, но истинный образ нашего врага стал виден всем думающим. Теперь можно добавить еще один штрих. Если смотреть с позиции духовной, метафизической парадигмы, то земля и народ, допускающий подобное, должен быть смыт из истории. Цинизм и сверхнаглость происходящего очень напоминает события 2020-2021 гг. в части протаскивания инклюзивного капитализма, глобального потепления и принудительной медицины. Результат будет тот же.



В свое время мной была сформулирована и описана стратегия России "Третий Рим", суть которой – мы единственные и настоящие наследники европейских цивилизаций, современные жители Европы перестали ими быть, являясь вырожденцами. Наша задача забрать и спасти все, что сможем, это наш долг и обязанность, мнение вырожденцев не интересно. Отрадно, что эти идеи были услышаны, а происходящее лишь подтверждает верность сказанного.



Согласно инерционному сценарию, высказанному ранее, в 2024-2025 гг. Европу ждет социально-экономический кризис, переходящий в катастрофу, далее попытка централизации на принципах национал-либерализма. Внутренний ультралиберальный, сатанинский террор станет жуткой реальностью. К 2028 г. эта попытка консолидации ЕС закончится неудачей, а Россия начнет наводить порядок и зачищать под себя Восточную и Центральную Европу (2028-2030 гг.). Пока основания для корректировки сроков нет, наблюдаемое хорошо укладывается в эту логику.



В предыдущие десятилетия, говоря о грядущей гибели Запада, чаще всего имели в виду экономическую составляющую, сейчас все на порядок хуже, кризисы и катастрофы во всех направлениях: военные силы, экономика, промышленность, финансы, технологии, элиты, пассионарность, демография, культура и т.д., но кроме материального мира катастрофа и в нематериальном, духовном. Не могу вспомнить ни одной цивилизации / культуры прошлого, что смогла выйти из подобной комплексной катастрофы.



В отношении США последних недель все занятно: явление Джо Байдена на дебатах народу, чудесное спасение Дональда Трампа при попытке убийства, выбор Трампом очень интересного и сильного потенциального преемника, переворот в лагере демократов и отстранение Джо Байдена от выборов, с заменой на … странную барышню. Результат выборов уже не имеет принципиального значения для мира, наблюдаем. Прочитал статью по происходящему в США, как же соскучился по настолько качественной политологии, настоящая old school, тонко, образно, четко, лаконично и по существу.



И, да, как хорошо, что в начале 2022 г. Россия совершила давно подготавливаемый побег, покинула заведение "глобальный мир", что окончательно стал сочетанием психиатрической лечебницы, тюрьмы и борделя…