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А не откочевать ли кыргызам в Украину? Может заживем... - Канат Кожоев
11:04 01.08.2024

Кое-кто всерьез предлагает наводнить Украину выходцами из Центральной Азии
031 июля 2024 - Канат Кожоев

Кое-кто всерьез предлагает наводнить Украину выходцами из Центральной Азии

В Кыргызстане в последнее время сформировалось настоящее общество любителей Украины. И не просто любителей, не просто сочувствующих, но буквально отождествляющих себя с этой страной и ее жителями. Воевать за ее свободу и независимость, правда, рвутся далеко не все, но очень многие своим жизненным девизом сделали уже "Слава Украине!" и активно поддерживают украинских "братьев" хотя бы на словах.

А как, собственно, братья украинцы относятся к кыргызам?

Есть там, на Украине, такой известный персонаж – Алексей Арестович. Бывший внештатный советник офиса президента Украины. (А кто, как не президент и его советник, определяет и формулирует политику государства?) Сейчас пан Арестович - "всего лишь" украинский политический деятель, политический и военный обозреватель, пропагандист, актер (а кто там у них не актер?) и блогер. Этот знаменитый человек за последние пару лет много и достаточно красноречиво высказывался в адрес Кыргызстана и кыргызов. Слушают ли его выступления местные украинофилы?

Одно из интересных заявлений пан Арестович с высоты своего величия сделал год назад в ответ на поездку в Москву президента КР Садыра Жапарова.

- Я хотел бы передать привет Кыргызстану и напомнить, что он – активный получатель помощи ЕС. И президент едет к человеку, которому выписан ордер на арест… Здесь как бы надо определяться, на каком стуле сидеть. То туда, то сюда – это переборчик. Говорят злые языки, что через Кыргызстан очень много поставляется в Россию товаров двойного назначения. Понятно, почему президент едет. Но это – опасная история. Что-то мне подсказывает, что могут вплотную взяться за власть. А я не хотел бы этого кыргызскому народу, у меня был когда-то в детстве друг… Я не желал бы ему возможных проблем.

Поучает кыргызов и Жапарова пан Арестович свойственным ему насмешливо-снисходительным тоном. Абсолютно отказывая кыргызскому народу в праве на самоопределение и принятие самостоятельных решений. Будто нет своей головы на плечах ни у Садыра Жапарова, ни у рядового кыргыза. Будто Кыргызстан – вообще не суверенное государство, а чей-то бессловесный придаток, нуждающийся во внешнем управлении.

Когда Кыргызстан пытается подмять под себя Америка – это, по крайней мере, объясняется ее представлениями о себе как о единственной в своем роде сверхдержаве. Но насквозь коррумпированная Украина с продавленной экономикой на эту роль претендовать никак не может. Диагноз – мания величия. Только ли у Арестовича, или он выражает отношение к нашей стране среднестатистического украинца?

На днях Алексей Арестович в прямом эфире беседовал с украинским журналистом Николаем Фельдманом. Говорили о том, что 58 процентов украинцев поддерживают усиление мобилизации, однако при этом шесть миллионов мужчин не обновили данные в системе "Резерв +". Что значит "не обновили данные"? Спрятались от мобилизации. Шесть миллионов украинских мужчин, по сути, - потенциальные дезертиры-уклонисты (на мове – ухилянты). А для экономического роста, согласно исследованиям, Украине не хватает 4,5 млн дополнительных работников.

Собеседники в эфире начинают иронично вырабатывать рецепт построения эффективного государства и поднятия экономики.

- Четыре с половиной (и даже больше – шесть миллионов) работников сидят по домам, - рассуждает Арестович. – Вдруг откуда ни возьмись – заехало четыре с половиной миллиона филиппинцев, тайцев… кого там… малайзийцев… Но их еще надо привезти. Что здесь для них такого привлекательного? Речь на самом деле идет не о филиппинцах, а о гражданах Средней Азии. Таджики, кто там еще? Киргизы… На каком языке все эти гады будут разговаривать? Представляете, приходят девушки-подружки посидеть в кафе; выходит горячий киргизский парень – и он ведь по закону должен что-нибудь сказать на украинской мове. И вот он говорит: "Здоровеньки булы" - с щирою кыргызскою посмишкою…

И все эти четыре с половиной миллиона работников, счастливые от того, что им позволили работать в Украине, садятся и учат украинский язык, ходят в правильную церковь, не любят московский патриархат, у них конкурс – кто больше забудет русских слов за сутки. И поднимают, поднимают украинскую экономику. И вся эта система обязательно вступит в НАТО и разрушит российскую империю.

Война заканчивается, шесть миллионов мужиков вылезают из-под диванов, идут на улицу и встречают там киргизов и таджиков…

Смех смехом, сарказм сарказмом, но ведь сценарий вполне реальный. Не отказалась бы Украина от армии кыргызских гастарбайтеров, готовых работать под бомбами за 10-20 долларов в месяц, пока элитные украинцы отсиживаются под диванам, чтобы потом выбросить их, как прохудившийся ботинок. Такой вывод, кстати, вытекает не только из стеба пана Арестовича, но и из украинских комментариев под этим видео. Кое-кто всерьез предлагает наводнить Украину выходцами из Центральной Азии. Которые. В отличие от филиппинцев, с радостью возьмутся за любую работу, с не меньшей радостью выучат мову. А может. Еще и воевать пойдут вместо украинских ухилянтов.

Как говорится, думайте сами, решайте сами.

Источник - вечерний бишкек
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