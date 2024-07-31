В дом экс-депутата РосДумы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон - жив, гаденыш

11:14 01.08.2024

В дом экс-депутата Пономарева прилетел дрон, его с женой госпитализировали. Бывший депутат Госдумы покинул Россию после присоединения Крыма, а в 2019 году стал гражданином Украины



Беспилотник этой ночью атаковал дом в Киевской области, в результате чего муж и жена получили ранения и были госпитализированы в столичную больницу, сообщила Нацполиция Украины в телеграм-канале. Имена супругов не называются.



Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву (признан иноагентом). Агентство также опубликовало фотографию политика в крови.



В своем X Пономарев подтвердил атаку на его дом. "Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал он.



Воздушная тревога в Киеве и области объявлялась этой ночью несколько раз. Мэр Киева сообщал о работе ПВО над регионом, украинские СМИ сообщали о взрывах.



Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



Пономарев был депутатом Госдумы от "Справедливой России" с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. В 2014-м он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России. Вскоре он покинул страну, а уже в 2019 году объявил о получении гражданства Украины.



С тех пор он регулярно выступает на украинских телеканалах с поддержкой Киева, а после начала спецоперации неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций и призывал наносить удары по российской гражданской и критической инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту. Пономарев также выступил одним из организаторов оппозиционной группы "Конгресс" (она же "Съезд народных депутатов", признана нежелательной в России) где, по утверждению самой группы, состоят свыше 100 человек, в том числе бывшие российские депутаты.



В России в отношении Пономарева в 2022 году завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.Как в феврале уточняли в ФСБ, против экс-депутата также заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК России. Их объединили в одно производство.



В конце июня британская The Times писала, что несколько десятков бывших российских депутатов планируют совершить госпереворот в России и призывают НАТО поддержать кампанию убийств сторонников президента Владимира Путина. По данным газеты, Пономарев во время съезда "Конгресса" в Варшаве (с 21 по 25 июня) назвал законными целями правительственных чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, а также военных и сотрудников служб безопасности.