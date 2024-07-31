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Китайские палеонтологи откопали новый вид тираннозавридов - Asiatyrannus xuiКитайские палеонтологи откопали новый вид тираннозавридов - Asiatyrannus xui
12:31 01.08.2024

В Китае обнаружили новый вид динозавров

У этого существа при жизни были короткие передние лапки, но очень массивная морда с острыми зубами. Рассказываем все, что узнали о нем ученые.

Группа палеонтологов из Музея естественной истории Чжэцзян в Китае сообщила об открытии нового тираннозаврида. Ископаемые останки нашли на строительной площадке в городе Ганьчжоу, пишет Phys.org.

Тираннозавриды - это группа динозавров подсемейства Tyrannosauridae. Предыдущие исследования показали, что в подсемействе было не менее 30 видов. Все представители были известны своими большими размерами и длинной мордой, полной острых зубов. Тираннозавриды ходили на двух массивных ногах и считались высшими хищниками. Считается, что они впервые появились около 165 миллионов лет назад.

В новом исследовании научная группа сосредоточилась на изучении ископаемых останков, состоящих из черепа, части позвонка, скелета задних ног и хвоста. Ученые напомнили, что тираннозавроиды являются наиболее изученными из всех динозавров, тем не менее про них еще много чего неизвестно.

Исследовательская группа смогла идентифицировать образец как небольшого тираннозаврида, примерно в два раза меньше китайского Цяньчжоузавра. Размер его черепа составлял 47,5 см, а длину тела они оценивают примерно в 3,5-4 метра. Находка относится к ранее неизвестному виду. Исследователи назвали его Asiatyrannus xui в честь Сюй Сина, известного китайского ученого.

Окаменелость датируется приблизительно 66–72 миллионами лет назад, что помещает ее в эпоху позднего мела. Морда и тело этого динозавра имели иные пропорции, чем у более крупных тираннозавров. Исследователи предполагают, что такие различия указывают на то, что A. xui занимал особую экологическую нишу. В отличие от своих более крупных сородичей он, возможно, питался более мелкой и быстрой добычей.

Ученые отдельно отметили, что A. xui - это первая находка тираннозавра с длинной мордой в южной части Китая.

Местоположение находки добавляет достоверности теориям о том, что тираннозавриды мигрировали из Ларамидии позже, чем считалось ранее. Предыдущие исследования предполагали, что остров под названием Ларамидия был источником происхождения линии тираннозавров. Этот остров существовал там, где сейчас находится западное побережье Северной Америки.

Источник - hi-tech.mail.ru
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