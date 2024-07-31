Армия Израиля взяла на себя ответственность за убийство главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа

12:51 01.08.2024

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС 13 июля в Хан-Юнисе



Как сообщили в армейской пресс-службе, Мухаммед ад-Дейф был также "вторым лицом в руководстве террористической организации ХАМАС в секторе Газа"



ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа ударом 13 июля в Хан-Юнисе в секторе Газа.



