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|Армия Израиля взяла на себя ответственность за убийство главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа
12:51 01.08.2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС 13 июля в Хан-Юнисе
Как сообщили в армейской пресс-службе, Мухаммед ад-Дейф был также "вторым лицом в руководстве террористической организации ХАМАС в секторе Газа"
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа ударом 13 июля в Хан-Юнисе в секторе Газа.
"13 июля 2024 года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по району Хан-Юниса, и после оценки разведданных стало возможно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован в результате удара", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Ад-Дейф был "командующим военным крылом ХАМАС и вторым лицом в руководстве террористической организации ХАМАС в секторе Газа" и "инициировал, спланировал и осуществил резню 7 октября" 2023 года, продолжили в пресс-службе. "Ад-Дейф действовал бок о бок с [лидером ХАМАС в Газе] Яхьей Синваром и командовал террористической деятельностью ХАМАС в секторе Газа, отдавая приказы и инструкции старшим оперативникам военного крыла ХАМАС", добавили в армейском ведомстве. В ходе удара 13 июля по комплексу, в котором находился ад-Дейф, был также ликвидирован руководитель военного крыла ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафиа Саламе, смерть которого "была подтверждена несколько недель назад".
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.