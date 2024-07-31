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О спорт, ты - грех! - Андрей Фефелов
12:52 01.08.2024

гримасы глобализма на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Андрей Фефелов

Адская содомия, учиненная в столице Франции под видом открытия XXXIII Летних Олимпийских игр, не на шутку взбудоражила общественность по всему миру. Хорошо, что официально Россия не имеет ко всему этому отношения! Российские спортсмены, решившиеся поехать в Париж в нейтральном статусе, без гимна и флага, по возвращении на Родину могут получить от соотечественников весьма обидные прозвища. А все потому, что стилистика и смысловая направленность парижской церемонии имела явный и непопулярный в России экстремистский ЛГБТ*-окрас, к тому же обильно приправленный элементами глумления над христианской традицией.

Этот факт косвенно признали даже сами организаторы мероприятия. Видео с некоторыми особо выдающимися сценами церемонии были удалены с сайта игр. А директор по коммуникациям олимпийского оргкомитета Анн Дескамп выразила сожаление: "Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль".

Как подметила мэрка Парижа Идальго: "Эта церемония была гениальна, она выразила все, что можно сказать о французах…" Впрочем, справедливости ради надо отметить, что французы тут играли далеко не первую скрипку. Но все по порядку…

Первый вывод напрашивается сам собой, и он лежит выше всех вывертов и извращенных метафор данной церемонии. Этот вывод прост: Европа смертельно больна. У Европы нет будущего.

В этой связи совершенно не важно, кто и зачем устроил этот показательный шабаш: перевернул вверх ногами национальный флаг Франции на Эйфелевой башне, пустил по Сене госпожу Смерть на железной кобыле, устроил инфернальный перфоманс с отрубленной головой Марии-Антуанетты, учинил богомерзкую пародию на картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Последнее было настолько вызывающим, что частная телекоммуникационная компания из Миссисипи "Шпиль-С" прекратила спонсирование данного мероприятия. "Мы шокированы высмеиванием "Тайной вечери". Компания откажется от рекламы на этих Олимпийских играх", - сообщила пресс-служба американской фирмы.

Эпоха глобализма неумолимо закатывается за горизонт мировой истории. То, что буквально еще вчера казалось модным, дерзким и современным, сегодня выглядит, как драная ветошь. Глобалистско-прогрессистское будущее мгновенно стало прошлым. Зеленая энергетика, проблема изменения климата, педерастические марши, детские операции по смене пола - все это нарастающее и грозящее человечеству безумие вдруг на наших глазах превратилось в воспоминание, в зловонный пар, в смешной и неактуальный маразм. Характеризуя XXXIII Олимпийские игры, нельзя не вспомнить название одной из картин незабвенного Василия Григорьевича Перова - "Последний кабак у заставы".

Однако следует признать, что бенефициары глобализма не такие дебилы, как это может показаться на первый взгляд, исходя из последних новостей. Ведь мировое глубинное государство - это чемодан с двойным, а то и с тройным дном. Церемония в Париже, безусловно, это жестокий и остроумный ребус.

Гейская вечеринка, исполненная в стилистике "Тайной вечери" - это не что иное как саркастический намек на Евросоюз, обстановка в котором не оставляет никаких шансов на спасение. Европейские политики, составляющие в большинстве своем коллекцию политических и обычных содомитов, не способны противостоять надвигающемуся системному кризису. Раскрашенный же в цвета украинского флага античный демон говорит сам за себя.

Ко всей этой разношерстной беспечной компашке неумолимо приближается стальной всадник Апокалипсиса, символизирующий упомянутый выше кризис.

Действо завершается арией отрезанной головы королевы, которая исполняет зловещую песню времен Великой французской революции "Ах, дело пойдет на лад!"

Дело пойдет, дело пойдет!

Аристократа веревка найдет.

Дело пойдет, дело пойдет,

Аристократов вздернет народ,

И, невзирая на их пол,

В каждый их зад загонит кол.

Все это внимательно слушали представители всех королевских семей Европы, а также сгрудившаяся на трибуне глобалистская элита.

Дело пойдет!

Обезглавленная Мария-Антуанетта - это Европа, лишенная сильных лидеров и высшего начала как такового.

Но главная интрига состоит в том, что действо в Париже - это незамысловатый проект по разжиганию антисемитизма в мире. На фоне и без того чудовищных акций, осуществляемых Израилем в Газе, французские евреи демонстративно плюют в душу христиан всего мира, совершая акт неприкрытого богохульства. Национальность и извращенная ориентация режиссера и главной актрисы пародийной сцены прямо-таки выпячиваются мировыми СМИ. Вопрос: зачем? Вероятно, кому-то понадобились очередные "сакральные жертвы".

Общая обстановка, сложившаяся вокруг Олимпиады-2024, ставит вопрос о смыслах и целях возрожденного в конце позапрошлого века олимпийского движения. Эпоха безмерной романтизации этого инструмента глобального управления осталась в далеком прошлом. МОК, ВАДА, ВТО, ВОЗ, Всемирный банк и прочие атавизмы - это явления одного порядка. Все они были частью одного процесса и одного проекта. Олимпийское движение выродилось, время его подошло к концу.

Кстати, новая эпоха ставит еще один вопрос: "Зачем человеческому виду нужен большой спорт?" Всемирные спортивные шоу, по накалу низменных страстей не уступающие скачкам и гладиаторским боям в Древнем Риме, представляют собой гремучую смесь коммерции и политики. Есть некоторая надежда, что в новом мире спортивные азартные игры уступят место старой доброй физкультуре.

Источник - Завтра
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