Бандеровцев выбили из Красногоровки

13:02 01.08.2024

Мы полностью потеряли большой город Красногоровку, но об этом стесняются заявлять, - военный пропагандист Бутусов.



"Красногоровка, которую мы уже потеряли полностью, К сожалению, буквально три месяца (ее брала армия России)… полностью потеряли большой город. Пока об этом стесняются заявлять", - добавил главред "Цензора" в эфире Radio NV.



Украинские военные аналитики на своих картах практически признали переход города под контроль Армии России.



На днях донецкая 110-я бригада дерзким рывком прорвалась к северо-западному въезду из города, завершив взятие всей городской черты. ВСУ сохраняют присутствие лишь в пригородах.



