В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"

13:45 01.08.2024

В Токмоке открылся Университет Южной Азии, который обучает по медицинским направлением. Объявлен набор абитуриентов

Новости | 15:38, 1 августа 2024



Билим АКИpress - В Токмоке открылся Университет Южной Азии. Открыт набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год.



Университет Южной Азии - это современное, инновационное образовательное учреждение с развитой инфраструктурой, включающее сеть собственных университетских клиник и лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.



Университет реализует программу подготовки медицинских кадров по специальностям:



"Лечебное дело"



Срок обучения - 6 лет.

Форма обучения - контрактная.

Сумма контракта для граждан Кыргызстана составляет 50 000 сомов в год. Проходной балл ОРТ: основной тест - 110 баллов, химия - 60, биология - 60.



После окончания университета выпускнику присваивается диплом государственного образца.



Иногородним и иностранным студентам предоставляется общежитие. Оплата за общежитие - 5000 сомов в месяц.



Какие документы требуются для поступления?



Для граждан Кыргызстана:



аттестат о среднем полном образовании;

оригинал сертификата ОРТ;

копия паспорта или удостоверения личности;

военный билет или приписное свидетельство для лиц мужского пола (копия).

Для граждан ближнего зарубежья:



аттестат о среднем полном образовании;

копия паспорта или удостоверения личности;

справка об эквивалентности среднего полного образования, согласованная с Минобразования и науки КР (кроме граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана).

Сумма контракта - 70 000 сомов.



Адрес: Кыргызская Республика, город Токмок, улицы Гагарина 120.



Сайт: usa.com.kg.



Номер телефона: + 996 700 444 210



WhatsApp: + 996 700 444 210



Срок регистрации документов: до 14 августа до 14:00. (4-5 тур).

Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:2141279//?f=cp