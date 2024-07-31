|В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"
13:45 01.08.2024
В Токмоке открылся Университет Южной Азии, который обучает по медицинским направлением. Объявлен набор абитуриентов
Новости | 15:38, 1 августа 2024
Билим АКИpress - В Токмоке открылся Университет Южной Азии. Открыт набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год.
Университет Южной Азии - это современное, инновационное образовательное учреждение с развитой инфраструктурой, включающее сеть собственных университетских клиник и лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.
Университет реализует программу подготовки медицинских кадров по специальностям:
"Лечебное дело"
Срок обучения - 6 лет.
Форма обучения - контрактная.
Сумма контракта для граждан Кыргызстана составляет 50 000 сомов в год. Проходной балл ОРТ: основной тест - 110 баллов, химия - 60, биология - 60.
После окончания университета выпускнику присваивается диплом государственного образца.
Иногородним и иностранным студентам предоставляется общежитие. Оплата за общежитие - 5000 сомов в месяц.
Какие документы требуются для поступления?
Для граждан Кыргызстана:
аттестат о среднем полном образовании;
оригинал сертификата ОРТ;
копия паспорта или удостоверения личности;
военный билет или приписное свидетельство для лиц мужского пола (копия).
Для граждан ближнего зарубежья:
аттестат о среднем полном образовании;
копия паспорта или удостоверения личности;
справка об эквивалентности среднего полного образования, согласованная с Минобразования и науки КР (кроме граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана).
Сумма контракта - 70 000 сомов.
Адрес: Кыргызская Республика, город Токмок, улицы Гагарина 120.
Сайт: usa.com.kg.
Номер телефона: + 996 700 444 210
WhatsApp: + 996 700 444 210
Срок регистрации документов: до 14 августа до 14:00. (4-5 тур).
Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:2141279//?f=cp