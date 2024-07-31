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В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"
13:45 01.08.2024

В Токмоке открылся Университет Южной Азии, который обучает по медицинским направлением. Объявлен набор абитуриентов
Новости | 15:38, 1 августа 2024

Билим АКИpress - В Токмоке открылся Университет Южной Азии. Открыт набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год.

Университет Южной Азии - это современное, инновационное образовательное учреждение с развитой инфраструктурой, включающее сеть собственных университетских клиник и лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.

Университет реализует программу подготовки медицинских кадров по специальностям:

"Лечебное дело"

Срок обучения - 6 лет.
Форма обучения - контрактная.
Сумма контракта для граждан Кыргызстана составляет 50 000 сомов в год. Проходной балл ОРТ: основной тест - 110 баллов, химия - 60, биология - 60.

После окончания университета выпускнику присваивается диплом государственного образца.

Иногородним и иностранным студентам предоставляется общежитие. Оплата за общежитие - 5000 сомов в месяц.

Какие документы требуются для поступления?

Для граждан Кыргызстана:

аттестат о среднем полном образовании;
оригинал сертификата ОРТ;
копия паспорта или удостоверения личности;
военный билет или приписное свидетельство для лиц мужского пола (копия).
Для граждан ближнего зарубежья:

аттестат о среднем полном образовании;
копия паспорта или удостоверения личности;
справка об эквивалентности среднего полного образования, согласованная с Минобразования и науки КР (кроме граждан России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана).
Сумма контракта - 70 000 сомов.

Адрес: Кыргызская Республика, город Токмок, улицы Гагарина 120.

Сайт: usa.com.kg.

Номер телефона: + 996 700 444 210

WhatsApp: + 996 700 444 210

Срок регистрации документов: до 14 августа до 14:00. (4-5 тур).
Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:2141279//?f=cp

Источник - АКИпресс
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