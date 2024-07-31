Мировой лидер по извращениям и расизму учит Таджикистан правам человека

13:55 01.08.2024 Стало "доброй традицией", что на сайте Посольства США ежегодно публикуется отчет о соблюдении прав человека в Таджикистане. И, надо отдать должное, стилистика и содержание этих докладов из года в год сохраняются. Так получилось и в докладе за 2023 год.







Мы уже привыкли, что США воспринимают "права человека" в качестве центрального элемента своей внешней политики. Давайте разберемся, в чем же обвиняет нас великий белый человек из-за большой лужи. Итак, из года в год в докладах содержатся огульные утверждения, не подтвержденные фактурой, из-за чего у читателей может сложиться неправильное восприятие реальной ситуации с правами человека. В очередной раз в докладе повторяется критика Таджикистана из-за плохого содержания заключенных в тюрьмах, и даже имеющихся случаях голода. И, конечно же, не приведено ни одного факта.



Давайте посмотрим правде в глаза, Таджикистан далеко не богатая республика и это неправильно, если для заключенных будут организованы более комфортабельные условия, чем в больницах и детских садах. Таджикистан не может закупать приставки Play Station для развлечения заключенных, как это практикуется в США. Но необходимо отметить, что по количеству заключенных на 100 000 населения (121 человек) Таджикистан находится на 130 месте. А возглавляет этот список США, где на 100 000 жителей приходится почти 700 заключенных – Соединенные Штаты являются мировым лидером по количеству заключенных. В тюрьмах США находится 2,2 миллионов человек, из них почти 70 тысяч несовершеннолетние. В Таджикистане во всех тюрьмах сидит меньше 10 тысяч человек, а тут только детей на порядок больше! О каких правах человека тут можно говорить?



В США система исполнения наказаний поставлена на коммерческие рельсы. В частности, именно в Америке мы можем увидеть такие уникальные и экзотические явления, как частные тюрьмы (которые появились еще в 19 веке), самолеты-тюрьмы. Но главное достижение демократии – оплот прав человека, Гуантанамо. Удивительное дело, в интернете не найти фотографии, свидетельствующие о пытках в тюрьмах Таджикистана, зато весь мир знает про Гуантанамо. Главная отличительная особенность этой тюрьмы заключается в том, что у заключенных отсутствует право на хабеас-корпус. Иными словами, в этой тюрьме у заключенных отсутствует основополагающее право: право неприкосновенности личности. Согласно данных Amnesty International, в этой тюрьме практикуются пытки, в том числе, с санкции Президента США. Да и в интернете можно найти множество фотографий, на которых запечатлены военнослужащие США, издевающиеся над заключенными. В "Докладе о нарушениях прав человека в Соединенных Штатах в 2023 году", подготовленным пресс-канцелярией Госсовета Китайской Народной Республики отмечено, что только в 2023 году от руки полиции погибло 1247 человек. В этом же докладе отмечается, что "вопрос массового заключения и принудительного труда стоит остро".



Также авторы доклада США обвиняют Таджикистан в "злоупотреблении судебными процедурами для осуществления транснациональных репрессий против лиц, находящихся за пределами Таджикистана". Под злоупотреблениями в докладе понимается случаи, когда правительство Таджикистана, используя инструменты международного права, добивается экстрадиции преступников, объявленных в международный розыск. В первую очередь, это касается членов группировок, признанных (не только в Таджикистане) террористическими: партия "исламское возрождение Таджикистана" и "Группа 24".



Тут мы сталкиваемся с двумя проблемами. С одной стороны, для нас стали уже обыденностью случаи экстрадиции граждан всего мира в США. В том числе, и за преступления, совершенные не только в США. А с другой – налицо желание американских властей сотрудничать с кем угодно, если идет борьба с государствами, не являющихся вассалами США. И на этом пути США готовы пойти очень далеко, вплоть до поддержки террористов. Тесное сотрудничество США с террористическими режимами уже никого не удивляют. Например, еще в конце 90-х годов косовские албанцы считались демократами и поборниками прав человека. Однако потом бывший президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи был обвинен в торговле человеческими органами и наркотиками. Уже в наше время мы являемся свидетелями геноцида палестинского народа со стороны сионистского режима. Но никого эти проблемы не интересуют. И давайте не забывать, что именно США взрастили террористов у наших границ, в Афганистане. Во время гражданской войны именно Афганистан являлся источником поступления оружия и наркотиков. А еще в Афганистане находили убежище разгромленные террористы. Зато лживая двуличная политика американцев обвиняет таджикские власти в притеснении верующих по причине запрета хиджабов. И это при том, что в США с 2017 года на законодательном уровне действует "закон о запрете мусульман". Согласно отчету, опубликованному Советом по американо-исламским отношениям в апреле 2023 года, в общей сложности в 2022 году было получено 5156 жалоб на дискриминацию мусульман, в основном связанных с трудоустройством.



Американцам ли не знать, что радикальный исламизм не может без внешних проявлений. И в первую очередь он касается женщин. Именно с отношения к женщинам начинает проявляться радикальный исламизм. Зачастую мы сталкиваемся с проявлением насилия – для сокрытия следов побоев радикальные исламисты заставляют женщин полностью закрывать лицо. Наше общество преодолело этот средневековый предрассудок, и мы строим светский суверенный Таджикистан без дискриминации. Но в то же время в США мы видим налицо проявления дискриминации по отношению к женщинам. Как отмечается в уже упомянутом "Докладе о нарушениях прав человека в Соединенных Штатах в 2023 году", подготовленным пресс-канцелярией Госсовета КНР, "Права женщин и детей в Соединенных Штатах уже давно систематически нарушаются, а конституционные положения о гендерном равенстве по-прежнему отсутствуют. США остаются единственным государством-членом ООН, которое не ратифицировало Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка. В апреле 2023 года Сенат США отклонил поправку к конституции, гарантирующую гендерное равенство. В США ежегодно около 54 000 женщин теряют работу из-за дискриминации во время беременности. Более 2,2 миллиона женщин детородного возраста не имеют доступа к услугам по охране материнства".



В этом же докладе упоминается и дискриминация в отношении детей. Возглавляемый США западный мир в своей оголтелой пропаганде извращенцев достиг того предела, что даже в западном мире, который на протяжении десятилетий приучали к тому, что педерастия является нормой, прошли акции протеста и протесты общественности после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Людей возмутило глумление над фреской Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря" а также кривляние извращенцев на камеру. При этом в докладе США поддержка извращенцев тоже относится к категории свобод человека. В начале 2023 года генеральная прокуратура Мэриленда опубликовала резкий отчет о сексуальном насилии над детьми в архиепархии Балтимора, в котором подробно описано более 600 случаев насилия. Анализ Associated Press показывает, что из 27 приходов архиепархии, в которых проживает значительное количество чернокожего населения, по крайней мере в 19 ранее в штате были священники, обвиняемые в сексуальном насилии. Однако у жертв сексуального насилия мало возможностей высказаться. Согласно отчету "Центра по контролю и профилактике заболеваний", примерно одна из 10 девочек-подростков в США заявила, что была изнасилована, а ученицы старших классов "охвачены растущей волной насилия и травм".



Причем под насилием над детьми следует понимать не только прямое сексуальное насилие. Современная американская политика "пробуждения", а по факту пропаганды извращения и глумления над природой привела к тому, что икона "американской мечты" Илон Маск в интервью Джордану Питерсону для издания The Daily Wire 23 июля заявил, что его сына "убила идеология вокизма", из-за которой тот стал принимать блокаторы полового созревания. И в настоящее время сын Маска стал "женщиной". Это ли не насилие над детьми? Ведь все психологи отмечают, что детский мозг, по причине слабо развитого критического мышления, очень доверчив к манипуляциям и обману. Но под предлогом "пробуждения" осуществляется насилие над организмом и из детей делают инвалидов. В итоге многие, осознав, как себя искалечили, пытаются покончить жизнь самоубийством. Так, уровень самоубийств у постоперационных трансгендерных людей в 80 раз выше общего уровня самоубийств среди остального населения США. Аудит, опубликованный в 2023 году Министерством здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов, показал, что государственные агентства не сообщили примерно о 34 800 случаях пропажи приемных детей. Согласно новому анализу, проведенному Национальным центром по пропавшим и эксплуатируемым детям, в штате Джорджия в период с 2018 по 2022 год пропало около 1800 детей, находящихся под опекой штата, и более 20 процентов из них, вероятно, стали жертвами торговли людьми.



В американском докладе Таджикистан традиционно называют авторитарным государством. И кто же это делает? Администрация, избранная давно умершими людьми. Государство, где общество по факту расколото примерно на две равные части, которые находятся в состоянии перманентной войны друг с другом. Государство, которое не может покончить со всеми проявлениями дискриминации у себя, учит нас правам человека. Но на примере Израиля очевидно, что, либо права человека понимаются по-разному, либо права "неправильных людей", коими сионисты считают палестинцев, не имеют значения. Ведь даже в США имеется определенный дуализм. Была запущена пропагандистская кампания "БЛМ", когда даже Папу Римского заставили целовать обувь негру. А с другой стороны сохраняющаяся дискриминация чернокожих в США свидетельствует о невозможности искоренить это постыдное явление в обществе.



Так что же получается? Очевидно, что США не справляются с ролью гегемона. Самопровозглашенная глобальная империя не справляется в силу того, что в наш век общедоступности информации невозможно всех обманывать образом Америки в джинсах и с жевательной резинкой. Благодаря глобальной открытости, весь мир узнал, что, используя тему прав человека для продвижения своего влияния, США остаются и сегодня фашистским государством, где процветают различные виды дискриминации. Источник - asia-today.news

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