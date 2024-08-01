Вундерваффе не поможет Украине, - В.Малышев

15:29 01.08.2024 01.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



В США сомневаются, что истребители F-16 дадут киевскому режиму возможность переломить ситуацию на поле боя



Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. Об этом сообщило в среду американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину", – отмечает агентство, добавляя, что количество самолетов в первой партии "небольшое". Пока неизвестно, смогут ли украинские летчики сразу применять в бою полученные F-16, считает Bloomberg.



При этом сами американцы считают, что вряд ли появление у Киева этих самолетов, которые Зеленский так долго и истерично выпрашивал у Запада, помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Как пишет газета Washington Post, "Киев когда-то рассчитывал на эти самолеты, надеясь, что их прибытие переломит ход сражений. Однако украинские и западные официальные лица предупреждают, что F-16 вряд ли окажут непосредственный эффект на поле боя, где Россия неуклонно продвигается вперед".



"Дело в том, – объясняет WP, – что самолетов просто слишком мало, а российских средств ПВО, которые могут их сбить, – наоборот, слишком много. Это означает, что первые F-16 наверняка усилят ПВО самой Украины и будут сбивать атакующие воздушные цели, включая ракеты, беспилотники и самолеты, а не наносить прямые удары по сухопутным войскам России и другим военным объектам вблизи фронта. Чиновники заявили, что истребители, как минимум на начальном этапе, вряд ли будут подлетать близко к линии фронта. Поэтому неясно, смогут ли они вообще помешать самолетам противника атаковать Украину из российского воздушного пространства", констатирует газета.



"Чиновники не сообщили, сколько именно F-16 получит Киев в этом году, но в любом случае не больше одной эскадрильи – около 20 самолетов. Кроме того, ожидается, что к лету обучение завершат лишь шесть пилотов, поскольку изначально ограниченную программу омрачили задержки.



Скромная роль самолетов американского производства подчеркивает, что линия раскола между Киевом и его западными покровителями углубляется. Американские официальные лица давно утверждали, что F-16 вряд ли дадут Украине решающее преимущество из-за мощи российской ПВО. Украинские же официальные лица в очередной раз повторяют: F-16, как и другие виды вооружения, Запад поставил запоздало и в недостаточных количествах".



Бекка Вассер из Центра новой американской безопасности сказала, что F-16 могут оказаться эффективнее всего как средство психологической и моральной поддержки для украинцев и фактор устрашения для российских призывников. Это отчасти объясняется тем, что условия на поле боя с прошлого года, когда было объявлено о передаче самолетов, изменились.



"Что касается западного оружия для Украины, то мы регулярно наблюдаем одну и ту же картину, – сказала она. – Есть острая потребность. Но зачастую к моменту его доставки острота теряется из-за скорости адаптации к условиям на поле боя. Сейчас вопрос ограничений может быть неактуальным в принципе, поскольку ожидается, что изначально F-16 будут использоваться с осторожностью и на значительном расстоянии от фронта, – заявили чиновники".



Между тем армия России уже давно готова к появлению у Украины американских самолетов и уверена, что они не помогут Киеву избежать разгрома. Так, 31 июля Герой России и кандидат в сенаторы от Республики Крым Юрий Нимченко заявил, что поставки западных истребителей F-16 на Украину не помогут ей кардинально изменить ситуацию на поле боя. При этом он допустил, что на первых порах F-16 действительно могут доставить хлопот бойцам Вооруженных сил РФ. Однако позже российские военные адаптируются и смогут эффективно противодействовать этому американскому вооружению, как было с РСЗО HIMARS, добавил эксперт.



Украинские чиновники и летчики, по данным издания, давно сетуют на устаревший парк МиГ-29, Су-27 и Су-24, чья дальность действия радара (около 40 километров) уступает передовым российским аналогам. Радар F-16 может обнаруживать цели на расстоянии около 200 километров, и это усиливает их безопасность: летчикам не нужно приближаться к самолетам противника для их поражения.



Хотя F-16 представляет собой шаг вперед по сравнению с действующими самолетами Украины, это все равно истребитель старого поколения по сравнению с новыми, более совершенными ВКС России. Военная разведка Украины ранее сообщала, что у Москвы в распоряжении имеется свыше 200 истребителей, и это затмевает весь украинский флот.



Поскольку в последние месяцы ПВО Украины ослабла (особенно вблизи фронта), русские задействовали свою воздушную мощь для более рискованных задач. По словам официальных лиц, одно из самых разрушительных видов оружия в российском арсенале – управляемые планирующие бомбы, которые после запуска сбить практически невозможно. Единственное решение для Киева – бить по самим самолетам или их базам. Есть шанс, что F-16 постигнет судьба предоставленных США танков Abrams, сказала военный аналитик Вассер. После смены курса США прибыло лишь ограниченное количество танков, и их эффект в прошлогоднем контрнаступлении оказался более чем спорным, заключает Washington Post.



"Стратегия Украины заключалась в противодействии России в воздушной войне с помощью давно ожидаемых истребителей F-16 с Запада, которые, как она заявила, будут развернуты этим летом, – пишет в свою очередь New York Times. – Но атаки на украинские авиабазы подчеркивают решимость России ограничить влияние самолетов еще до того, как они вступят в бой. Они также подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается Украина, готовясь впервые развернуть сложные самолеты".



"Украина, – пишет газета, – надеется, что F-16, оснащенные мощными системами радиоэлектронной борьбы и множеством других видов вооружения, могут использоваться совместно с другими западными системами ПВО, такими как системы ПВО Patriot, для расширения зоны, которая считается слишком опасной для полетов российских пилотов. Они также надеются, что самолеты добавят еще один уровень защиты украинских городов и критической инфраструктуры от беспощадных ракетных и беспилотных атак. Однако нехватка подготовленных пилотов и ограниченное количество самолетов ограничат немедленное воздействие, говорят эксперты".



"У России было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта, – сказал Хантер Столл, аналитик по вопросам обороны в исследовательской организации RAND. – F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе. Украина заявляет, что она "находится в процессе" переброски первых F-16 в страну, примерно через два с половиной года после того, как она впервые попросила самолеты. Прошел год с тех пор, как администрация Байдена наконец изменила политику и разрешила западным союзникам перебросить американские истребители в Украину".



"Прибытие самолетов – точное число не было публично раскрыто – продолжает NYT, – происходит в момент глубокой неопределенности в войне". Российские войска ведут яростные атаки по всему 600-мильному фронту, украинская энергосистема парализована годами беспрестанных бомбардировок, а президентские выборы в Соединенных Штатах могут изменить будущую военную помощь. В дополнение к российским атакам на украинские аэродромы Украина также будет ограничена малым количеством подготовленных пилотов, по словам украинских и американских военных чиновников. Ожидается, что около 20 летчиков в различных учебных программах США, Нидерландов и Дании будут готовы в этом году, по словам американских чиновников.



Командиры ВВС говорят, что обычно выделяют не менее двух пилотов на самолет – для отдыха экипажа, обучения и других нужд. Так что это позволит Украине выпустить на боевые задания в этом году максимум около 10 F-16. По словам этих чиновников, отмечает издание, еще одним серьезным ограничивающим фактором является количество обученного персонала по техническому обслуживанию и поддержке на земле, необходимого для поддержания полетов F-16.



"Вам нужны не только пилоты", – заявил в прошлом месяце генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов и давний пилот F-16. "Техническое обслуживание также является ключевой частью этого, и обучение обслуживающего персонала".



Генерал-майор Сергей Голубцов, командующий авиацией Военно-воздушных сил Украины, заявил, что украинцы "не носят розовые очки" и понимают, что F-16 – "не панацея", цитирует NYT.



Сомневаются в эффективности F-16 для Украины даже эксперты специализированных американских военных журналов. "Без достаточной противовоздушной обороны ее вооруженные силы не смогут использовать F-16 даже близко к полному потенциалу", – пишет журнал Defence News. А кроме того, по мнению его экспертов, есть еще сложная проблемы с подготовкой пилотов.



"Нам нужны пилоты, – заявил, как пишет издание, в интервью советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. – Мы просим сейчас всех наших партнеров о двух вещах: увеличить количество мест для обучения, потому что сейчас их недостаточно, а во-вторых, оптимизировать период обучения" – по сути, ускорить его.



Defence News объясняет, что одной из главных проблем с подготовкой пилотов для Украины – длинная очередь других стран, которые уже ждут, когда ВВС США обучат их пилотов. Егор Чернев, возглавляющий парламентскую делегацию Украины в НАТО, сообщил Defenсe News, что он и другие законодатели запросили у конгресса список этих стран, чтобы Украина могла договориться с ними об обмене местами. По его словам, американские законодатели не согласились на это.



Есть и еще одна проблема. Истребители F-16 американского производства, передачу которых украинской стороне недавно одобрили Дания и Нидерланды, уступают новым поколениям самолетов, заявил в интервью Times Radio британский военный эксперт Шон Белл. Собеседник издания признался, что сам летал на F-16 в 90-х годах. Он назвал их хорошими боевыми машинами, но отметил, что они уже устарели, напомнив, что "датчане планировали вывести их из эксплуатации в середине следующего года. Как и любая старая машина, эти истребители будут менее надежными", – проинформировал он. По его словам, западные пилоты не будут управлять F-16 в зоне боевых действий на Украине, поскольку это приведет к эскалации вооруженного противостояния с Российской Федерацией.



Словом, после появления у Киева долгожданных F-16 никакого чуда, на что так рассчитывал Зеленский, выпрашивая у США и у их союзников самолеты, конечно, не произойдет. В этих своих влажных мечтаниях нынешний главарь киевского режима чем-то напоминает Адольфа Гитлера, когда он в своем бункере со страхом ждал прихода в Берлин советских войск. Фюрер то объявлял, что ему на спасение движется армия Венка, или намекал на некое "чудо-оружие" – вундерваффе, которое вдруг изменит ход уже проигранной войны. Гитлер чуда не дождался. Не дождется и его украинский "вариант" – Зеленский. Войну он уже проиграл. Источник - fondsk.ru

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