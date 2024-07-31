США собирают союзников против Пекина в Азии

15:39 01.08.2024 Великая антикитайская стена: США собирают союзников против Пекина в Азии

Госсекретарь Энтони Блинкен совершает турне по АТР



Ксения Логинова



США продолжают укреплять альянс, призванный противостоять Китаю. Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по АТР. Он уже побывал в Японии и Лаосе, где проходили мероприятия в рамках АСЕАН, а также посетил Филиппины. Глава Госдепа с коллегами из Австралии, Индии и Японии обсудил дальнейшие шаги стран - участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который неофициально называют азиатским НАТО. О том, как Вашингтон пытается сколотить коалицию против КНР, - в материале "Известий".



Наказать дракона



"Cтраны QUAD выражают озабоченность принуждающими и угрожающими маневрами в Южно-Китайском море, опасным использованием береговой охраны и судов морской полиции, а также попытками помешать деятельности других стран по освоению ресурсов шельфа", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи министров иностранных дел стран - членов QUAD, созданного для сдерживания КНР.



В документе также говорится о том, что стороны выступают против "милитаризации спорных территорий" и "изменения статус-кво с помощью силы и принуждения" в регионе.



Перед этим в Токио состоялась встреча в формате "2+2" между министрами обороны и министрами иностранных дел Японии и США. Стороны договорились модернизировать объединенное командование своих сил в Тихоокеанском регионе "для лучшего противодействия настоящим и будущим угрозам".



На этой встрече Китай был открыто назван самым большим стратегическим вызовом для региона. По итогам переговоров шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об "историческом решении" усилить командование войсками США в Японии.



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По его словам, США преобразуют их в объединенный штаб сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями. Потребность в таком шаге глава минобороны США объяснил "исходящими от КНР угрозами".



На это резко отреагировали в Пекине. Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил главному министру посольства Японии в Китае Екоти Акире "серьезную озабоченность и сильное недовольство" по поводу негативных заявлений японской стороны, а также "множества абсурдных суждений, опасных тенденций и фейковых нарративов", сделанных во время встречи с американцами и переговоров в формате QUAD.



"Китайская сторона призывает Японию сформировать объективное, разумное понимание Китая, прекратить делать безответственные замечания по поводу внутренних дел Китая, прекратить вместе с некоторыми странами формировать "малые круги" для создания конфронтации", - пояснил Лю Цзинсун.



Официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь отметил, что в АТР именно Австралия, Индия США и Япония "искусственно создают напряженность, разжигают конфронтацию и сдерживают развитие других государств".



Американские и японские СМИ сообщили, что создание нового военного командования в Японии поможет также противостоять РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "российские военные проведут необходимый анализ решения Вашингтона и Токио".



Усилить влияние в АТР



Цель азиатского турне госсекретаря США Энтони Блинкена - убедить партнеров в неизменности американской политики в регионе в случае смены администрации, а также формирование альянса против Китая.



На этом фоне выделяется встреча в формате QUAD, которая выходит за рамки двусторонних союзов США с региональными партнерами. В совместном заявлении среди прочего участники встречи раскритиковали северокорейскую ядерную программу и ракетные пуски КНДР, подчеркнули приверженность решению о создании двух государств - Израиля и Палестины в рамках ближневосточного конфликта, а также осудили нападения хуситов на суда в Красном море.



В столице Филиппин Блинкен заявил, что США дополнительно выделяют Маниле $500 млн для расширения сотрудничества в сфере безопасности и модернизации вооруженных сил и береговой охраны страны.



Госсекретарь США также приветствовал достижение между Филиппинами и Китаем соглашения по вопросам ротации и снабжения филиппинских военнослужащих на корабле Sierra Madre, расположенного на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).



Этот американский десантный корабль времен Второй мировой войны Филиппины разместили еще в 1999 году на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Небольшой воинский контингент находится там постоянно.



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КНР не раз требовала ликвидировать этот объект. В последнее время в этом районе все чаще происходят инциденты, которые ведут к усилению напряженности в районе ЮКМ.



В Токио главы минобороны США, Японии и Южной Кореи также подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности, объяснив это растущей военной мощью КНР и угрозами, исходящими от Северной Кореи.



Что думают эксперты



Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с "Известиями" отметил, что трехстороннее сотрудничество Сеула и Токио с Вашингтоном развивается, проводятся учения и другие мероприятия, это вызывает обеспокоенность Пекина.



- В экономике Южная Корея и Япония связаны с Китаем сильнее, чем с США, больше от него зависят и поэтому, несмотря ни на что, стараются поддерживать диалог. Они хотели бы, чтобы наиболее резкие шаги против Китая принимали США, а они бы присоединялись с запозданием. При этом в экономике разрывать отношения с Пекином они совсем не хотят, - пояснил политолог.



По словам эксперта, несколько смягчает ситуацию то, что в прошлом году американский и китайский лидеры все же договорились о поддержании военных контактов.



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Китаист добавил, что цель американской политики на протяжении нескольких администраций - создание действительно многосторонней структуры и вовлечение Южной Кореи в трехстороннее взаимодействие.



- Главное препятствие на этом пути - нестабильность политики Сеула по данному вопросу. Позиция Сеула зависит от того, какая партия находится в этот момент у власти. При нынешнем лидере сотрудничество развивается. США надеются сформировать такую институциональную базу сотрудничества, что даже в случае прихода новой политической силы к власти ее не получится так быстро разрушить, - пояснил аналитик.



По мнению Кашина, в перспективе это может привести к формированию тройственного альянса, и в РФ и КНР это прекрасно понимают.



Директор ИСАА МГУ, член РСМД Алексей Маслов в разговоре с "Известиями" отметил, что США стремятся более плотно сколотить блок AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США), который является антикитайским по своей направленности.



- Очень важно посмотреть, как поведет себя Токио, поскольку он формально за этот блок, но пока не присоединяется. Важно и поведение Нью-Дели, поскольку он, имея большие проблемы с Пекином, не хочет официально влезать в военные конфликты, - пояснил политолог.



Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ - Елена Панина, в свою очередь, ссылается на доклад двухпартийной комиссии конгресса США, авторы которого пришли к выводу о том, что военные позиции США ослабевают и Вашингтон "не готов к большой войне".



"Самой серьезной проблемой назван Китай, так как он "опережает" США не только в размерах, но и в "возможностях" вооруженных сил, а также в оборонном производстве. Кроме того, в космосе и киберпространстве НОАК "равна или почти равна" ВС США", - отметила политолог.



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По ее словам, комиссия выдвинула основные рекомендации для конгресса США, включая укрепление альянсов с союзниками и партнерами, реформирование Пентагона, резкое увеличение расходов США на оборону. Источник - Известия

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