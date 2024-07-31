В Душанбе арестовали бывшего и.о. президента Таджикистана Акбаршо Искандарова

15:41 01.08.2024

Академия наук Таджикистана: Акбаршо Искандаров арестован и против него возбуждено уголовное дело



В Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) подтвердили арест Акбаршо Искандаров – заведующего отделом политических и международных отношений Института философии НАНТ.



Нозим Махмадизода, директор Института философии, политологии и права НАНТ, сообщил сегодня, 1 августа, на пресс-конференции, что против Искандарова возбуждено уголовное дело. По его словам Акбаршо Искандаров был вызван на допрос и арестован примерно два месяца назад.



"Уголовное дело засекречено. Поэтому дополнительной информации у нас нет, - добавил Махмадзода. - Мы стараемся не вмешиваться в процесс расследования".



Другие подробности Махмадзода не сообщил.



Как ранее сообщалось, 73-летний Акбаршо Искандаров - один из известных политиков страны, был вызван в прокуратуру на допрос, после которого его не отпустили.



Новость о его задержании опубликовало радио "Озоди", ссылаясь на свои источники. Это СМИ 21 июня написало со слов двух своих источников, что "представители Генеральной прокуратуры Таджикистана вызвали Акбаршо Искандарова на допрос 13-14 июня".



"Следователи Генеральной прокуратуры допросили почти 50 человек и отпустили их с условием не покидать место жительства, но Акбаршо Искандарова не отпустили", - добавил один из источников "Озоди".



21 июня источник "Азия-Плюс" также подтвердил, что Акбаршо Искандарова не видели на его рабочем месте - в Институте философии НАНТ с 14 июня.



Попытки "Азия-Плюс" получить официальный комментарий Генеральной прокуратуры Таджикистана оказались безуспешными. Никто из этого ведомства не согласился подтвердить или опровергнуть новость о задержании Искандарова.



Следует отметить, что ранее также сообщалось о задержании Хамрохона Зарифи, бывшего министра иностранных дел Таджикистана. "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщало, что он был задержан 12 июня. Власти также не подтвердили и не опровергли его задержание.



Сообщения о задержаниях бывших политиков и чиновников появились после официального ареста Саиджафара Усмонзода, бывшего председателя Демократической партии Таджикистана.



14 июня НИАТ "Ховар" сообщило об очередном заседании парламента, написав, что по предложению генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона была снята неприкосновенность с депутата парламента Саиджафара Усмонзода.



Генеральный прокурор страны сказал, что против Усмонзода возбуждено уголовное дело по статье 306 часть 2 пункт "в" за "насильственный захват власти".



В отличие от задержания Усмонзода, в других случаях власти не предоставляют официальных комментариев. В частности, неизвестна причина вызова на допрос и задержания Искандарова. Зарифи, а также зампредседателя Демократической партии Ахмадшох Комилзода, зампредседателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджона Хакимова.



При этом, радио "Озоди" 30 июля сообщило, что следственные органы арестовали банковские счета всех вышеуказанных задержанных и их ближайших родственников.



Акбаршо Искандаров является одним из известных политиков первых лет независимости страны. Он был депутатом и председателем Верховного Совета Таджикистана, и на некоторое время, когда система государственного управления и руководства в Таджикистане оказалась в кризисе, возглавил государство.



После 16-й сессии Верховного Совета в 1992 году он ушел с должности, и некоторое время работал послом Таджикистана в Туркменистане, Казахстане и Монголии.



После этого долгие года работал в Академии наук.