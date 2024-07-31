США против доллара: почему в Америке хотят девальвировать свою валюту

15:46 01.08.2024 Дональд Трамп не скрывает намерений прижать курс



Дмитрий Мигунов



Бывший президент США Дональд Трамп, намеревающийся вернуть себе пост в ноябре, идет на выборы с масштабной экономической программой. Она, в частности, предусматривает не совсем ортодоксальные меры, среди которых - девальвация доллара. По замыслу, это даст толчок к развитию американской промышленности и повысит ее конкурентоспособность. Но у решения есть очевидные минусы, кроме того, не до конца понятно, как девальвация доллара повлияет на глобальную экономику. Наконец, есть сомнения по поводу реальности претворения этого плана в жизнь в долгосрочной перспективе. Подробности - в материале "Известий".



Действительно ли доллар переоценен



В целом очень похоже на то. Оценить силу валюты можно только в сравнении с ее конкурентами. И здесь заметно довольно сильное укрепление доллара в последние годы и десятилетия. Триггером к долгому циклу роста американской валюты стал финансовый кризис 2008 года. Если перед кризисом за €1 можно было купить $1,6, то в настоящий момент - только $1,1. В схожем ключе меняется курс доллара к японской иене. Если в 2008 году доллар стоил около 100 иен, то сейчас курс держится выше 150 иен. Схожие графики наблюдаются и по другим валютным парам: везде в странах с относительно низкой инфляцией нацвалюты стали слабее к доллару примерно в полтора раза за последние 15 лет.



Во многом это укрепление имеет фундаментальные факторы. Но с точки зрения торговли и платежного баланса действительно видна некоторая переоцененность. За последние годы торговые дефициты США к Японии, ЕС и другим странам не стали меньше - скорее наоборот. К примеру, в 2007 году дефицит торговли США и ЕС составлял около $120 млрд, а в 2022-м - около $200 млрд. А значит, текущий курс в значительной степени вызван не ситуацией в торговле, а настроениями инвесторов. С этой точки зрения можно говорить, что американская валюта переоценена.



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Почему сильный доллар - это проблема



Как правило, страны положительно относятся к высокому курсу национальной валюты - это в моменте благотворно влияет на уровень жизни. Особенно если речь не идет об экспортоориентированной державе (например, Германия, Китай, Япония). Но на более долгосрочной дистанции высокий курс может вызвать проблемы.



В случае с США проблемой станет хроническая слабость внутреннего производителя, которому сложно конкурировать с зарубежной продукцией. Сильный доллар стал важной, хоть и не единственной причиной быстрой деиндустриализации Америки в последние 30–40 лет.



Между тем США, как и многие другие государства в последнее время, выглядят озабоченными утратой собственной промышленной базы. Речь не только о самообеспечении и суверенитете, но также и о сохранении хорошо оплачиваемых рабочих мест: в сфере услуг средние зарплаты, как правило, ниже, чем в промышленности. Для Дональда Трампа эта позиция в особенности важна, поскольку значительную часть его избирателей составляет высокооплачиваемый рабочий класс, и слабый доллар, безусловно, поддержит их позиции.



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К этому можно добавить менее значимые, но тоже не досужие соображения. Сильный доллар вредит въездному туризму в США, потери несут и американские компании, работающие за рубежом. В целом мотивация просматривается достаточно очевидная.



Можно ли девальвировать доллар



На самом деле Трамп поднимал тему слишком сильного доллара еще на своем первом сроке, в период торговой войны с Китаем. Более слабая валюта уже тогда рассматривалась как способ выравнивания американского торгового дефицита. Примечательно, что эта идея поддерживалась идеологическим антиподом Трампа - левым сенатором Элизабет Уоррен. Впрочем, до реализации дело так и не дошло. Сначала с КНР боролись торговыми пошлинами, затем в пандемию стало не до этого, ну а в конце концов Трамп проиграл выборы.



Сейчас в своих предвыборных интервью экс-президент хочет вернуться к этой теме. Она стала особенно актуальной, поскольку доллар рванул вверх даже по сравнению с показателями первого срока Трампа - во многом из-за повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).



Реализовать этот план в случае с долларом сложнее, чем с другими валютами, так как доллар растет в цене при потрясениях. Помимо этого, есть препятствия и с технической точки зрения. Вариантов действий у Трампа, вздумай он действительно осуществить задуманное, не так уж и много.



Самый простой и малозатратный - словесные интервенции. Есть известная поговорка, что рынки покупают на слухах, а продают на новостях: они чувствительны к заявлениям политиков и других лиц, принимающих решения. Если доллар переоценен из-за субъективного мнения инвесторов, их можно заставить пересмотреть свое мнение. Но в реальности эффект словесных интервенций всегда ограничен как в масштабе, так и во времени. Если за словами не последуют действия, люди эти слова проигнорируют.



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Более серьезный шаг - односторонняя валютная интервенция на рынке. В теории она выглядит просто, но на практике оказывается, что специальный фонд валютной стабильности в США очень мал. Его чистая позиция составляет всего $40 млрд, а эта сумма не позволит управлять курсом в мировом масштабе. Минфин США, в свою очередь, ограничен в правах продавать американский долг, что могло бы сбить цену на доллар. Нужно увеличивать заимствования, но для этого необходимо согласие конгресса.



Остается прямое печатание денег ФРС - что-то вроде "количественного смягчения", только на валютном рынке. Но ФРС независима от текущей исполнительной власти, и возможности давления на службу у политических элит небезграничны: для коренного реформирования системы снова нужна помощь конгресса. К тому же в результате такого решения волатильность на рынке взлетит. Таким образом, решение "просто напечатать деньги" совсем не просто реализовать.



Третий вариант - заключение межгосударственного договора наподобие Соглашения Плаза. Для этого нужно уговорить важнейших игроков коллективного Запада (а лучше - и остального мира) управлять курсом валют так, чтобы доллар стал дешевле. Но крайне сомнительно, что это решение с крупнейшими банками удастся реализовать, ведь даже соглашение с Японией стало результатом многих лет кропотливого труда.



Еще одно решение - просто снизить базовую ставку. Но оно будет зависеть от ситуации в самой американской экономике. Пока инфляция будет оставаться выше таргета в 2%, вряд ли ФРС пойдет на радикальное смягчение денежно-кредитной политики. Среди малореальных есть и мера, предполагающая определенный контроль над движением капитала. Это фактически убьет конвертируемость доллара, а вслед за ним и других валют мировой финансовой системы. Последствия такого шага, фактического возвращения к ситуации до 1970-х годов, предсказать будет совершенно нереально.



Начнутся ли валютные войны



Если каким-то образом доллар все-таки удастся девальвировать (за вычетом варианта с соглашением), это решение может спровоцировать довольно любопытную цепочку событий. Другие страны, которым нужно защищать своего производителя, предпримут ответные шаги. Почти наверняка можно ожидать возвращения валютных войн образца 2010-х годов (то есть синхронной искусственной девальвации нескольких валют). Однако на этот раз конфликт примет несопоставимо более крупный масштаб, так как в прошлый раз США и ЕС в этих войнах не участвовали. Итогом станет еще большая фрагментация мировой экономики и финансовых рынков.



Как отметил в интервью "Известиям" финансовый консультант, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский, США необходимо наращивать экспорт для нивелирования разницы между доходами казны и ее расходами. Следовательно, один из вариантов повышения потребительского интереса к своей продукции - это девальвация валюты с некоторым повышением цен или пошлин.



- К слову, сейчас точно такой же шаг активно обсуждается в Китае - власти страны недовольны экспортными мощностями и планируют "сдуть" юань на несколько процентов. Более того, мы можем смотреть на это на примере РФ - курс валют сейчас в основном зависит от сальдо импорта и экспорта. В твердой валюте бюджет, конечно, просел, но в рублях все прекрасно. Поэтому намерение Трампа можно считать одним из шагов для того, чтобы не затянуть США в долговой кризис, как то происходит при Байдене, - пояснил эксперт.



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По его словам, в определенной степени девальвация доллара подстегнет спрос и может несколько поднять мировую инфляцию. Но вряд ли это будет каким-то знаковым явлением, поскольку сегодня инфляция высокая почти во всех странах мира. Источник - Известия

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