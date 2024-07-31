Бывший сват Назарбаева передал государству нефтяную компанию

15:53 01.08.2024

Нефтяная компания Phystech II, принадлежавшая казахстанскому предпринимателю Кайрату Боранбаеву, полностью перешла на баланс государства. Об этом свидетельствует выписка из реестра акционеров, которую опубликовали на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) 1 августа.



Согласно ей, единственный акционер АО "Phystech II" - комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана.



Phystech II была создана в июне 2015 года. Она занимается разведкой, добычей и реализацией углеводородов на нефтегазоносных участках в Мангистауской области, в частности, разрабатывает нефтяное месторождение Каражанбас Северный, также перешедшее государству. Ранее сообщалось, что компанию оценивали в 35,5 млрд тенге ($74,9 млн).



Боранбаев, напомним, входил в топ-50 богатейших и влиятельнейших бизнесменов Казахстана. Его дочь была замужем за внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, который умер в августе 2020 года.



17 марта 2022 года, вскоре после январских беспорядков, Боранбаев был арестован. Ему вменили хищение средств в квазигосударственном секторе, в частности, при сделках с газом. Спустя год бизнесмену назначили восемь лет лишения свободы, однако затем приговор отменили из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ.



В августе 2023 года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего его приговорили к шести годам колонии. В октябре Зерендинский районный суд Акмолинской области в связи с тем, что олигарх отбыл треть срока, возместил ущерб и раскаялся в содеянном, заменил ему реальный срок на ограничение свободы.



В ходе разбирательств бизнесмен добровольно вернул государству активы на общую сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн). Еще $66 млн компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Наконец, 14,5 млрд тенге ($30,3 млн) предприниматель возместил в рамках расследования по факту хищения средств. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.