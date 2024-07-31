В Оше задержан декан Кыргызско-Узбекского международного университета

15:55 01.08.2024

В городе Ош задержан декан гуманитарно-педагогического факультета Кыргызско-Узбекского международного университета, сообщает 31 июля пресс-служба ГКНБ.



У.И.С. подозревается в систематических поборах от студентов на госэкзаменах. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



