Олимпиада по-французски. Трансгендер Иман Халиф из Алжира за 46 секунд сломал нос итальянке Анджеле Карини (видео)

17:52 01.08.2024

Премьер-министр Италии возмутилась участием провалившей гендерный тест боксера в Олимпиаде



Ранее спортсменка из Алжира Иман Халиф провалила гендерный тест



ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Спортсмены, провалившие гендерный тест, не должны выступать в женских соревнованиях. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментарий которой приводит агентство ANSA.



