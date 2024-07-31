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Четверг, 01.08.2024
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Олимпиада по-французски. Трансгендер Иман Халиф из Алжира за 46 секунд сломал нос итальянке Анджеле Карини (видео)
17:52 01.08.2024

Премьер-министр Италии возмутилась участием провалившей гендерный тест боксера в Олимпиаде

Ранее спортсменка из Алжира Иман Халиф провалила гендерный тест

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Спортсмены, провалившие гендерный тест, не должны выступать в женских соревнованиях. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментарий которой приводит агентство ANSA.



В четверг Иман Халиф из Алжира победила итальянку Анджелу Карини в поединке 1/8 финала олимпийского турнира в Париже. Бой продолжался 46 секунд. Ранее Халиф провалила тест на гендер.

"Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны приниматься в женские категории, - сказала Мелони. - И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных".

Мелони назвала прошедший поединок нечестной битвой. "Это еще и вопрос, связанный с безопасностью. Думаю, что нужно учитывать последствия и не допускать дискриминации. Это была нечестная битва", - заключила она.

После поединка Карини призналась, что получила травму носа и вынуждена была отказаться от продолжения боя.

Ранее стало известно, что Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф и Линь Юйтин выступали на прошлой Олимпиаде в Токио. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира - 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг.

Источник - ТАСС
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