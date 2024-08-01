Что будет после финансового обвала мировых рынков? - : Исмаил Даиров

00:03 02.08.2024

Что будет после финансового обвала мировых рынков?

Автор: Исмаил Даиров



В Сети можно много встретить много информации различных аналитиков о тех или иных аспектах "тектонических процессов глобальной трансформации" - геополитических, военных, региональных и т.д., но, безусловно, главными среди них являются финансово-экономические аспекты этих процессов.



В частности, к чему приведет реформа международной финансовой архитектуры в ближайшие годы, какие цели ставит перед собой информационные гиганты стремительно цифровизируя финансовую сферу, какие отношения между традиционными банкирами и "цифровиками", какую роль в этих отношениях играет реальный сектор экономики, какую роль будут играть цифровые валюты в мире будущего, и многие другие вопросы.



По мнению некоторых аналитиков в скором будущем все бумажные и электронные деньги в результате мирового финансово-экономического кризиса обнулятся. Поэтому сегодня ТНК и стоящие за ними международные финансовые организации стремятся, преимущественно западные и пока эти деньги имеют еще какую-то стоимость, стремятся перевести эти деньги в реальные активы – землю и природные ресурсы, инфраструктурные и энергетические сооружения, недвижимость, производства реального сектора с высокой добавленной стоимостью и др.



В качестве примера приводится ситуация в Украине, где западные страны охотно кредитуют поставки вооружений и загоняют эту страну в долг, но фактически стимулируют развитие своего военно-промышленного комплекса под залог земли, природных ресурсов и существующих инфраструктурных сооружений промышленности, энергетики, логистики и пр.



Аналогичные примеры приводятся в отношении других крупных стран, охотно предоставляющих странам третьего мира кредиты и займы под развитие различных крупных инфраструктурных проектов и ресурсо-добывающих проектов.



Все это делается для того, чтобы, когда финансовые пузыри лопнут и будут написаны и согласованы новые правила игры, страны-должники останутся со своими долгами, а собственниками реальных активов станут те же ТНК и стоящие за ними финансовые корпорации.



Причем, этот финансовый обвал, по некоторым прогнозам, ожидается после финала президентских выборов в США, когда станет известен победитель одной из противоборствующих сторон. Ставки в этой борьбе очень высоки – на одного претендента было покушение, второй уже сошел с дистанции, и интрига получает все большее обострение и развитие. Прогнозируется второе покушение, которое может привести к гражданской войне, и в общем чем ближе будут президентские выборы в США, тем больше неожиданных поворотов она может принести.



Становится очевидным, что в подоплеке многих турбулентных процессов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Африке лежат именно финансовые интересы и потоки невидимых финансовых монстров, которым противостоят такие же интересы других конкурирующих монстров.



Поэтому нам не стоит обольщаться привлечением инвестиций в страну, вгоняющих нас в еще больший внешний долг. "Долг платежом красен" - наши предыдущие президенты легко брали долги, но где они сейчас, и кто будет расплачиваться по их долгам. У нас есть рентабельно работающие предприятия реального сектора, и наша экономика благополучно развивается и переживет наступающий мировой финансово-экономический кризис?!...



Необходимо вдумчиво и осторожно подходит к вопросам внешнего заимствования для развития реального сектора экономики, если таковой имеется, выстраивая соответствующую политику с учетом текущих "тектонических процессов глобальной трансформации.



В этих условиях целесообразнее сосредоточиться на эффективности внутренних вопросов экономической политики и гибкой внешней политике с учетом разворачивающихся трендов "тектонических процессов глобальной трансформации", где можно констатировать слабеющую роль западных страны с их финансовыми активами и инструментами.



Можно наблюдать и все возрастающее влияние стран ШОС и БРИКС, где находятся основные природные ресурсы и реальные активы, которыми они научились сами пользоваться без помощи западных стран переходя на торговлю в национальных валютах. И если раньше западные страны решали многие вопросы при помощи военной силы, то и здесь ведущие страны ШОС показывают, что они в состоянии защитить себя и свои интересы.



Конечно, вопрос стоит в передовых технологиях, преимущество в которых пока до сих за западными странами, но что такое технологии без природных ресурсов для их использования, а по ряду показателей страны Запада уже стали отставать и утрачивать свои доминирующие позиции.



Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что предстоящие "Саммит будущего" ООН в сентябре в Нью-Йорке, некоторые ключевые подготовительные документы которого уже анализировались в недавних статьях, саммит БРИКС октябре в России и саммит "большой двадцатки" в ноябре в Бразилии уже должны показать соотношение и расклад сил по этим вопросам. Однако самым показательным в этом отношении должен быть финал президентских выборов в США.



Исмаил Даиров



01.08.2024