Китай опередил Илона Маска в технологиях искусственного интеллекта, - М.Сергеев

00:21 02.08.2024

01.08.2024



ИИ создал в КНР новые отрасли, а на Западе – биржевые галлюцинации

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Американская пресса бьет тревогу из-за явного преимущества Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и автономного управления автомобилями. Число автономных роботакси только в одном китайском городе исчисляется сотнями и достигнет полутора тысяч к концу года. А компания Tesla Илона Маска покажет прототип своего роботакси в лучшем случае только в октябре, напоминает Bloomberg. Вместо новых отраслей и технологий американцы пока получили главным образом биржевой пузырь, который эксперты называют ИИ-галлюцинацией.



Достижения Китая в выпуске автономных роботакси вызвали тревогу на Западе. Начало эксплуатации беспилотных такси может помочь Китаю стать мировым лидером в развитии новых технологий, прогнозирует Bloomberg. Китай может стать главным поставщиком автономных машин по всему миру, опередив тем самым разработки американских компаний, таких как Tesla или Waymo (дочка Alphabet по разработке технологии беспилотных автомобилей). Другими словами, вместе со вводом в эксплуатацию тысяч роботакси Китай уже сделал заявку на мировое лидерство в сфере беспилотного транспорта.



Быстрое развитие китайских беспилотных такси вписывается в программу председателя КНР Си Цзиньпина по качественной перестройке экономики, которая должна сделать высокотехнологичные отрасли центральным элементом экономического будущего Китая, отмечают американцы.



До китайского прорыва в автономном вождении многие американские разработчики свернули свои аналогичные проекты по причине технических сложностей и серии трагических дорожных происшествий. Весной 2024 года американские эксперты прогнозировали, что быстрых успехов в автономном вождении ждать не стоит (см. "НГ" от 09.04.24). Автопроизводители по всему миру обнаружили, что автопилот, который они считали делом двух-трех лет, может появиться в лучшем случае на горизонте одного или двух десятилетий, заявлял тогда Филип Купман, специалист по безопасности автономных транспортных средств из Университета Карнеги-Меллона.



Попытки разработок и испытаний автономного транспорта сталкиваются с постоянными неудачами. Так, компания-разработчик программного обеспечения для автономного вождения Ghost Autonomy закрыла все свои операции по всему миру, сославшись на неопределенный путь к прибыли, пишет Reuters. Прошлой осенью автономное подразделение General Motors – компания Cruise – попало под расследование регулирующих органов после того, как один из автономных автомобилей сбил и протащил пешехода. В результате американский автопроизводитель сократил рабочие места и отменил инвестиции в 1 млрд долл. В июле этого года компания General Motors на неопределенный срок приостановила работу над беспилотными автомобилями Origin, сообщил главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон.



Новые китайские роботакси отличаются осторожным стилем вождения, что удивляет и даже раздражает других водителей. Китайцы якобы жалуются на то, что роботакси Baidu под английским брендом Apollo Go иногда вызывают пробки. Жители Уханя окрестили новые роботакси "глупой редькой" (что на китайском созвучно английскому названию Apollo Go), потому что они движутся с меньшей скоростью и не всегда реагируют на ситуации на дороге так, как это сделал бы человек.



Компания Baidu поощряет людей пользоваться услугами роботакси, предлагая более низкие тарифы. Поездка на новом роботакси обходится лишь в треть оплаты проезда в такси премиум-класса, управляемом человеком.



Правительственные чиновники Уханя не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать риск для рабочих мест, который представляет роботакси, или планы по расширению услуг беспилотных автомобилей в городе, утверждает Bloomberg. Представители бизнеса Baidu Apollo Go отказались комментировать потенциальное влияние роботакси на рабочие места. Ухань стал крупнейшим испытательным полигоном Китая для такси Baidu отчасти потому, что власти там приняли более мягкий подход к регулированию по сравнению с другими регионами и городами.



Основатель Baidu Робин Ли заявил, что по состоянию на 19 апреля ее беспилотные сервисы обеспечили более 6 млн поездок по всей стране.



США не установили жестких правил или квалификаций для компаний, внедряющих технологии автоматизированного вождения, предпочитая вместо этого публиковать добровольные руководящие принципы. Подход Вашингтона контрастирует с подходом Китая в том, что Пекин сделал развитие беспилотных автомобилей стратегическим приоритетом.



"Ведущие китайские компании по производству беспилотных автомобилей, такие как Baidu и Pony, добиваются большого прогресса, но ни в коем случае не опережают своих американских коллег", – считает американский технологический инвестор Кевин Сюй. По его словам, Китай имеет "более дружелюбную или восприимчивую нормативно-правовую среду в отношении беспилотных автомобилей".



До сих пор сервис Baidu в Ухане остается в стадии тестирования. Он даже не доступен по всему городу – в мае компания заявила, что ее деятельность охватывает около 3000 кв. км территории Большого Уханя. "Недавний ажиотаж в социальных сетях дал робокарам больше возможностей для потенциальных потребителей, но еще слишком рано говорить о том, как будет развиваться отрасль", – сказал Цзин Янг, директор по корпоративным исследованиям в Китае в Fitch Ratings.



Пока в Китае расширяется практическое использование роботакси, в США главным эффектом прогресса технологий ИИ стала биржевая нестабильность.



Так, в конце июля семь ведущих технологических компаний США потеряли более 2 трлн долл. своей капитализации (см. "НГ" от 25.07.24). Акции компании Tesla падали на 12,3% из-за сокращения чистой прибыли на 45%. Цены бумаг компании Alphabet снизились на 5%. Акции компании Nvidia дешевели почти на 7%. "Но эти потери – просто смех по сравнению с масштабом пузыря. С начала 2023 года к 10 июля рост капитализации составил 10,5 трлн долл., или 162%. С 27 октября прошлого года капитализация технологических лидеров выросла на 7 трлн долл., или более 70%", – считает финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал spydell_finance). По его словам, участники рынка переживают период ИИ-галлюцинаций. Аналитик напоминает, что ни Google, ни Microsoft не представили никаких подробностей относительно монетизации десятков миллиардов долларов, вложенные в инфраструктуру ИИ и технологические разработки в этой сфере. Много общих фраз об "удивительных перспективах и верном стратегическом направлении" и обещаний "интегрировать генеративный ИИ в каждый дверной замок", но никакой рентабельности пока не просматривается, отмечает эксперт.