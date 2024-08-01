Евросоюз подбирает подход к странам Центральной Азии, - В.Панфилова

00:24 02.08.2024

01.08.2024



Евросоюз подбирает подход к странам Центральной Азии



Боррель ищет прореху в восточном ковре антироссийских санкций

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Жозеп Боррель обсудил в Астане с главой МИД Казахстана Маратом Нуртлеу перспективы Транскаспийского маршрута.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 1 августа прибыл в Казахстан с двухдневным визитом. На переговорах в Астане с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и президентом Касым-Жомартом Токаевым обсуждались вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сотрудничества в области критических минералов и соблюдения республикой западных санкций в отношении России. 3 августа Боррель посетит Киргизию. Визит европейского чиновника проходит на фоне подготовки к первому саммиту "ЕС–ЦА (Центральная Азия)", проведение которого намечено в Самарканде.

Выступая на брифинге для СМИ в Астане, Жозеп Боррель отметил, что это его второй визит в Казахстан на посту представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. "Поскольку мой мандат представителя ЕС заканчивается через три месяца, для меня было очень важно приехать сюда, в Астану, чтобы подтвердить сильную заинтересованность и приверженность Евросоюза к укреплению сотрудничества с Центральной Азией в целом и с Казахстаном в частности в качестве самой сильной страны в регионе", – отметил Жозеп Боррель. По его словам, за эти пять лет между Евросоюзом и Казахстаном было очень динамичное взаимодействие.



Представитель Евросоюза подчеркнул стратегическое положение Казахстана как моста между Европой и Азией. Он высоко оценил проводимые под руководством президента Токаева политические и экономические реформы, а также поддержку усилий Казахстана по сохранению независимости и суверенитета. ЕС также приветствует стремление Казахстана к модернизации, где экономические и политические реформы должны проводиться синхронно, и считает защиту прав и свобод человека ключевым фактором для создания открытого общества. В завершение представитель Евросоюза отметил, что Казахстан стал первым государством в регионе, подписавшим с ЕС меморандум о сотрудничестве в сфере поставок важнейших видов сырья.



"Важнейшие виды сырья – это то, на чем нам будет необходимо сфокусироваться больше в будущем. Сырье будет вести цивилизацию вперед. Диверсификация и устойчивость наших цепочек поставок должны быть взаимовыгодными, поэтому мы приветствуем вашу просьбу стать членом недавно запущенного форума партнерства по безопасности минеральных ресурсов. Это сфера взаимного интереса", – сказал Жозеп Боррель. По его словам, предстоящие инвестиции позволят улучшить наземное сообщение, поддерживать развитие Транскаспийского коридора и горизонтальное авиационное соглашение.



Как сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, несмотря на то что Боррель уходит (с поста. – "НГ"), стратегия ЕС в отношении Центральной Азии не изменится. Документ, принятый еще в 2007 году, недавно был обновлен. Главным лоббистом этой стратегии была и остается Германия. "ЕС в сотрудничестве с регионом в большей степени ориентировался на Казахстан, поставщика углеводородов на европейский рынок. Ситуация стала меняться после начала СВО в Украине. Брюссель "вспомнил" о богатом ресурсами регионе и даже пообещал странам региона не только политическую поддержку, но и инвестиции в различные сектора и технологическое партнерство. Но с одним условием: центральноазиатские страны не должны чрезмерно сближаться с Китаем и Россией и уж, конечно, не должны нарушать антисанкционный режим", – отметил Сатпаев.



Точкой перелома в отношениях ЦА и ЕС эксперты считают визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Казахстан и Киргизию в июне прошлого года, который отразил растущий интерес Брюсселя к региону, особенно в сфере добычи редкоземельных металлов.



"Штайнмайер не только заручился поддержкой в обеспечении Германии энергией и сырьем, но и провел мозговой штурм с местными политиками и экспертами", – рассказал Сатпаев, отметив, что в ходе дискуссии обсуждались в первую очередь перспективы развития Срединного коридора – Транскаспийского международного транспортного маршрута, в котором заинтересован не только ЕС, но и США. Если у США в отношении ТМТМ приоритеты могут измениться, например, сменится в стране власть и новый президент охладеет к повестке демократов, то конфронтация с Китаем будет нарастать, и Центральная Азия отойдет на задний план. ЕС, напротив, сохранит свою позицию в отношении Центральной Азии, прежде всего потому, что для Брюсселя проект Срединного коридора очень важный и останется актуальным, несмотря на внутриполитические изменения в США", – отметил Сатпаев.



Второе важное направление для ЕС в Центральной Азии – это разведка и добыча редкоземельных металлов. ЕС и частично США ищут альтернативу Китаю и России в плане поставок редкоземельных металлов на европейский рынок, потому что 70% их мирового рынка контролируется Китаем, который не только добывает сырье, но и перерабатывает его. Китай – монополист в этой сфере, считает Сатпаев. "С точки зрения геополитики Вашингтону и Брюсселю важно иметь альтернативные поставки, чтобы сократить зависимость от Китая и РФ. Такую альтернативу они видят в Центральной Азии, Африке и странах Латинской Америки. Но в целом ЕС рассматривает Центральную Азию как зону своих стратегических интересов, в том числе в сфере редкоземельных металлов", – подчеркнул эксперт.



Начиная с прошлого года немецкие и американские компании начали активно работать в Казахстане, Таджикистане и Киргизии, занимаясь разведкой и добычей редкоземельных металлов. Это свидетельствует о том, что Транскаспийский маршрут станет ключевым для доставки этого ценного сырья в Европу.



Что же касается санкций, то для США и ЕС важно, чтобы Центральная Азия сокращала взаимодействие с Россией и Китаем. Однако, понимая риски, они оставляют странам региона пространство для сотрудничества с Москвой.