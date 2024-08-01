Турки выступили против американского присутствия на Кипре

00:34 02.08.2024

01.08.2024



Правительство Турецкой Республики Северного Кипра в связи с прибытием на остров кораблей ВМФ США выступило против наращивания американского военного присутствия.



"Военное сотрудничество США и Южного Кипра, администрацией греческой части Кипра – это угроза нашему государству", – отметили в МИД признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра.



Кипр разделился на греческую и турецкую части в 1974 г. Тогда на остров вошли турецкие войска, чтобы помешать его присоединению к Греции. С тех пор на Кипре сосуществуют два государства - Турецкая Республика Северного Кипра и греческая Республика Кипр.



С британской базы в греческой части Кипра взлетают дроны, отслеживающие обстановку в российской части Черного моря и Крыму. Собранные данные передаются штабам НАТО и ВСУ для нанесения ракетных ударов по российской территории.



США не исключают открытия в греческой части острова своей базы. Греки надеются за счет американцев получить силовой перевес над турками.