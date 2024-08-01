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|Турки выступили против американского присутствия на Кипре
00:34 02.08.2024
01.08.2024
Правительство Турецкой Республики Северного Кипра в связи с прибытием на остров кораблей ВМФ США выступило против наращивания американского военного присутствия.
"Военное сотрудничество США и Южного Кипра, администрацией греческой части Кипра – это угроза нашему государству", – отметили в МИД признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра.
Кипр разделился на греческую и турецкую части в 1974 г. Тогда на остров вошли турецкие войска, чтобы помешать его присоединению к Греции. С тех пор на Кипре сосуществуют два государства - Турецкая Республика Северного Кипра и греческая Республика Кипр.
С британской базы в греческой части Кипра взлетают дроны, отслеживающие обстановку в российской части Черного моря и Крыму. Собранные данные передаются штабам НАТО и ВСУ для нанесения ракетных ударов по российской территории.
США не исключают открытия в греческой части острова своей базы. Греки надеются за счет американцев получить силовой перевес над турками.