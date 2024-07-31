 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2024
05:36  В Астане стартовали командные чемпионаты мира по шахматным рапиду и блицу
05:26  Гендиректора российского "Военторга" арестовали по делу о мыльно-рыльной афере
00:35  О парадигме опережающего развития России, - Сергей Глазьев
00:34  Турки выступили против американского присутствия на Кипре
00:29  Тимофей Бордачев: Почему не будет мировой войны за Ближний Восток
00:26  Путин встретил Героев! Россия обменяла Западу своих шпионов на всякую оппозиционную шушеру (видео)
00:24  Евросоюз подбирает подход к странам Центральной Азии, - В.Панфилова

00:21  Китай опередил Илона Маска в технологиях искусственного интеллекта, - М.Сергеев
00:03  Что будет после финансового обвала мировых рынков? - : Исмаил Даиров
Четверг, 01.08.2024
17:52  Олимпиада по-французски. Трансгендер Иман Халиф из Алжира за 46 секунд сломал нос итальянке Анджеле Карини (видео)
15:55  В Оше задержан декан Кыргызско-Узбекского международного университета
15:53  Бывший сват Назарбаева передал государству нефтяную компанию
15:46  США против доллара: почему в Америке хотят девальвировать свою валюту
15:41  В Душанбе арестовали бывшего и.о. президента Таджикистана Акбаршо Искандарова
15:39  США собирают союзников против Пекина в Азии
15:29  Вундерваффе не поможет Украине, - В.Малышев
13:55  Мировой лидер по извращениям и расизму учит Таджикистан правам человека
13:45  В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"
13:02  Бандеровцев выбили из Красногоровки
12:52  О спорт, ты - грех! - Андрей Фефелов
12:51  Армия Израиля взяла на себя ответственность за убийство главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа
12:31  Китайские палеонтологи откопали новый вид тираннозавридов - Asiatyrannus xui
12:25  Армия России начала применять на Украине новейший северокорейский ПТРК Bulsae-4
11:36  Евгений Балакин: Время для Ближнего Востока почти вышло
11:14  В дом экс-депутата РосДумы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон - жив, гаденыш
11:04  А не откочевать ли кыргызам в Украину? Может заживем... - Канат Кожоев
10:51  Мнение вырожденцев не интересно, - Андрей Школьников
10:37  Александр Дугин: Запад и его прокси чувствуют полную безнаказанность
10:34  Михаил Кильдяшов: За грядущим хамом обязательно придет грядущий Ной
10:31  Халед Машаль вновь возглавил ХАМАС
10:24  Тегеран-24. Ликвидация главы политбюро "Хамаса" в столице Ирана взрывает Ближний Восток, - Къ
09:39  Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США, - Малек Дудаков
09:30  NYT: Аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
09:25  Франция конвертировала свою культуру в похабство, - Сергей Худиев
09:22  Новый страшноватый мир, - Борис Акимов
09:17  Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок
08:35  В Ашхабад прилетел Байрактар. Попыток оседлать газовую тему становится все больше, - Сердар Айтаков
08:30  Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США? - Е.Кондакова
08:26  Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства, - Р.Ищенко
08:03  Токаев назначил заведующих двумя "цифровыми" отделами Администрации президента - Сейткулова и Сандалова
01:34  В США придумали, как победить всех
00:58  Тегеран хочет предотвратить второй срок Трампа, - И.Субботин
00:35  Расово-религиозные погромы в Саутпорте. Британский Кабмин растерялся
Среда, 31.07.2024
21:11  Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной
21:08  Удар по Ирану, который не останется без ответа: Израиль просит большой войны, - В.Хомяков
21:06  Профессор Катасонов: Дефицит рабочей силы в России - миф. Кто и для чего его раздувает
21:02  Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео матерного совещания
21:00  Война на БлВостоке стала неотвратимой, - С.Багдасаров
20:42  Журналисты телеканала Al-Jazeera аль-Гуль и аль-Рифи погибли в результате израильского удара в Газе
20:36  Украина получила первую партию американских истребителей F-16
20:26  Над Донецком сбит российский Ми-8: есть погибшие и раненые
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гендиректора российского "Военторга" арестовали по делу о мыльно-рыльной афере
05:26 02.08.2024

Мыльно-рыльная афера
Гендиректора "Военторга" арестовали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве отправлены под стражу гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов и предприниматель Тимур Исаков. По версии следствия, более 400 млн руб. были похищены фигурантами и их сообщниками при поставках для Минобороны армейских несессеров. По данным следственного департамента МВД, стоимость наборов личной гигиены, которые закупались у производителя через компании-посредники, была резко завышена. Фигуранты вину не признали. Защита настаивает на том, что факт хищения в деле отсутствует, а закупка продукции напрямую у производителя была невозможна.

Владимир Павлов не увидел в деле даже намека на совершение им какой-либо противоправной деятельности

На избрание меры пресечения в Мещанский суд Москвы гендиректора АО "Военторг" Владимира Павлова и учредителя зарегистрированной в Ставропольском крае компании-производителя безалкогольных напитков ООО "Торговый дом "Аскания"" Тимура Исакова доставили уже в статусе обвиняемых. Оба были задержаны в Москве 30 июля, а на следующий день следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшей от их действий в материалах дела названа Российская Федерация.

Первым в зал суда завели 57-летнего Владимира Павлова, который, как выяснилось, также является гендиректором АО "Гостиничный комплекс "Славянка"". Он пытался спрятать лицо от видео- и фотосъемки, закрывая его папкой с документами.

Следователь ходатайствовал о проведении разбирательства при закрытых дверях, мотивировав свою просьбу необходимостью обеспечить безопасность участников процесса. "Согласно оперативным данным, неустановленные соучастники предпринимают попытки оказать давление на свидетелей" - такой аргумент привел он. "Я протестую. Я точно не могу оказать никакого давления и только сегодня познакомился с протоколами, где описаны какие-то свидетели!" - возразил господин Павлов. В итоге судья сочла доводы следствия голословными и разрешила прессе остаться.

Ходатайства о заключении Владимира Павлова, а вслед за ним и 43-летнего Тимура Исакова представитель следственного департамента МВД мотивировал тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, а также помешать расследованию, оказав давление на свидетелей.

Просьбу об арестах поддержал прокурор. Он отметил, что в деле имеются неустановленные соучастники, а ряд свидетелей "находятся в непосредственном подчинении" у господина Павлова.

Представленные же следствием материалы, по мнению представителя прокуратуры, свидетельствуют о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию.

Из оглашенных на процессе документов следовало, что прослушивать телефонные разговоры фигурантов сотрудники управления "К" СЭБ ФСБ начали еще в декабре 2023 года. Этому предшествовала выездная проверка АО "Военторг", которую провело казначейство в июле прошлого года.

По данным следствия, руководитель АО "Военторг" Владимир Павлов вступил в преступный сговор с бизнесменом Тимуром Исаковым в 2019 году. Целью махинации было хищение средств Минобороны, выделенных на закупку армейских несессеров. Согласно заключенным с "Военторгом" контрактам на закупку наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и т. п., военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.

Что такое "Военторг"

Суть аферы, по версии следствия, выглядела следующим образом. В период с декабря 2019-го по декабрь 2022 года подконтрольная Тимуру Исакову московская фирма "ТПК Стандарт", занимающаяся поставкой тканей и различной фурнитуры, закупила у сторонних организаций армейские несессеры на 225 млн руб. При этом, считает следствие, из сфабрикованных злоумышленниками документов следовало, что товар производился самим "Стандартом". Затем несессеры поставлялись московскому ООО "Сандора", которое, как считают полицейские, также подконтрольно Тимуру Исакову. Отметим, что в 2018–2019 годах учредителем этого ООО был "Военторг", которому "Сандора" и поставляла армейские наборы, накрутив к закупочной цене за три года 400 млн руб. Эта сумма на данном этапе, по данным "Ъ", фигурирует в качестве ущерба по делу.

Отметим, что задерживать руководителей "Стандарта" и "Сандоры" правоохранители не стали, посчитав, что они непричастны к махинациям, организатором которых является бенефициар обеих фирм Исаков.

В рамках расследования сотрудники управления "К" ФСБ и ГУЭБиПК МВД, по словам официального представителя полицейского ведомства Ирины Волк, провели обыски по 64 адресам в Москве (в том числе в квартирах и домах у руководства и сотрудников Минобороны), Ставропольском и Краснодарском краях, Северной Осетии, а также Пскове. В самом АО "Военторг" и фигурирующих в деле компаниях изъяли документы и электронные носители информации. Обыски прошли и в столичных квартирах господ Павлова и Исакова. В частности, у первого, по данным "Ъ", обнаружили коллекцию оружия, в том числе старинного, а также времен Великой Отечественной войны. Самым же дорогим приобретением господина Исакова за последнее время оказался джип Bentley Bentayga, на котором он и передвигался по Москве. Его и другие активы вскоре арестуют для погашения ущерба.

Сами фигуранты в суде отвергли как намерение с их стороны скрыться, так и доводы о доказанности вины. "В материалах, с которыми я ознакомился за десять минут до начала заседания, я не увидел ни одного факта, никакого намека на свою вину, то есть на совершение мною какой-либо противоправной деятельности",- сказал Владимир Павлов. Он заверил, что никуда бежать не планировал. "У меня четверо детей и пятеро внуков, и у меня нет никаких намерений скрываться и подвергать их какой-либо психологической или иной опасности",- сказал обвиняемый.

Солидарную позицию высказали адвокаты Наталья Макарова и Игорь Чернецкий, которые сказали, что при задержании следователи изъяли не только российский, но также заграничный паспорт господина Павлова.

При этом защитники обоих задержанных сделали упор на том, что инкриминируемое им преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, а арест по данной категории дел запрещен. Они представили суду данные о наличии у господина Павлова госнаград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Почета, почетной грамоты и благодарности президента РФ, а также сведения о том, что обвиняемый является участником боевых действий. Тимур Исаков оказался отцом пятерых детей и обладателем ведомственных наград: медали "Генерал армии Хрулев", памятной медали в честь 100-летия военной торговли, а также наград за вклад в организацию матобеспечения Минобороны и укрепление боевого содружества.

Предполагаемых подельников экс-замминистра обороны не отпустили из СИЗО
В качестве альтернативы заключения обвиняемых под стражу защитники предложили домашний арест, настаивая, что вина их клиентов не доказана, а в деле речь идет "о гражданско-правовых отношениях". Так, адвокат господина Павлова Наталья Макарова заявила, что ее подзащитный "не подписывал госконтракты и "на них стоит иная подпись", не уточнив, правда, чья. А защищающая господина Исакова Наталья Митусова сказала, что в деле отсутствует какая-либо экспертиза, которая бы констатировала необоснованное завышение цен. По словам адвоката, следствие считает господина Исакова соучастником организации схемы поставки продукции по завышенной стоимости через ООО "Сандора" и ТПК "Стандарт", однако этих посредников к реализации госконтрактов привлекли неспроста. "С учетом сжатых сроков, предусмотренных госконтрактами, и длительного цикла производства закупка продукции напрямую у производителя была невозможна",- сказала госпожа Митусова. Она утверждала, что для обеспечения "бесперебойной поставки" поставщики и покупали несессеры у производителя "за счет собственных и заемных средств", неся издержки. Адвокат подчеркнула, что организации являются коммерческими, целью их деятельности является извлечение прибыли, и цена за поставку ими продукции госрегулированию не подлежит.

"Ни по качеству, ни по срокам поставки продукции претензий к ним не было предъявлено, как нет данных и о нецелевом расходовании бюджетных средств",- настаивала защитник.

Однако, взвесив доводы сторон, судья Елена Керакешишева вначале отправила в СИЗО до 30 сентября Владимира Павлова, а затем и Тимура Исакова. Адвокаты планируют обжаловать решения в апелляционной инстанции.

Мария Локотецкая, Олег Рубникович
Газета "Коммерсантъ" №137 от 02.08.2024

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722565560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации Президента Ирана
- Виды на осень
- Осужден руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник
- Рабочий график главы государства
- Глава Правительства поручил акиматам увеличить в населенных пунктах количество пешеходных переходов со светофорным регулированием
- Олжас Бектенов поручил усилить профилактическую работу по предотвращению лесных пожаров и обозначил ключевые задачи для обеспечения безопасности
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
- По факту нападения на государственного инспектора Департамента по управлению земельными ресурсами г. Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  