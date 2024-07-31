Гендиректора российского "Военторга" арестовали по делу о мыльно-рыльной афере

05:26 02.08.2024

Мыльно-рыльная афера

Гендиректора "Военторга" арестовали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве отправлены под стражу гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов и предприниматель Тимур Исаков. По версии следствия, более 400 млн руб. были похищены фигурантами и их сообщниками при поставках для Минобороны армейских несессеров. По данным следственного департамента МВД, стоимость наборов личной гигиены, которые закупались у производителя через компании-посредники, была резко завышена. Фигуранты вину не признали. Защита настаивает на том, что факт хищения в деле отсутствует, а закупка продукции напрямую у производителя была невозможна.



Владимир Павлов не увидел в деле даже намека на совершение им какой-либо противоправной деятельности



На избрание меры пресечения в Мещанский суд Москвы гендиректора АО "Военторг" Владимира Павлова и учредителя зарегистрированной в Ставропольском крае компании-производителя безалкогольных напитков ООО "Торговый дом "Аскания"" Тимура Исакова доставили уже в статусе обвиняемых. Оба были задержаны в Москве 30 июля, а на следующий день следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшей от их действий в материалах дела названа Российская Федерация.



Первым в зал суда завели 57-летнего Владимира Павлова, который, как выяснилось, также является гендиректором АО "Гостиничный комплекс "Славянка"". Он пытался спрятать лицо от видео- и фотосъемки, закрывая его папкой с документами.



Следователь ходатайствовал о проведении разбирательства при закрытых дверях, мотивировав свою просьбу необходимостью обеспечить безопасность участников процесса. "Согласно оперативным данным, неустановленные соучастники предпринимают попытки оказать давление на свидетелей" - такой аргумент привел он. "Я протестую. Я точно не могу оказать никакого давления и только сегодня познакомился с протоколами, где описаны какие-то свидетели!" - возразил господин Павлов. В итоге судья сочла доводы следствия голословными и разрешила прессе остаться.



Ходатайства о заключении Владимира Павлова, а вслед за ним и 43-летнего Тимура Исакова представитель следственного департамента МВД мотивировал тем, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, а также помешать расследованию, оказав давление на свидетелей.



Просьбу об арестах поддержал прокурор. Он отметил, что в деле имеются неустановленные соучастники, а ряд свидетелей "находятся в непосредственном подчинении" у господина Павлова.



Представленные же следствием материалы, по мнению представителя прокуратуры, свидетельствуют о причастности фигурантов к инкриминируемому деянию.



Из оглашенных на процессе документов следовало, что прослушивать телефонные разговоры фигурантов сотрудники управления "К" СЭБ ФСБ начали еще в декабре 2023 года. Этому предшествовала выездная проверка АО "Военторг", которую провело казначейство в июле прошлого года.



По данным следствия, руководитель АО "Военторг" Владимир Павлов вступил в преступный сговор с бизнесменом Тимуром Исаковым в 2019 году. Целью махинации было хищение средств Минобороны, выделенных на закупку армейских несессеров. Согласно заключенным с "Военторгом" контрактам на закупку наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и т. п., военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.



Что такое "Военторг"



Суть аферы, по версии следствия, выглядела следующим образом. В период с декабря 2019-го по декабрь 2022 года подконтрольная Тимуру Исакову московская фирма "ТПК Стандарт", занимающаяся поставкой тканей и различной фурнитуры, закупила у сторонних организаций армейские несессеры на 225 млн руб. При этом, считает следствие, из сфабрикованных злоумышленниками документов следовало, что товар производился самим "Стандартом". Затем несессеры поставлялись московскому ООО "Сандора", которое, как считают полицейские, также подконтрольно Тимуру Исакову. Отметим, что в 2018–2019 годах учредителем этого ООО был "Военторг", которому "Сандора" и поставляла армейские наборы, накрутив к закупочной цене за три года 400 млн руб. Эта сумма на данном этапе, по данным "Ъ", фигурирует в качестве ущерба по делу.



Отметим, что задерживать руководителей "Стандарта" и "Сандоры" правоохранители не стали, посчитав, что они непричастны к махинациям, организатором которых является бенефициар обеих фирм Исаков.



В рамках расследования сотрудники управления "К" ФСБ и ГУЭБиПК МВД, по словам официального представителя полицейского ведомства Ирины Волк, провели обыски по 64 адресам в Москве (в том числе в квартирах и домах у руководства и сотрудников Минобороны), Ставропольском и Краснодарском краях, Северной Осетии, а также Пскове. В самом АО "Военторг" и фигурирующих в деле компаниях изъяли документы и электронные носители информации. Обыски прошли и в столичных квартирах господ Павлова и Исакова. В частности, у первого, по данным "Ъ", обнаружили коллекцию оружия, в том числе старинного, а также времен Великой Отечественной войны. Самым же дорогим приобретением господина Исакова за последнее время оказался джип Bentley Bentayga, на котором он и передвигался по Москве. Его и другие активы вскоре арестуют для погашения ущерба.



Сами фигуранты в суде отвергли как намерение с их стороны скрыться, так и доводы о доказанности вины. "В материалах, с которыми я ознакомился за десять минут до начала заседания, я не увидел ни одного факта, никакого намека на свою вину, то есть на совершение мною какой-либо противоправной деятельности",- сказал Владимир Павлов. Он заверил, что никуда бежать не планировал. "У меня четверо детей и пятеро внуков, и у меня нет никаких намерений скрываться и подвергать их какой-либо психологической или иной опасности",- сказал обвиняемый.



Солидарную позицию высказали адвокаты Наталья Макарова и Игорь Чернецкий, которые сказали, что при задержании следователи изъяли не только российский, но также заграничный паспорт господина Павлова.



При этом защитники обоих задержанных сделали упор на том, что инкриминируемое им преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, а арест по данной категории дел запрещен. Они представили суду данные о наличии у господина Павлова госнаград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Почета, почетной грамоты и благодарности президента РФ, а также сведения о том, что обвиняемый является участником боевых действий. Тимур Исаков оказался отцом пятерых детей и обладателем ведомственных наград: медали "Генерал армии Хрулев", памятной медали в честь 100-летия военной торговли, а также наград за вклад в организацию матобеспечения Минобороны и укрепление боевого содружества.



Предполагаемых подельников экс-замминистра обороны не отпустили из СИЗО

В качестве альтернативы заключения обвиняемых под стражу защитники предложили домашний арест, настаивая, что вина их клиентов не доказана, а в деле речь идет "о гражданско-правовых отношениях". Так, адвокат господина Павлова Наталья Макарова заявила, что ее подзащитный "не подписывал госконтракты и "на них стоит иная подпись", не уточнив, правда, чья. А защищающая господина Исакова Наталья Митусова сказала, что в деле отсутствует какая-либо экспертиза, которая бы констатировала необоснованное завышение цен. По словам адвоката, следствие считает господина Исакова соучастником организации схемы поставки продукции по завышенной стоимости через ООО "Сандора" и ТПК "Стандарт", однако этих посредников к реализации госконтрактов привлекли неспроста. "С учетом сжатых сроков, предусмотренных госконтрактами, и длительного цикла производства закупка продукции напрямую у производителя была невозможна",- сказала госпожа Митусова. Она утверждала, что для обеспечения "бесперебойной поставки" поставщики и покупали несессеры у производителя "за счет собственных и заемных средств", неся издержки. Адвокат подчеркнула, что организации являются коммерческими, целью их деятельности является извлечение прибыли, и цена за поставку ими продукции госрегулированию не подлежит.



"Ни по качеству, ни по срокам поставки продукции претензий к ним не было предъявлено, как нет данных и о нецелевом расходовании бюджетных средств",- настаивала защитник.



Однако, взвесив доводы сторон, судья Елена Керакешишева вначале отправила в СИЗО до 30 сентября Владимира Павлова, а затем и Тимура Исакова. Адвокаты планируют обжаловать решения в апелляционной инстанции.



Мария Локотецкая, Олег Рубникович

Газета "Коммерсантъ" №137 от 02.08.2024