В Астане стартовали командные чемпионаты мира по шахматным рапиду и блицу

05:36 02.08.2024

В Астане стартовали командные чемпионаты мира по шахматным рапиду и блицу



Фавориты прибыли на турнир в поистине звездных составах

Марина Макарычева Сергей Макарычев

Об авторе: Марина и Сергей Макарычевы – шахматные обозреватели.



В Астане 1 августа открылись командные чемпионаты мира по рапиду и блицу, или, как часто говорят по-русски, по быстрым и молниеносным шахматам. Кстати, словосочетание "командный чемпионат мира" может ввести в заблуждение, так как этими словами ранее всегда обозначались соревнования, в которых участвуют сборные стран, федерации которых входят в ФИДЕ. Но на этот раз, точнее, второй год подряд, на турнире выступают не сборные, а коллективы, составы которых собраны с миру по нитке, хотя на выходе перед нами предстали несколько сверхмощных команд, не уступающих по силе ведущим национальным сборным.



Понятна и логика, которой руководствовалась в прошлом году Международная шахматная федерация, учредив этот принципиально новый по формуле и формату турнир. Дело в том, что известные события 2022 года привели к запрету для национальных сборных РФ и Беларуси (а также клубов, представляющих эти страны) выступать в командном статусе на международных соревнованиях. Но отдельные шахматисты (что было особо подчеркнуто в принятом еще в феврале того же года решении ФИДЕ) никакой дискриминации на основании своего гражданства подвергаться не должны, если, конечно, не считать таковой требование выступать не под своим обычным, а под флагом ФИДЕ. При этом, словно следуя девизу gens una sumus (мы одна семья), Международная шахматная федерация решила учредить новое престижное соревнование, на которое дисквалификации, основанные на гражданстве шахматиста, не могут распространяться.



Первый такой турнир прошел около года назад в Дюссельдорфе и закончился победой хозяев – звездной команды WR Chess Team, выступавшей в качесте бесспорного фаворита. Тогда чемпионат проводился лишь по быстрым шахматам, но все равно привлек огромный интерес мировой шахматной общественности. На этот раз было решено дополнить рапид блицем, благо такое сочетание многократно проверялось на предновогодних личных чемпионатах мира, в которых, как и сейчас в Астане, борьба шла сначала в быстрые, а затем в молниеносные шахматы.



Одной из новаторских идей новых чемпионатов явилось обязательное участие в составе каждой команды (причем в каждом матче) хотя бы одного "любителя" – шахматиста, никогда не преодолевавшего в официальных списках ФИДЕ (за всю историю их публикации!) очень скромный рубеж 2000. Сделано это для того, чтобы простимулировать потенциальных спонсоров, которые могут отныне не просто жертвовать в пользу любимой игры личные средства, но и включиться в составе своего детища в борьбу за титул официального (пусть даже в командном зачете) чемпиона мира по шахматам. Именно этого удалось добиться в прошлом году Вадиму Розенштейну – немецкому бизнесмену российского происхождения, спонсирующему не только свою команду, но и проходящие в Дюссельдорфе турниры.



Кстати, спустя год и без того звездный состав WR Chess Team стал выглядеть абсолютно непобедимым – ведь команду возглавил не кто-нибудь, а Магнус Карлсен, дополнивший список таких гроссмейстеров, как Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Нодирбек Абдусатторов, Рамешбабу Прагнанандха и Винсент Кеймер. Мощно смотрится и женская доска коллектива, за которую сможет попеременно садиться одна из экс-чемпионок мира – сильнейшая (согласно рейтингу) шахматистка планеты Хоу Ифань или Александра Костенюк. Чтобы более полно донести сказанное, сообщим, что в каждом матче команды выставляют по шесть игроков из девяти членов своего полного заявочного списка, среди которых как минимум один обязан быть любителем (с рейтингом ниже 2200) и одна – женщиной.



Так что же побудило Вадима Розенштейна "раскошелиться" на Карлсена?! Как нам кажется, секрет этого решения кроется в том, что в чемпионате-2024 примет участие Decade China Team. Под таким названием в столицу Казахстана приедет сборная Китая, в составе которой заявлены и чемпион, и чемпионка мира – Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь, а также все лучшие гроссмейстеры-мужчины и две "темные лошадки" на любительских досках. Рискнем предположить, что китайцы позаботились о том, чтобы эти "очень слабые", согласно рейтингу, игроки оказались бы на поверку неплохими шахматистами...



В предстартовом заявочном списке китайская сборная (именно благодаря не одному, а сразу двум своим "любителям") занимает по рейтингу лишь 5-е место, уступая среди прочих еще двум командам, способным преподнести сюрприз. Наиболее любопытно выглядит Al-Ain ACMG UAE, представляющая Объединенные Арабские Эмираты. В составе этого коллектива сразу пять россиян, причем как минимум четверо из них – Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин и Катерина Лагно – являются признанными мастерами быстрой и сверхбыстрой игры. Помимо них в команде есть еще один суперблицор – иранец Пархам Максудлу, а также юный Володар Мурзин и китаянка Чжу Цзиньер.



Несколько уступают трем главным фаворитам команды Chessy и Kazchess. Во главе хозяев значатся целых три легионера – Петр Свидлер, Шахрияр Мамедьяров и Александр Грищук, вслед за которыми располагаются шестеро казахских шахматистов, в том числе знаменитая Бибисара Ассаубаева. Предстартовое ранжирование команд произведено организаторами согласно классическому рейтингу, тогда как сражаться между собой им предстоит сначала в быстрые шахматы, а затем в блиц. А в этих разновидностях игры табель о рангах выглядит существенно иначе, чем в "медленных" шахматах.



Коротко о регламенте чемпионатов. Быстрый турнир представляет собой "швейцарку", в которой будет сыграно 12 туров – по четыре в каждый из трех игровых дней. Чемпионат по блицу состоит из двух частей. В первый день (четвертый по общему счету) пройдет короткая, состоящая из семи туров "швейцарка", по итогам которой 16 (!) победителей начнут выяснять отношения между собой, играя навылет: 1-й с 16-м, 2-й с 16-м и т.д. Затем настанет пора четвертьфиналов, полуфиналов и, наконец, финального сражения командного чемпионата мира по блицу. Не решаясь назвать имена будущих чемпионов, предположим, что борьба в Астане будет проходить невероятно интересно.