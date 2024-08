США не готовы к большой войне с равным противником, - В.Прохватилов

Монополизация военно-промышленного комплекса ведет к утере его возможностей



Американские вооруженные силы в настоящее время не способны участвовать в крупномасштабной войне из-за нехватки военного потенциала. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на отчет комиссии Конгресса США, представленный комитету сената по вооруженным силам.



"Шансы Америки на участие в крупной войне самые высокие за последние 80 лет, а ее армия к этому не готова. К такому выводу пришла двухпартийная группа, которой Конгресс поручил пересмотреть оборонную стратегию США. Ее почти 100-страничный отчет раскрывает кризис доверия к американской национальной безопасности.



Комиссия критикует Пентагон, который она считает слишком медлительным, Конгресс, который она считает слишком предвзятым, и многочисленные администрации, которые, по ее словам, проявили слишком большую беспечность в борьбе с угрозами со стороны Китая, России и стран Ближнего Востока", – пишет Defense News.



"В последний раз страна была готова к такой борьбе во время холодной войны, которая закончилась 35 лет назад, – говорится в докладе. – Сегодня она не готова".



Каждые четыре года Конгресс США собирает группу внешних экспертов для обзора национальной оборонной стратегии страны, чтобы независимые аналитики оценили национальную безопасность США. Восемь выбранных конгрессом экспертов общались с американскими законодателями, союзниками США, представителями Госдепа и лидерами Пентагона, включая министра и замминистра обороны.



В отчете указывается, что американским военным "не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях".



По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах и США будет трудно противостоять в такой войне.



Более года бывшие законодатели, военные лидеры и эксперты по политике комиссии изучали, насколько хорошо американские военные выполняют Национальную оборонную стратегию от 2022 года. Группа обнаружила большие разрывы между амбициями министерства обороны по сдерживанию или преобладанию в крупном конфликте и реальностью. Одной из причин, по которой они пришли к такому выводу, является текущее состояние оборонной промышленности США по сравнению с китайской.



"В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные боеприпасы (например, противокорабельные ракеты) закончатся всего через несколько дней. После того, как они будут израсходованы, замена этих боеприпасов займет годы", – говорится в отчете.



Кроме того, растущее сотрудничество между державами делает почти неизбежным, что Китай и Россия будут координировать свои действия против Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта с одной или другой страной, отмечается в документе.



"Соединенные Штаты должны исходить из того, что если они вступят в прямой конфликт с участием России, Китая, Ирана или Северной Кореи, то каждая из стран получит экономическую и военную помощь от других. Мы также считаем, что это партнерство увеличивает вероятность того, что конфликт с одной из них распространится на несколько фронтов, вызывая одновременные потребности в ресурсах США и союзников", – говорится в отчете.



"Наши вооруженные силы рискуют оказаться недостаточно оснащенными и не иметь достаточного вооружения. Мы с трудом строим и обслуживаем корабли, наш флот истребителей опасно мал, а наша военная инфраструктура устарела.



Наши военные лидеры вынуждены делать невозможный выбор. Военно-морской флот изо всех сил пытается адекватно финансировать новые корабли, плановое техническое обслуживание и закупку боеприпасов; он не в состоянии эффективно решать все три задачи.



Недавно мы подписали соглашение о продаже подводных лодок Австралии, но мы не смогли в достаточной степени профинансировать нашу собственную производственную базу подводных лодок, оставив стареющий флот неподготовленным к реагированию на угрозы. Две из трех важнейших программ ядерной модернизации недофинансированы и подвержены риску задержек.



Военные сталкиваются с задолженностью по меньшей мере в 180 миллиардов долларов на базовое техническое обслуживание, от казарм до учебных полигонов", – заявил в интервью The New York Times старший член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер.



Сосредоточившись лишь на количественных параметрах военной мощи, комиссия конгресса обошла своим вниманием ключевые причины кризиса американской военной машины.



Серьезные американские аналитики сходятся на том, что основным пороком оборонной промышленности Америки стала чрезмерная концентрация ВПК. По этой причине Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в докладе от 2 февраля 2022 года впервые поставила неудовлетворительную оценку американской оборонной промышленности.



В опубликованном ежегодном докладе NDIA оценила состояние американской оборонной промышленности на 69 баллов из 100 возможных. Это, по мнению аналитиков NDIA, является неудовлетворительной оценкой и "причиной для реального беспокойства".



NDIA оценивает военно-промышленную базу США по восьми "жизненно важным показателям" (vital signs), по каждому из которых ставится оценка от 0 до 100. Ниже 70 считается твердым "неудом". И впервые за три года (ранее такие исследования вообще не проводились) общая оценка американской оборонной промышленности упала до 69, что NDIA назвала "неудовлетворительной и провальной оценкой, а также причиной для серьезного беспокойства".



Деятельность оборонной отрасли оценивается по восьми показателям: спрос, производственные затраты, инновации, цепочка поставок, конкуренция, промышленная безопасность, политические и нормативные требования, а также производственная мощность и готовность к быстрому наращиванию производства (surge readiness) в случае войны высокой интенсивности.



По пяти показателям результат "весьма неудовлетворительный". "Значительно ухудшились" цепочки поставок, производственная мощность компаний и их способность к быстрому наращиванию производства в час икс. В сфере промышленной безопасности, инноваций и производственных затрат ситуация "несколько улучшилась", но до 70 не дотянула и оценена как "провальная". "Эта оценка служит тревожным сигналом для всех, кому небезразлично состояние нашей национальной безопасности", – отметил в предисловии к докладу президент и генеральный директор NDIA четырехзвездный отставной генерал Герберт (Ястреб) Карлайл.



Генеральный директор принимавшей участие в составлении доклада компании Govini Тара Догерти заявила на пресс-конференции об угрожающих национальной безопасности проблемах с инновациями. "Министерство обороны должно привлечь компании, которые работают над передовыми технологиями в коммерческом секторе экономики Соединенных Штатов, – сказала Тара Догерти. – Если мы не сможем достичь этого, то военно-технический вызов и конкуренция со стороны Китая, несомненно, будут нарастать".



Совсем плохи дела с производственными мощностями и мобилизационными возможностями американской оборонной промышленности. В 2019 году NDIA оценила их уровень в 80 баллов, в 2020-м – в 52 балла, а по итогам прошлого года – в жалкие 20 баллов.



В докладе Управления по промышленной политике Пентагона (Office of Industrial Policy, INDPOL) "Возможности промышленности" (Industrial Capabilities) главной проблемой была названа монополизация военно-промышленного комплекса. Хотя контракты Пентагона реализуют около 30 тысяч компаний, две трети военных заказов размещается всего в шести корпорациях: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems. Все остальные являются субподрядчиками. Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке крайне плохо влияет на качество производимой продукции, ведет к увеличению сроков ее поставок и росту стоимости.



Быстрая концентрация военной промышленности, а, по сути, рейдерские захваты гигантами ВПК мелких и средних предприятий, привела к исчезновению значительного количества мощностей в оборонном секторе.



Нет конкуренции – нет и качества. Растут лишь сроки поставок и стоимость военных изделий. О коррупции и рейдерстве в американском ВПК авторы этого доклада говорят весьма осторожно. Пишут, например, что участились процессы слияний и поглощений предприятий ВПК, что привело к "максимальной консолидации активов в крайне ограниченном числе оборонных компаний". 80% бронетехники для сухопутных войск и Корпуса морской пехоты выпускается на одном заводе. Стволы крупнокалиберных пушек "отливает" лишь арсенал Пентагона, долгие годы наслаждавшийся счастьем монопольного производителя орудийных стволов, что привело к "полной утрате возможностей их производства на уровне лучших мировых образцов".



От того, что "за последние десятилетия чрезмерно консолидировался сектор производства ракетной техники", хорошо лишь владельцам корпораций "большой шестерки". Круг компаний, которые могут производить современную ракетную технику, сужается с каждым годом. Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Атомные авианосцы может строить лишь одна верфь – Northrop Grumman Newport News Shipbuilding. Атомные подводные лодки, эсминцы класса Arleigh Burke, десантные транспорты класса San Antonio и десантные вертолетоносцы типа America также может строить только одна верфь – Ingalls Shipbuilding.



Критическая зависимость от "единственного поставщика" привела к нехватке производственных мощностей и квалифицированных рабочих. Причем в ближайшие годы ожидается критическая нехватка специалистов в таких областях, как сборка металлоконструкций, сварка и литье, что поставит под угрозу "долгосрочные потребности ВМС". Забронзовевшие пентагоновские стратеги отказались от замены устаревшей боевой техники и, почивая на лаврах победителей в холодной войне, взяли курс на неспешную модернизацию того, что есть. Это привело, как говорится в докладе INDPOL, "к появлению поколения ученых и инженеров, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и производстве новых, технологически совершенных боевых систем и средств".



Повышенная концентрация оборонных компаний в ограниченном числе географических кластеров усугубила "тревожный разрыв между Вооруженными силами США и более широким гражданским населением", – пишет глава американской оборонной консалтинговой компании Avascent Даг Беренсон



Более трех четвертей стоимости основных контрактов Пентагона приходится на фирмы всего в 15 штатах; здесь же находится более 60 процентов действующих вооруженных сил, дислоцированных в США. Это такие штаты, как Калифорния, Флорида, Техас, Вирджиния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Аляска и другие.



Даг Беренсон отмечает, что ни Пентагон, ни конгресс "не горят желанием" изменить ситуацию, а "растущая концентрация военно-промышленной базы США представляется симптомом более широкой тенденции – изоляции министерства обороны от более широких слоев американского общества".



Сосредоточение военных заказов в руках ограниченного числа монополистов привело к тому, что за последние десятилетия съежился не только географический, но и человеческий ареал американского ВПК. С 1979 года военно-промышленный сектор США потерял 7,1 миллиона человек, или 36 процентов рабочей силы отрасли.



Редактор военного портала Defense Information Робин Лэйрд призывает "преодолеть географическую тиранию вооруженных сил" и предоставить министерству обороны возможности опираться не на суперавианосцы и суперистребители, а на беспилотные аппараты, которые недороги в производстве и легко заменимы в войне высокой интенсивности с равными противниками.



Неспособность американского ВПК уйти от неконтролируемого роста бюджетных расходов отмечает и французский военный эксперт Рено Белле, который указывает, что ведущиеся исследования и разработки направлены не на рост военного потенциала, а скорее на то, чтобы "поддерживать существующую бизнес-модель оборонной промышленности".



В новейшие американские стратегии военного строительства заложено то же самое противоречие, то есть опора на шестерку монополистов.



Что же касается доклада комиссии Конгресса США, признавшей неготовности вооруженных сил страны к крупномасштабному военному конфликту, то он является откровенной попыткой демократов "повлиять на президентские выборы и отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, таких как кризис на южной границе и состояние экономики, как отметила Джейн Харман, бывший конгрессмен-демократ из Калифорнии и председатель комиссии.



Ее признание не отменяет того печального для Америки факта, что воевать ни с Россией, ни с Китаем эта зазнавшаяся страна не в состоянии. Источник - fondsk.ru

