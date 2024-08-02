 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2024
11:02  США признали "президентом Венесуэлы" своего клеврета Уррутиа
10:54  В Казахстане снова реорганизовали Агентство по делам государственной службы
10:46  В Турции неожиданно выключили Instagram
10:33  Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с визитом в Казахстан
09:33  Под Харьковом вновь тяжелые бои
08:27  Владимир Можегов: Трамп выбрал нового Трампа
07:15  США не готовы к большой войне с равным противником, - В.Прохватилов

05:36  В Астане стартовали командные чемпионаты мира по шахматным рапиду и блицу
05:26  Гендиректора российского "Военторга" арестовали по делу о мыльно-рыльной афере
00:35  О парадигме опережающего развития России, - Сергей Глазьев
00:34  Турки выступили против американского присутствия на Кипре
00:29  Тимофей Бордачев: Почему не будет мировой войны за Ближний Восток
00:26  Путин встретил Героев! Россия обменяла Западу своих шпионов на всякую оппозиционную шушеру (видео)
00:24  Евросоюз подбирает подход к странам Центральной Азии, - В.Панфилова
00:21  Китай опередил Илона Маска в технологиях искусственного интеллекта, - М.Сергеев
00:03  Что будет после финансового обвала мировых рынков? - : Исмаил Даиров
Четверг, 01.08.2024
17:52  Олимпиада по-французски. Трансгендер Иман Халиф из Алжира за 46 секунд сломал нос итальянке Анджеле Карини (видео)
15:55  В Оше задержан декан Кыргызско-Узбекского международного университета
15:53  Бывший сват Назарбаева передал государству нефтяную компанию
15:46  США против доллара: почему в Америке хотят девальвировать свою валюту
15:41  В Душанбе арестовали бывшего и.о. президента Таджикистана Акбаршо Искандарова
15:39  США собирают союзников против Пекина в Азии
15:29  Вундерваффе не поможет Украине, - В.Малышев
13:55  Мировой лидер по извращениям и расизму учит Таджикистан правам человека
13:45  В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"
13:02  Бандеровцев выбили из Красногоровки
12:52  О спорт, ты - грех! - Андрей Фефелов
12:51  Армия Израиля взяла на себя ответственность за убийство главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа
12:31  Китайские палеонтологи откопали новый вид тираннозавридов - Asiatyrannus xui
12:25  Армия России начала применять на Украине новейший северокорейский ПТРК Bulsae-4
11:36  Евгений Балакин: Время для Ближнего Востока почти вышло
11:14  В дом экс-депутата РосДумы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон - жив, гаденыш
11:04  А не откочевать ли кыргызам в Украину? Может заживем... - Канат Кожоев
10:51  Мнение вырожденцев не интересно, - Андрей Школьников
10:37  Александр Дугин: Запад и его прокси чувствуют полную безнаказанность
10:34  Михаил Кильдяшов: За грядущим хамом обязательно придет грядущий Ной
10:31  Халед Машаль вновь возглавил ХАМАС
10:24  Тегеран-24. Ликвидация главы политбюро "Хамаса" в столице Ирана взрывает Ближний Восток, - Къ
09:39  Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США, - Малек Дудаков
09:30  NYT: Аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
09:25  Франция конвертировала свою культуру в похабство, - Сергей Худиев
09:22  Новый страшноватый мир, - Борис Акимов
09:17  Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок
08:35  В Ашхабад прилетел Байрактар. Попыток оседлать газовую тему становится все больше, - Сердар Айтаков
08:30  Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США? - Е.Кондакова
08:26  Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства, - Р.Ищенко
08:03  Токаев назначил заведующих двумя "цифровыми" отделами Администрации президента - Сейткулова и Сандалова
01:34  В США придумали, как победить всех
00:58  Тегеран хочет предотвратить второй срок Трампа, - И.Субботин
00:35  Расово-религиозные погромы в Саутпорте. Британский Кабмин растерялся
Среда, 31.07.2024
21:11  Санкции США не остановили, а подстегнули цифровой прогресс в Поднебесной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Владимир Можегов: Трамп выбрал нового Трампа
08:27 02.08.2024

2 АВГУСТА 2024

Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

Владимир Можегов
публицист

Это клон Трампа во всех вопросах – так отреагировал Джо Байден на новость о том, что Трамп назначил будущим вице-президентом Джей Ди Вэнса, реднека из Огайо, ставшего популярным благодаря своей книге о "хиллбилли", простых и угрюмых жителях с холмов Мидлтауна. Книги, которая помогает понять победу Трампа, как писала о ней "Нью-Йорк таймс".

Одновременно крайне правое американское интернет-издание "Брейтбарт" выпустило большое интервью, в котором Вэнс с порога заявляет: наши элиты ненавидят нашу историю и людей, которые живут в этой стране.

Последнее и правда очень похоже на любых либералов в любой стране.

В Америке реакция на выбор Трампа однозначна: Большой Дон не стал идти на компромиссы, приятные истеблишменту, но, напротив, пошел – как это, собственно, всегда и было ему свойственно – на повышение ставок. Если уж трампизм – то трампизм на сто, двести процентов, трампизм на следующие двадцать лет (Вэнсу всего 38 лет), трампизм навсегда!

И если все у Трампа получится так, как он хочет, то через четыре года лицом Республиканской партии, лицом консервативной Америки станет Джей Ди Вэнс, самый что ни на есть аутентичный реднек из "ржавого пояса", символ антипрогрессизма, символ традиции.

Трамп столбит дорогу на десятилетия вперед. И возможно, это верно, что пуля, просвистевшая у виска, сделала этот выбор. Но дело, кажется, не столько в страховке (теперь – убьете Трампа, получите еще худшего Трампа), сколько в новом осмыслении жизни, которое, несомненно, дают такие мгновения: что мы оставим после себя? Что ж, вывод, очевидный и нам: после себя Трамп хочет оставить Трампа. Трампизм – главное детище его жизни, как большое будущее Америки. "Америки, которую мы потеряли" и желаем вернуть.

Лозунг "Америка прежде всего" (который, заметим, сегодня звучит гораздо глуше, чем четыре года назад) – это лозунг еще тех, предвоенных американских изоляционистов, коими до Второй мировой был практически весь без исключения американский народ.

Все эти бесчисленные эмигранты, покидавшие Европу в поисках новой мечты, все они хотели одного – нового света, оставив старый мир за спиной. И совсем-совсем не были расположены распространять "свет города на холме" на весь остальной мир. "Град на холме" должен притягивать к себе, но отнюдь не нести "свет миру" при помощи авианосных и штурмовых групп. Подобные трактовки американского мифа были более чем чужды старой довоенной Америке. Трамп – ее дитя, а Вэнс – ее дитя в еще большей степени. Один – миллиардер, другой – нищета, голь перекатная, однако с огромным чувством собственного достоинства ("хиллбилли" – "Билли с холмов" и есть та самая коренная деревенщина глубинной Америки от Мидлтауна до Вирджинии).

Пункт рождения – полная безнадега: экономическая депрессия, мать-наркоманка. Вэнса воспитала бабушка, которая, как он утверждает в своей книге, любила Господа, слово на букву F и владела тринадцатью пистолетами.

А у Вэнса была не только воля, но и талант, его социальным лифтом стала армия. Четыре года в морпехах (Ирак), университет в Огайо, школа права в Йеле, легендарной кузнице политических кадров – там, где обзаводятся друзьями, спонсорами, покровителями, карьерой на всю последующую жизнь.

Да, Йель – это уже темные воды, на которые любители конспирологических сюжетов уже вовсю дуют: а что это там за калифорнийские деньги? А что за жена-индианка из богатого индийского клана и профессорской семьи, от которой у Вэнса трое детей? Как этот нищеброд вообще смог проникнуть в Йель и сделать столь головокружительную карьеру?

Еще каких-то тридцать лет назад, в той, еще традиционной, Америке, не имея значка принадлежности к привилегированной секте (клубу, сообществу), вы не имели шансов ни в карьере, ни в бизнесе. Но сегодня все смешалось в американском доме, все бурлит наплывом мигрантов, тотальным пересмотром общественных отношений и массами социальных грантов для маргиналов всех мастей.

Впрочем… наверное, правы те, кто утверждает, что в раскрутку Вэнса вложился IT-миллионер Питер Тиль, создатель платежной системы PayPal. Немец по происхождению, либертарианец и открытый гей, Тиль, тем не менее, поддерживает христианство и традиционные ценности (для Америки это нормально), но главное – старый добрый американский изоляционизм и антиглобализм. Больше всего он ненавидит глобалистов-неоконов, главная его цель – вернуть Америку к себе самой.

Таким образом, кажется не только "пуля" (или "химия", как заявляет сам Трамп) повлияли на выбор Вэнса, но и "бигтех". И это еще одна очень интересная доминанта времени: IT-индустрия, Кремниевая долина начинают уходить от демократов к Трампу.

А что эта новая трампистская Америка сулит нам?

Прежде всего Вэнс, воспитанный крайне религиозной бабушкой-протестанткой – католик. Что уже говорит о многом. То есть к вере он относится всерьез. Католицизм он принял в 2019 году под воздействием трудов Блаженного Августина. И конечно, в такой протестантской стране, как США, это поступок, и очень серьезный.

Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев
Причем это не либеральный псевдокатолицизм а-ля Байден, это настоящий, консервативный, традиционный католицизм, от которого в прогрессистских США принято шарахаться. А из такого католицизма следует, прежде всего, полное неприятие абортов (это – "убийство", заявляет Вэнс), однополых браков, ультрафеминизма и прочего в том же духе.

Итак, укорененность, идентичность, традиционная религиозность, изоляционизм, неприятие прогрессизма во всех его извращенных формах: мультикультурализм, мультигендерность, ЛГБТ. Миграция? Категорически нет.

И никакого либерального всесмешения.

Украина – "самая коррумпированная страна в мире". И еще: "мне все равно, что будет с Украиной". И наконец, Путин "не является экзистенциальной угрозой для Америки", – заявление Вэнса, вызвавшее скандал в Мюнхене. То есть предложение Европе самой заняться своей безопасностью.

А вот что для Америки нехарактерно, но важно для простых людей, Вэнс – консерватор социальный: он за повышение минимальной заработной платы, за профсоюзы, за активную роль государства в поддержке традиционной семьи в повышении рождаемости.

И еще пара цитат из Вэнса: "Корпорации стали слишком могущественны: Big Tech контролирует потоки информации так, что люди больше не могут высказывать свое мнение в этой стране". "ТНК угрожают нашим национальным интересам. Хотим ли мы жить в корпоративной олигархии, где вы не можете высказать свое мнение, не рискуя быть уволенным?".

Итак, тотальная война глобализму? И все же чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы неплохо уже изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722576420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации Президента Ирана
- Виды на осень
- Осужден руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник
- Рабочий график главы государства
- Глава Правительства поручил акиматам увеличить в населенных пунктах количество пешеходных переходов со светофорным регулированием
- Олжас Бектенов поручил усилить профилактическую работу по предотвращению лесных пожаров и обозначил ключевые задачи для обеспечения безопасности
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
- По факту нападения на государственного инспектора Департамента по управлению земельными ресурсами г. Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  