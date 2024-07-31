Под Харьковом вновь тяжелые бои

09:33 02.08.2024

Приморский "Тигр" вгрызается в оборону ВСУ и вот-вот прорвется к Харькову

Стратегические высоты под Липцами - наши, бандеровская оборона держится на заградотрядах

Радомир Маркуш



Приморский "Тигр" вгрызается в оборону ВСУ и вот-вот прорвется к Харькову



К началу суток 1 августа с передовой на Харьковском направлении поступает информация, что российские войска продвигаются в многоэтажной застройке Волчанска и забирают отдельные позиции противника у Глубокого. Самостийный военный эксперт Богдан Мирошников, со ссылкой на источники в ВСУ, пишет о переходе инициативы к русским. По его словам, "в Волчанске наши воины преимущественно в обороне".



Связано это с большими потерями среди украинских кадровых военных. Мониторинговые каналы незалежной сообщают, что 92-ю ОШБр "імені кошового отамана Івана Сірка" в срочном порядке доукомплектовывают необученными тыловыми батальонами ТрО, а также подразделениями спецназа, не до конца восстановившими боеспособность.



Командование группировки "Харкiв" скрывает реальный масштаб "мясорубки". По данным "Военной хроники", на Украине жены и родственники мобилизованных в 57-ю ОМПБр активно интересуются судьбой 9-го отдельного стрелкового батальона, приданного бригаде сразу после переброски под Волчанск. Личный состав батальона внезапно исчез при попытке штурмовать позиции ВС РФ. Судя по всему, украинская мотопехота погибла от мощного прилета.



Вражеские паблики, в том числе такие, как Armyinform и Otukharkiv (заблокированные в РФ), информируют, что в Харьковской области ежесуточно фиксируется до 15 боестолкновений, а также идут аресты пророссийски настроенных граждан, которых обвиняют в работе на ВС РФ. В частности, по ложным обвинениям арестованы священник УПЦ МП и сотрудник "Укрзализныци", которые якобы наводили ФАБы с УМПК на расположения ВСУ.



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Об исчерпании наступательного потенциала группировки "Харкiв" пишет и американский Институт изучения войны (ISW). Согласно оперативке заокеанских экспертов, 31 июля и 1 августа подтвержденных изменений на линии фронта в пользу ВСУ не было. Напротив, российские войска продвинулись в районе агрегатного завода в центре Волчанска и захватили две высоты недалеко от Липцев (к северу от Харькова).



На обновленной карте ISW видно, что наши бойцы зачистили выступ у Соборной улицы, а на востоке микрорайона "Городище" взяли в кольцо украинские подразделения в ряде домов, находящихся вблизи пересечения улиц Хлеборобов и Степной. В свою очередь ВСУ незначительно продвинулись на улице Короленко.



"В Волчанске идут тяжëлые бои внутри многоэтажек. Есть небольшое продвижение. ВКС РФ ударом ФАБ-1500 уничтожили ангар с техникой и личным составом 36 ОБрМП", - пишет военкор Марат Хайруллин о положении дел на севере Харьковской области. По его данным, ВС РФ наносят удары в районе Дегтярного урочища, откуда ВСУ пытаются контратаковать в направлении н.п. Старица.



В целом, ситуация в Волчанске начинает напоминать битву за Марьинку в позиционной стадии. ВСУ не жалеют солдат, наши - боеприпасов. Тем не менее "тяжелые бои (в городе) смещаются к реке Волчья. Противник уже не думает о добавке резервов в Волчанск, он готовит новую линию обороны Старый Салтов - Печенеги", - пишет "Адекватный харьковчанин" на канале "Сладков+".



Основные новости в первый день августа приходили из района Липцев, наиболее удобного для наступления на Харьков. Наши штурмовики и впрямь захватили две стратегические высоты. Сделали это морпехи ТОФ из 150-й бригады и приморский добровольческий отряд "Тигр". Благодаря этому у ВС РФ вновь появилась возможность кошмарить логистику врага на значительной территории.



Напомним: от Липцев до Харьковской кольцевой автодороги всего 13,5 км. Согласно инсайдерским раскладам из Генштаба ВСУ, потеря этого населенного пункта заставит украинские войска отойти к третьей линии, которая как раз проходит по ХКАД. Киевские эксперты называют бои на этом направлении индикаторными. Если Сырский не удержит село, то у главкома закончились боеспособные резервы из числа мотивированных бригад.



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"Пока еще речь о штурме (Липцев) не идет, но сегодня произошло важнейшее событие для данного участка. Наши части вновь вернули под свой контроль ключевую здесь верхушку холма, который возвышается над селом с северо-востока… Это стало следствием снятия отсюда частей ВСУ и переброске их на юг для ликвидации многочисленных „трещин" на фронте", - резюмирует текущий расклад военный аналитик Юрий Подоляка.



В пользу того, что эта территориальная потеря противника очень болезненно воспринята командованием группировки "Харкiв", свидетельствует возросшая огневая активность ВСУ по Белгородчине. Под обстрелами бандеровцев оказались 7 наших приграничных районов. "Больше всех страдает Шебекино. Ночью враг бил по Молокозаводу и селам: Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, ситуация здесь очень непростая", - рассказывает "Адекватный харьковчанин".



Милитари-блогеры незалежной обвиняют главкома Сырского и его нелегитимного босса Зеленского в геноциде украинских солдат. "Мясник" и просроченный президент с маниакальным упорством отправляют новые подразделения под ФАБы, которые наводятся на самостийные позиции многочисленными беспилотниками-разведчиками.



Чтобы остановить бегство с опорников "мобиков", в Харьков прибыли каратели украинского нацформирования "Днепр", которые, будучи в новой натовской форме, по сведению местных жителей, уже засветились в Салтовском жилом массиве неадекватной ездой на бронетранспортерах. По всей видимости, они будут выполнять функции заградотряда и расстрельных команд - то, что "доктор Геббельс" прописал.