Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с визитом в Казахстан

10:33 02.08.2024

Президент Конго прибыл в Казахстан



Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.



О прибытии лидера Конго заявила Служба государственной охраны РК.



