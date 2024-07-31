Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с визитом в Казахстан

|17:52 Олимпиада по-французски. Трансгендер Иман Халиф из Алжира за 46 секунд сломал нос итальянке Анджеле Карини (видео)
15:55 В Оше задержан декан Кыргызско-Узбекского международного университета
15:53 Бывший сват Назарбаева передал государству нефтяную компанию
15:46 США против доллара: почему в Америке хотят девальвировать свою валюту
15:41 В Душанбе арестовали бывшего и.о. президента Таджикистана Акбаршо Искандарова
15:39 США собирают союзников против Пекина в Азии
15:29 Вундерваффе не поможет Украине, - В.Малышев
13:55 Мировой лидер по извращениям и расизму учит Таджикистан правам человека
13:45 В северо-кыргызском городишке Токмок открылся "Университет Южной Азии"
13:02 Бандеровцев выбили из Красногоровки
12:52 О спорт, ты - грех! - Андрей Фефелов
12:51 Армия Израиля взяла на себя ответственность за убийство главы военного крыла ХАМАС ад-Дейфа
12:31 Китайские палеонтологи откопали новый вид тираннозавридов - Asiatyrannus xui
12:25 Армия России начала применять на Украине новейший северокорейский ПТРК Bulsae-4
11:36 Евгений Балакин: Время для Ближнего Востока почти вышло
11:14 В дом экс-депутата РосДумы Ильи Пономарева в Киевской области влетел дрон - жив, гаденыш
11:04 А не откочевать ли кыргызам в Украину? Может заживем... - Канат Кожоев
10:51 Мнение вырожденцев не интересно, - Андрей Школьников
10:37 Александр Дугин: Запад и его прокси чувствуют полную безнаказанность
10:34 Михаил Кильдяшов: За грядущим хамом обязательно придет грядущий Ной
10:31 Халед Машаль вновь возглавил ХАМАС
10:24 Тегеран-24. Ликвидация главы политбюро "Хамаса" в столице Ирана взрывает Ближний Восток, - Къ
09:39 Сильнее президента. Байден и его Камала нашли способ обойти конституцию США, - Малек Дудаков
09:30 NYT: Аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
09:25 Франция конвертировала свою культуру в похабство, - Сергей Худиев
09:22 Новый страшноватый мир, - Борис Акимов
09:17 Афро-проститут признался в интимной связи с главой МИД Германии Бербок
08:35 В Ашхабад прилетел Байрактар. Попыток оседлать газовую тему становится все больше, - Сердар Айтаков
08:30 Медовый месяц Камалы. Харрис обходит Трампа в президентской гонке в США? - Е.Кондакова
08:26 Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства, - Р.Ищенко
08:03 Токаев назначил заведующих двумя "цифровыми" отделами Администрации президента - Сейткулова и Сандалова
01:34 В США придумали, как победить всех
00:58 Тегеран хочет предотвратить второй срок Трампа, - И.Субботин
00:35 Расово-религиозные погромы в Саутпорте. Британский Кабмин растерялся
|Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с визитом в Казахстан
10:33 02.08.2024
Президент Конго прибыл в Казахстан
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.
О прибытии лидера Конго заявила Служба государственной охраны РК.
Ранее пресс-служба главы государства проинформировала, что президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Казахстан с официальным визитом 2-3 августа.
Ирина Мишура
------------------
Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Конго в узком составе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.
Касым-Жомарт Токаев, приветствовав Дени Сассу-Нгессо, подчеркнул, что его визит поистине является историческим.
"Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", – сказал Президент Казахстана.
Президент Республики Конго поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.
"Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", – подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Ранее в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.