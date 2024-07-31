|В Казахстане снова реорганизовали Агентство по делам государственной службы
10:54 02.08.2024
Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 июля 2024 года, которым утвердил структуру Агентства РК по делам государственной службы и расширил его функции.
Структура Агентства по делам государственной службы
Руководство
Секретариат председателя (Департамент)
Департамент отбора на государственную службу
Департамент прохождения государственной службы
Департамент контроля в сфере государственной службы
Департамент по аналитической работе и дебюрократизации
Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг
Департамент цифровизации
Департамент стратегии и международного сотрудничества
Департамент по связям с общественностью
Юридический департамент
Департамент управления персоналом
Административный департамент
Управление по защите государственных секретов
Служба внутреннего аудита
Уполномоченный по этике
Кроме того, в Положение об Агентстве по делам государственной службы дополнены новые функции:
утверждение положения о координационном совете служб управления персоналом (кадровых служб);
утверждение форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков или приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;
согласование квалификационных требований контрактного служащего и алгоритма его взаимодействия с государственным органом;
мониторинг качества заполнения личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы;
разработка и утверждение формы распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для политических государственных служащих центральных государственных органов, к которым законодательством установлены квалификационные требования;
проведение анализа распределений обязанностей (функциональных направлений деятельности) между политическими государственными служащими, должностных инструкций административных государственных служащих;
утверждение порядка работы в интегрированной информационной системе "Е-қызмет";
формирование и внедрение единой кадровой системы (информационной системы) в подведомственных организациях государственных органов, финансируемых за счет государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что президент РК подписал указ, которым внес изменения в Требования к госслужащим.
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