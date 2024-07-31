США признали "президентом Венесуэлы" своего клеврета Уррутиа

11:02 02.08.2024

США назвали венесуэльского оппозиционера победителем выборов президента

Госдепартамент США поздравил венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа "с успешной избирательной кампанией". Вашингтон официально признал его победителем президентских выборов. По официальной версии Каракаса, на третий срок переизбрался Николас Мадуро.



"К сожалению, обработка этих голосов и объявление результатов Национальным избирательным советом, контролируемым Мадуро, прошли с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа",- говорится в заявлении Госдепа.



США и венесуэльскому народу "ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал наибольшее количество голосов", говорится в публикации ведомства. Госдеп отметил, что оппозиция опубликовала бюллетени с избирательных участков по всей Венесуэле и они, как утверждается, свидетельствуют о победе оппозиционера. По мнению Вашингтона, венесуэльским партиям "пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти".



Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.



Вашингтон по итогам прошлых выборов президента Венесуэлы также не признал Николаса Мадуро победителем. США наряду с многими другими странами признали исполняющим обязанности главы государства оппозиционера Хуана Гуайдо. Дипломатические контакты между странами возобновились только летом 2024 года.



Подробнее о ситуации в Венесуэле - в материале "Ъ" "У Николаса Мадуро кругом враги".



Леонид Уварчев