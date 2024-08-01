В США ранен (пулевое в голову) сын актера Джигарханяна

12:41 02.08.2024

Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в США



Сын известного российского и армянского актера Армена Джигарханяна Степан заявил о покушении на его жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "МК", это произошло 1 августа 2024 года в Лас-Вегасе.



"В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной", – сообщил Степан Джигарханян.

Теперь ему предстоит лечение.



"Мне оказали медицинскую помощь, сейчас я нахожусь дома. Жизненно важные центры, к счастью, не задеты", – отметил Джигарханян.

Степан Джигарханян давно живет на две страны: часть времени проводит в России, другую часть – в США. Он является актером, блогером и путешественником.



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