Чеченский клуб заплатил за казахстанского футболиста почти $1 млн

14:54 02.08.2024

Нападающий сборной Казахстана и команды "Актобе" Максим Самородов продолжит карьеру в клубе Российской Премьер-лиги "Ахмат" из города Грозный Чеченской республики. Футболист прибыл в Россию 1 августа на медосмотр.



По данным инсайдера Ивана Карпова, срок соглашения рассчитан на 4 года, а "Ахмат" заплатил "Актобе" за 22-ленего нападающего 900 тысяч евро ($970 тыс.) при стоимости футболиста 1,2 млн евро (по оценке Transfermarkt). Сообщалось, что футболистом интересуются турецкие и австрийские клубы, в частности, "Штурм".



Отметим, что главным тренером команды является самый успешный тренер в истории сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев, который прекрасно знаком с Максимом Самородовым.



Ранее в "Ахмате" на протяжении четырех лет выступал другой казахстанец - Марат Быстров. Однако в начале текущего года он перешел в "Астану". Помимо Самородова в чемпионате России играет еще один футболист сборной Казахстана Нуралы Алип, он защищает цвета санкт-петербургского "Зенита".



Максим Самородов - воспитанник актобинского футбола. Дебютировал за основную команду в 2019 году. Впоследствии стал одним из лидеров клуба, а также основным игроком национальной команды Казахстана. За сборную страны провел 17 матчей и забил 3 мяча.