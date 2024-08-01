Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС

14:56 02.08.2024 Востоковед Долгов об убийстве Хании: Нетаньяху показал силу



МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Михаил Катков. В ближайшие время Иран может запустить сотни ракет и беспилотников по крупнейшим городам Израиля, сообщают западные СМИ. Это станет ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Эксперты не исключают, что Тель-Авив попытается разжечь большую войну на Ближнем Востоке. О развитии событий - в материале РИА Новости.



Богатейший палестинец



Хания и его телохранитель погибли в ночь на 31 июля в результате прямого ракетного удара недалеко от дворца президента Ирана. Как уточнил телеканал "Аль-Хадас", политик был убит "буквально в постели". Он прилетел в Тегеран на инаугурацию Масуда Пезешкиана, при этом его постоянным местом жительства, по разным данным, считают Ирак или Катар.



Хания родился в 1963 году в лагере палестинских беженцев аль-Шати в Газе. В 1987-м окончил факультет арабской литературы Исламского университета Газы. Там же возглавил студенческое сообщество, которое позже вошло в состав Исламского движения сопротивления (ХАМАС). На следующий год власти Израиля арестовали его за участие в первой интифаде. Хания провел в тюрьме полгода, затем был депортирован в Ливан и вернулся на родину только в 1993 году.



Дома он быстро сделал карьеру уважаемого преподавателя и политического деятеля. В 1994-м занял должность декана факультета в Исламском университете Газы, а в 1997 году возглавил канцелярию духовного лидера ХАМАС шейха Ахмеда Ясина. Еще через семь лет стал одним из лидеров группировки. При этом за ним закрепилась репутация умеренного исламиста, прагматика и переговорщика. В том числе Хания был посредником между ХАМАС и ФАТХ.



В 2006-м ХАМАС выиграл парламентские выборы в Палестине, а Хания возглавил правительство национального единства. Впрочем, уже через год движение захватило Газу и фактически вывело ее из-под власти президента Палестины Махмуда Аббаса.



Правление Хании в анклаве продолжалось до 2014 года, а до 2017-го он был лидером ХАМАС в регионе. Только после этого перешел на должность руководителя политического бюро организации. В ходе боевых действий в Газе, начавшихся в 2023-м, он стал ключевой фигурой на переговорах о прекращении огня. При этом США еще в 2018 году объявили его "особо опасным террористом глобального масштаба". СМИ считают Ханию одним из самых богатых палестинцев в мире, его состояние оценивают в четыре миллиарда долларов.



Израильский след



ХАМАС возложил ответственность за случившееся на "сионистов". Как сказал официальный представитель организации Сами Абу Зухри, убийство Хании - "серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю ХАМАС". Там уверены, что нападение Израиля не останется безнаказанным.



Такого же мнения придерживаются власти Ирана. "Сегодня Иран оплакивает мученика Исмаила Ханию. Связь между двумя народами, Ирана и Палестины, будет сильнее, чем раньше, сопротивление и защита угнетенных - яростнее, чем когда-либо. Иран будет защищать свою территориальную целостность и заставит захватчиков-террористов пожалеть о своем трусливом поступке", - подчеркнул Пезешкиан.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал "суровое наказание" убийцам и назвал Ханию "храбрым лидером палестинских моджахедов". "Этим действием преступный сионистский режим создал повод для сурового наказания, и мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Ирана", - заявил рахбар.



The New York Times, в том числе со ссылкой на двух представителей КСИР, утверждает, что Хаменеи уже отдал приказ о прямой атаке на Израиль. По версии газеты, это может быть комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Аналогичную операцию проводили в апреле. Разведка Пентагона в ночь на 1 августа сообщила, что Иран начнет нападение в ближайшие 72 часа.



Тем временем израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху назвал убийство лидера ХАМАС "правильным способом очистить мир от грязи". "Больше никаких мнимых мирных соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, - это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше", - сказал Элияху.



Впрочем, официальный Тель-Авив не стал брать на себя ответственность за случившееся. Как сообщают местные СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал своей команде хранить молчание по поводу ночного инцидента. Также от причастности к операции открестились США. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, Вашингтон не знал о готовящемся ударе и продолжает добиваться скорейшего завершения боевых действий в секторе Газа.



Разжигатели войны



Примечательно, что за последние несколько дней это уже второй инцидент, потенциально способный привести к большой войне на Ближнем Востоке. Первый - удар по футбольному полю в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, оккупированных еврейским государством в 1967-м. Израиль обвинил в нем "Хезболлу", а та сообщила, что на населенный пункт упала противоракета ЦАХАЛ. Жертвами трагедии 27 июля стали 12 детей в возрасте от десяти до 16 лет.



Тель-Авив заявил, что с октября 2023-го это была самая масштабная атака с точки зрения числа погибших гражданских. Напомним, осенью прошлого года на Израиль напали боевики ХАМАС, что стало поводом для израильской операции "Железные мечи". Она не завершена до сих пор, зато стала поводом для обвинений правительства Нетаньяху в геноциде палестинцев.



Узнав о таком сравнении, "Хезболла" передислоцировала войска на юге Ливана, чтобы подготовиться к операции возмездия Тель-Авива. Параллельно с этим официальный Бейрут призвал Вашингтон не допустить полномасштабного конфликта в регионе.



Не остался в стороне и МИД Ирана. "Спустя десять месяцев массовых убийств в секторе Газа [...], убийств палестинских женщин и детей израильский режим апартеида при помощи фальшивого сценария стремится отвлечь внимание мирового сообщества от своих массовых преступлений в Палестине [...]. Израильский режим не имеет ни малейшего морального права высказываться и судить об инциденте, произошедшем в районе Мадждаль-Шамс, и заявления этого режима (направленные. - Прим. ред.) против других не будут услышаны", - подчеркнул официальный представитель дипломатического ведомства Насер Канаани.



В поисках крайнего



Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что убийство Хании стало ответом на обстрел Голанских высот.



"Руководство Израиля обещало ответить и сдержало слово. Таким образом Нетаньяху показал, что все еще остается сильным лидером, готовым защищать свою страну. Для него это важно, так как среди населения многие негативно настроены по отношению к премьеру. Последствием такой демонстрации станет массированный ракетный удар Ирана и его союзников по каким-то значимым израильским объектам", - считает эксперт.



В свою очередь, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что Иран ударит по военным объектам в Хайфе и Тель-Авиве. Причем самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Эксперт объясняет это тем, что Израиль нанес серьезное оскорбление местным властям, убив гостя инаугурации неподалеку от президентского дворца.



"Важно, что Ханию ликвидировали через день после удара по южному пригороду Бейрута - там находится основная инфраструктура "Хезболлы". То есть Нетаньяху пытается начать большую войну, в которую затем придется ввязаться США. Израиль уже участвует в затяжном противостоянии в Газе, вынужден держать под ружьем около 500 тысяч человек, содержать около 100 тысяч беженцев. При этом многие предприятия на юге страны не работают из-за боевых действий. Тель-Авив так долго не сможет, поэтому Нетаньяху хочет расширить конфликт и переложить основную часть нагрузки на Вашингтон", - говорит политолог.



Вместе с тем опрошенные РИА Новости эксперты отвергают возможность начала Ираном полномасштабной войсковой операции - по их мнению, сейчас это не соответствует интересам Тегерана. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722599760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов принял участие в эстафете огня в честь 100-летия Международной шахматной федерации FIDE и 45-й Олимпиады

- Кадровые перестановки

- В Правительстве состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций

- Инфляция в Республике Казахстан

- Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий г. Жанаозен

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Астана и Брюссель "сверяют часы" по актуальным вопросам сотрудничества

- Председатель демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область

- В Астане прошло последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ

