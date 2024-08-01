Турецкий стрелок стал знаменитостью после "расслабленного выступления" на ОИ

14:58 02.08.2024

Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях



Tекст: Вера Басилая



Турецкий 51-летний стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде в Париже без специальных линз и наушников, завоевал серебряную медаль и стал интернет-знаменитостью.



Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.



Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.



