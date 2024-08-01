Насколько грязен воздух Таджикистана?

14:59 02.08.2024

Воздух в Таджикистане грязный. Но насколько?



Дефицит данных в республике порождает недостоверные рейтинги



Бурное строительство в Душанбе также влияет на качество воздуха.



В результате дефицита данных в открытом доступе в мировых и местных СМИ появляются недостаточно обоснованные оценки экологической ситуации в стране. Эксперты считают, что существующие в Таджикистане системы мониторинга данных о качестве воздуха нуждаются в реформировании.



Сейчас мониторинг качества воздуха ведет Комитет по охране окружающей среды. По словам начальника управления мониторинга окружающей среды комитета Сангинмурода Самиева, в стране действуют 28 станций измерения качества воздуха. Данные этих станций доступны для правительства и используются для составления отчетов о состоянии качества воздуха.



Из этих станций:



11 установлены Молодежным экологическим центром;



16 автоматизированных станций контроля качества воздуха - 5 в Душанбе и 11 в крупных городах РТ;



1 станция при посольстве США.



"Ежегодно эти станции проверяются и калибруются (настраиваются) финским метеорологическим институтом", - говорит Самиев.



По его мнению, данного объема недостаточно, так как страна на 93% состоит из гор и "объективно понятно, что состояние воздуха в одном районе может отличаться от другого".



"Элементарно, город Душанбе находится в котловане, где уже происходит иная циркуляция воздуха", - объясняет он.



Самиев считает, что Таджикистан не "нуждается в создании индивидуальной методологии стандарта мониторинга и аудита качества воздуха".



"Достаточно ввести единый стандарт качества воздуха в региональном формате, где все страны Центральной Азии будут придерживаться данного стандарта", - говорит специалист.



По словам Самиева, данные по качеству погоды можно найти на сайте meteo.tj, во вкладке экологические данные.



Однако на указанном Самиевым ресурсе таких данных нет…



Обзор систем мониторинга на основании открытых данных источников



Международные организации, которые занимаются мониторингом качества воздуха, используют различные источники данных – наземные (станции, сенсоры и мониторы) и спутниковые. Самыми цитируемыми и авторитетными считаются: сервис aqicn.org, данные Всемирного банка, ресурс по мониторингу IQAir, на которого ссылается ООН, unep.org, ресурс по мониторингу углеродного следа и качеству воздуха, мониторинг экологического состояния и реализация парижского соглашения Climate Watch и, конечно же, госведомства экологического контроля (Таджикистан), NASA, и отчеты ВОЗ.



Число доступных датчиков по ведомствам (2023):



Согласно открытым источникам, в Таджикистане насчитывается как минимум 10 негосударственных станций по мониторингу качества воздуха.



Из них только данные из шести источников используются в мониторинге международных организаций, включая ООН и ВОЗ.



В самостоятельных исследованиях всемирных организаций используются, как правило, или материалы с открытых источников, или готовые исследования институтов. К примеру, это можно заметить в исследовании по качеству воздуха в Таджикистане 2023 г. Всемирного банка, в отчетах ВОЗ, Азиатского банка развития, UNEP и т. п.



Согласно проверке источников данных и показателей, как правило, они используют или ограниченный объем данных, или устаревшие сведения.



Сами же авторы исходного исследования и сбора данных утверждают и предупреждают, что объем собранных данных неполный из-за слабой системы мониторинга качества воздуха и, как правило, им приходится использовать единственный источник данных и доверять уже готовым публикациям.



"Системы мониторинга, действующие в настоящее время по всему региону, гораздо менее надежны, чем десять лет назад. Казахстан и Узбекистан обладают наиболее комплексными системами, но все страны - даже те, у которых очень скудные возможности - в последние годы были вынуждены свернуть свою деятельность. Сети мониторинга в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане особенно ограничены", - отмечается в исследовании Азиатского банка развития.



Ресурс, на который, как правило, ссылаются в репортажах и отчетах филиалов ООН и международных организаций является международная система Индекса качества воздуха. Данный источник опирается только на данные с мониторов района Сино города Душанбе и при посольстве США в РТ.



Также в открытой сети доступен большой объем машиночитаемых данных об экологической ситуации с воздухом территории Республики Таджикистан и в регионе с разных исследовательских организаций. По конкретному запросу можно получить на поисковых системах и резерве данных NASA, где они собирают исторические данные при помощи спутников с разной чувствительностью сенсоров.



Оценка ситуации и формирование неверного мнения в СМИ



Душанбе вошел в рейтинг самых загрязненных воздухов в мире. С 2020-2022 гг. столица не сходила с топ-10, а в 2022 она занимала 4 место. В гидромете Таджикистана критично относятся к данным рейтингам и считают, что они формируются необъективно.



"Открытые системы мониторинга и исследователи дают один показатель на разные регионы и районы Таджикистан. Это неправильно, так как земная поверхность страны на 93% состоит из гор и только 7% – равнины. Тут объективно понятно, что состояние воздуха в одном районе может отличаться от другого", - добавил Самиев.



По его мнению, такие рейтинги негативно влияют на имидж страны.



"В первую очередь недостаток данных и формирование мнения в исследованиях международных организаций влияет на имидж страны. Цепочкой далее формируется неправильное представление в СМИ, далее – (представление) граждан нашей страны, так как они доверяют этим источникам", - говорит он.



Заметим, что эксперты Чикагского университета в исследовании 2018 г. также утверждают, что во многих районах мира нет "обширных систем мониторинга загрязнения".



"Надежные, географически обширные измерения загрязнения имеют решающее значение для понимания масштабов загрязнения воздуха и его воздействия на здоровье. К сожалению, во многих районах мира в настоящее время отсутствуют обширные системы мониторинга загрязнения", - говорится в исследовании.



Икром Мамадов, таджикский экоактивист и руководитель ОО "Молодежная группа по защите окружающей среды", также говорит, что данных о качестве воздуха в стране недостаточно.



"Нам нужно сперва обновить нормативно правовую базу, которая регулирует эти вопросы с учетом того, что сказал Самиев насчет регионального подхода (единых стандартов качества для всей ЦА)", - добавил Икром Мамадов.



По его словам, далее надо создать автоматизированную и стабильную систему мониторинга – как государственную, так и общественную, как это делается во всем мире.



Потом, после нескольких лет сбора данных и их анализа, разработать механизм использования этих данных для развития секторов экономики.



"Это касается всех секторов без исключения: транспорт, промышленность, социальный сектор, градостроительство и так далее. Даже по вопросам таяния ледников", - отметил Икром Мамадов.



По мнению специалистов, существует необходимость серьезного реформирования системы мониторинга качества воздуха в Таджикистане.



Эксперты подчеркивают важность создания единого регионального стандарта мониторинга для всех стран Центральной Азии, что позволит унифицировать и улучшить качество собираемых данных.



Важной задачей является также обновление нормативно-правовой базы и внедрение автоматизированной системы мониторинга, которая будет включать как государственные, так и общественные ресурсы.