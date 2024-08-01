 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генеральное сражение: Киев признает - если потеряем Покровск в Донбассе, то потеряем Украину
15:01 02.08.2024

Самостийные эксперты считают, что Зеленский пожертвует Часов Яром, чтобы остановить русских перед Красноармейском, где добывают лучший в мире коксующий уголь

Радомир Маркуш

Украинские эксперты из числа адекватов, включая Костю Бондаренко, уверены, что одно из решающих событий военной кампании 2024 года по освобождению Донбасса будет сражение за Покровск/Красноармейск. Этот город с 60-тысячным населением имеет стратегическое значение не только для ДНР, но и во многом для всей Украины.

В пользу этого говорит ряд факторов.

Во-первых, в самостийных СМИ заметно снизилось число новостей из Волчанска и Часова Яра, что означает переброску ряда бригад ВСУ в район Очеретинского прорыва. Пройдет еще немного времени, и Зе-боты будут продвигать нарратив о неважности этих городов для незалежной.

Во-вторых, бандеровские милитари-блогеры пишут, что российское командование создало десяток горячих точек по всему фронту, но переключает активность с одной на другую в зависимости от переброски "пожарных команд" главкомом Александром Сырским.

Зато когда дело касается Очеретинского прорыва, то здесь ВС РФ наступают без оперативных пауз и перегруппировок. Значит, Кремлю это очень нужно.

В-третьих, темпы продвижения группировки "Центр" впечатляют. В начале марта до Покровска было 40 км, сейчас меньше 20. Причем если смотреть на ситуацию в целом, то здесь фронт трещит сразу в нескольких местах - от Константиновки (Марьинского района) до Часова Яра, и прорывы в любом месте сразу сказываются на скорости освобождения ДНР.

В-четвертых, россияне успешно продвигаются в районе Торецка/Красноармейска, потеря которого выпрямит линию фронта, прежде всего, опять-таки на Покровском направлении. Другими словами, группировка "Центр" действует в рамках единого плана, хоть этого не видно на первый взгляд.

В-пятых, в городе Покровск весной 2024 года введена в эксплуатацию новая шахта для добычи коксующегося угля (лучшего в мире по утверждению самостийных энергетиков), принадлежащая компании "Метинвест" Рината Ахметова. По словам украинского олигарха, она обеспечит экономический суверенитет Украины после конфликта, когда особенно будут нужны валютные поступления. Напомним, экспорт зерна и черного металла составляют основу платежного баланса незалежной.

Тут нужны пояснения. Запасы угля на Украине оцениваются в 60 миллиардов тонн, из которых 23 миллиарда являются доказанными, а 10 миллиардов тонн экономически извлекаемыми даже при очень низких мировых ценах. Но зрада для бандеровцев и русофобов заключается в том, что 90% угля находится в Донецком месторождении, в котором шахты коксующегося угля в Покровске/Красноармейске считаются наиболее рентабельными.

Таким образом, перед нелегитимным президентом Зеленским в полный рост встал вопрос, что выбирать в качестве текущего военного приоритета - Харьков, как площадку для натовских ракет, или коксующийся уголь для металлургии Ахметова, как генератора долларового кэша?

Тем временем севернее Авдеевки оперативно-тактический кризис ВСУ, по оценке Військових аналітиків України (заблокированных в нашей стране), продолжает усиливаться. Они пишут: "Группировке „Хортица" срочно нужны резервы, чтобы остановить продвижение ВС РФ на запад в направлении Мирнограда. Стратегически важная трасса Покровск-Константиновка под угрозой уже в двух местах: в Воздвиженке и Тимофеевке. Не лучше ситуация южнее, где украинские солдаты стабильно теряют село в пару дней".

Кстати, еще вчера пришла информация, что наши прорвались к Тимофеевке. В частности, в "Дневнике Десантника" (по состоянию на утро 31 июля) говорится: "От Лозоватского продвинулись на запад еще на 1 км, подходим к Тимофеевке". А утром 1 августа украинский паблик Deep State (заблокированный в РФ) сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Тимофеевку, а также имеют серьезный успех в районах Ивановки, Желанного и Веселого.

Уточним, что DS контролируется ГУР, если уже там признают успехи нашей армии, то так оно и есть. Тем более, что и из Генштаба ВСУ слили закрытую оперативку, согласно которой российские войска освободили большую часть села Тимофеевка, только на северо-востоке от населенного пункта в небольших зданиях сельхозпредприятия пока держат оборону мелкие группы.

С нашей стороны аналитиком Юрием Подолякой опубликована подтверждающая сводка: "Мы полностью заняли н.п. Тимофеевка, а также в целом выбили противника из Веселого (пока не до конца заняв его). И тем самым заметно приблизившись к н.п. Ивановка сразу с двух сторон (востока и юга)".

По его данным, также идут бои за ключевой укрепрайон противника, расположенный восточнее Желанного. Причем ВС РФ уже удалось закрепиться на его окраине. Падение этого опорника развяжет нам руки для дальнейшего движения вперед и в первую очередь для штурма Желанного.

А еще самые разные источники сообщают, что русские войска успешно продвинулись к югу от Веселого вдоль железной дороги в направлении Сергеевки. В частности, "Военная хроника" пишет, что на Покровском направлении российская армия наступает с опорой на ж/д полотно. Его пересекают тоннели, в которых могут передохнуть наши штурмовые группы, укрыться от беспилотников, оказать помощь раненым.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722600060


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